Riskantni zdravstveni turizam

Ulrike (ime promenjeno) je jednostavno bila loše sreće. Pritom je priča počela uspešno. Ta 64-godišnja žena iz Hanovera 2021. je otputovala u Antaliju na operaciju smanjenja želuca. U mesecima koji su usledili izgubila je više od 30 kilograma. Ali, tada su nastupili problemi s viškom kože, što se često događa osobama koje naglo izgube na težini. Nakon toga je ponovo otputovala u Tursku, najpre na zatezanje kože na licu. I zbog toga je zažalila.

Ogroman posao sa zdravstvenim turizmom

Ulrike je jedna od mnogih koji u Tursku odlaze na plastičnu operaciju. Samo prošle godine, Turska je od tzv. zdravstvenog turizma ostvarila promet od preko 2,1 milijardi evra. Čak je tokom pandemijske 2021. u Turskoj boravilo oko 664.000 osoba kako bi se podvrglo nekom od zdravstvenih tretmana. Kako javlja turska novinska agencija Anadolu, u Turskoj se dnevno obavi više od 2.000 operacija transplantacije kose. Sedamdeset odsto pacijenata dolazi iz Evrope, ostatak iz arapskih zemalja.

Ulrike je za svoj „fejslifting“ platila oko 4.000 evra, uključujući i let avionom. To je od 30 do 50 odsto povoljnije nego u Nemačkoj. Estetski hirurg Bernd Los, naravno, na takva putovanja ne gleda blagonaklono.

„Lekar koji u Turskoj obavlja zahvat po pravilu nikada pre nije video svog pacijenta“, kaže Los. Ipak, on ne sumnja u stručnost svojih turskih kolega: „I u Nemačkoj se može dogoditi da naletite na nekoga ko ne zna svoj posao“, kaže taj nemački lekar.

Antalija – preko dve milijarde evra od zdravstvenig turizma

Ulrike je ispočetka bila zadovoljna svojim zahvatom: višak kože na podbratku i obrazima je nestao, koža je bila glatka. U aprilu ove godine je još jednom zbog manje korekcije otputovala u Tursku. I tada su počeli problemi. Nakon poslednjeg zahvata primetila je da joj je jedna obrva umrtvljena. Zatim su počeli da popuštaju konci. „Trenutno izgledam kao pre operacije“, kaže Ulrike. I prijateljica koja joj je preporučila kliniku doživela je isto. I kod nje je koža na bedrima počela da popušta nedugo nakon operacije zatezanja.

Amerikanka s istanbulskom adresom Sara Muna Kasule osnovala je organizaciju „Surgery Savior“ koja se brine za osobe koje imaju loša iskustva s turskim lekarima. Ona takođe smatra da su turski lekari u pravilu dobro obrazovani i da zbog mnogo obavljenih zahvata imaju neophodno iskustvo. No, za strance je teško da saznaju koji lekar ima dobre preporuke, a koji je upao u oči zbog brzopletih i loše obavljenih zahvata. „Surgery Savior“ pomaže pre svega kod prevoda, ali i savetuje potencijalne pacijente kako se pripremiti na zahvate od kojih su neki, poput „Brazilian Butt Lift“ (povećanje stražnjice) vrlo zahtevni i iziskuju mirovanje od nekoliko nedelja nakon operacije.

Bilo je i smrtnih slučajeva

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije u međuvremenu na svojim stranicama upozorava potencijalne pacijente u Turskoj na moguće posledice. Prema tim informacijama, samo tokom 2019. godine umrlo je 20 osoba od posledica pogrešnog tretmana. Kasule smatra da mnoge od tih tragedija počivaju na želji pacijenata da sve operacije izvedu brzo i odjednom, što je veliko opterećenje za organizam.

Penzionerka Ulrike u međuvremenu je u čitavu priču uključila i svog advokata. Klinika u Turskoj joj je u međuvremenu ponudila povraćaj novca uz uslov da o tome ne izlazi u javnost. Ulrike će sledeće godine kod jednog plastičnog hirurga u Hamburgu da izvrši isti zahvat.

