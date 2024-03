Rusija: stroge granične kontrole za Ruse sa zapadnim vizama

„Sumnjive" vize u pasošu, postovi i komentari na društvenim mrežama protiv rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine i donacije ukrajinskim organizacijama – sve to mogu biti razlozi za detaljne provere i „saslušanja" Rusa pri ulasku u domovinu. U nekim slučajevima to je dovelo do kasnijeg pokretanja krivičnog postupka.

Na meti osobe sa vizama EU i SAD

Natalija (ime promenjeno) je, na primer, prešla granicu između Estonije i Rusijeu februaru 2024. Ona kaže da je službenica granične policije prelistala njen pasoš i na jednoj stranici otkrila aktuelnu letonsku vizu kategorije „D". Viza u toj kategoriji može na licu mesta da se pretvori u dugoročnu boravišnu dozvolu. Policajka je zatim izbliza pogledala Nataliju i zamolila je da pođe za njom u jednu prostoriju na „ispitivanje". Tamo joj je, kaže Natalija, pitanja postavljao službenik ruske obaveštajne službe FSB. Bio je strog, pitao je za vizu iz Letonije i za njen odnos prema „specijalnoj vojnoj operaciji" – jedino tako se u Rusiji može nazvati ruska invazija na Ukrajinu.

Službenik FSB je takođe pretražio Natalijin telefon. „Nije našao ništa posebno, ali je kopirao serijski broj mog mobilnog telefona", kaže ona. Taj 15-cifreni serijski broj se može koristiti za jedinstvenu identifikaciju telefona širom sveta. Prema njenim rečima, ispitivanje je trajalo nekoliko sati. Od tada je Natalija u Rusiju ulazila samo preko Belorusije. Na belorusko-ruskoj granici zvaničnici do sada nisu pokazivali interesovanje za njenu vizu EU ili sadržaj njenog telefona, kaže.

Ruska granica ka Belorusiji Foto: Vladimir Gorovykh/TASS/dpa/picture alliance

Istrage nakon detaljnog pregleda

Ruski granični službenici od 2022. redovno vrše detaljne provere prilikom ulaska i izlaska iz Ruske Federacije. Svako može biti sumnjiv. Postoje slučajevi kada je razlog za proveru bilo strano državljanstvo, boravišna dozvola druge zemlje ili vize zapadnih zemalja. Ako se utvrdi da osoba radi nešto što zvaničnici smatraju neprihvatljivim, obično biva privedena zbog fiktivnog krivičnog dela – psovanje na javnom mestu, nepoštovanje naređenja policajaca ili nečeg sličnog. U nekim slučajevima to se dogodilo nekoliko dana nakon prelaska granice.

Takav pristup je uobičajen među snagama bezbednosti, kaže advokat Jevgenij Smirnov. Prema njegovim rečima, zvaničnici međusobno razgovaraju o pokretanju krivičnog postupka, dok se dotično lice nalazi u pritvoru zbog „sitnog huliganizma".

To se dogodilo 32-godišnjoj Ruskinji Kseniji Čavani, koja je 2021. postala državljanka SAD. Kada je ušla u Rusiju u januaru 2024. njen telefon je pretresen. Predstavnik FSB otkrio je donaciju od 51 dolara koja je prebačena na račun ukrajinsko-američke fondacije „Razom za Ukrajinu" (Zajedno za Ukrajinu). To je bilo dovoljno da se protiv nje pokrene krivični postupak „zbog veleizdaje". Optužena je da je na taj način podržavala ukrajinsku vojsku. Ipak je uspela da se probije do Jekaterinburga, gde žive njeni roditelji. Međutim, tamo ju je uhapsila policijska patrola jer je navodno psovala na javnom mestu.

Na ruskoj granici se često proveravaju mobilni telefoni Foto: Sergei Chuzakov/AFP/Getty Images

Pretraga mobilnog telefona pomoću ključnih reči

Kako objašnjava advokat Jevgenij Smirnov, graničari najčešće traže informacije na mobilnim telefonima koristeći ključne reči. Pretražuju mesindžer, mejlove i SMS poruke. Oni po pravilu proveravaju da li osoba prati proukrajinske stranice na društvenim mrežama i na koje je Telegram kanale pretplaćena. Proverava se i lična prepiska. U pojedinim slučajevima, neke osobe se odmah nađu na meti graničnih službenika, ukoliko se nalaze na „crnoj listi" snaga bezbednosti.

Dotična osoba može biti potpuno nesvesna da se protiv nje već priprema krivično gonjenje. To je bio slučaj sa američkim i ruskim državljaninom Jurijem Malevim (60) koji je ušao u Rusiju u decembru 2023. Dve nedelje kasnije uhapšen je u Sankt Peterburgu i odveden u istražni zatvor gde je optužen za „rehabilitaciju nacizma". Povod su bile dve objave na ruskoj društvenoj mreži „Odnoklasniki" – protiv rata u Ukrajini. Prema protokolu krivičnog procesa prijavila ga je 86-godišnja penzionerka iz Sankt Peterburga.

Aranžmani za ulazak

Stručnjaci stoga preporučuju da pre putovanja u Rusiju uzmete novi pasoš bez „sumnjivih" viza i da u skladu sa tim podesite svoj mobilni telefon i, ako je potrebno, laptop-računar.

Na primer, na put biste mogli da ponesete i potpuno novi mobilni telefon sa novim profilima u mesindžerima ili društvenim mrežama, kaže Anastasija Burakova, osnivačica „Projekta Ark", koji je osnovan u martu 2022. kao odgovor na ponašanje prema Rusima koji se ne slažu sa ratom protiv Ukrajine. „Tu mogu biti slike mačića ili prepiska sa majkom o potpuno nepolitičkim stvarima", kaže ona. Trebalo bi unapred da pripremite uređaje i napunite ih „bezbednim sadržajem".