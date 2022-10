Riši Sunak je premijer – nadajmo se dosadnim vremenima

Često se savetuje da se tekst počne sa šalom ili citatom nekog uvaženog pisca, filozofa ili tako nešto. Ali ovaj najnoviji razvoj britanske politike toliko je tužan i zbunjujući da mogu da se setim samo besmrtnih reči koje je izgovorio Džoni Roten: „Da li ste ikada imali osećaj da ste prevareni?“ Neću ulaziti u istoriju zašto i kada je Roten, tada pevač Seks Pistolsa, to rekao, ali ću reći da je to rekao podrugljivo. To je njegov stil.

I ne mogu da se otarasim osećaja da će biti mnoštvo podrugljivih izraza lica kadaRiši Sunak uđe u Dauning strit broj 10, kao peti premijer Velike Britanije u poslednjih šest godina. Šta li će videti i šta li će misliti, kada se bude okrenuo da maše TV-kamerama?

Tamo, ispred broja 10, Sunakovog novog – i požurio sam da dodam, privremenog – prebivališta, biće članovi njegove stranke, konzervativci, poznatiji kao torijevci, i novinari.

Zbijaće šale o tome kakve će snove Sunak imati kada konačno prvi put nasloni glavu na premijerski jastuk, u krevetu u kojem je do pre samo nekoliko noći bila Liz Tras, sada jedna od onih koji su najkraće vodili Britaniju, i koja se tamo vrtela i znojila u svojim poslednjim nemirnim noći.

A kada se Sunak probudi za svoj prvi dan na funkciji, da li će se zapitati: „Šta uradih? Da li ću moći da kažem da je vredelo truda, kada se završi?“

Zulfikar Abani, DW

A moglo bi da se završi pre nego što to misli bilo ko od nas, sa ili bez podrugivanja.

Jedan glas u mojoj glavi me tera da priznam da je Sunak prvi premijer čiji su roditelji migrirali u Veliku Britaniju iz Južne Azije.

Kao takav, ovde gde je danas, Sunak je stigao krenuviši s relativno prosečne startne pozicije. Ali onda teram sebe da definišem šta je to prosečno?

Sunak je pohađao Vinčester koledž, elitni internat, a zatim studirao ono što studiraju svi ambiciozni političari koji žele karijeru: politiku, filozofiju i ekonomiju. Zatim, master poslovne administracije. Na Stenfordu u SAD, pridružio se investicionoj banci, zaradio milione, oženio se za milijarde i nabacio više akcenta više klase nego što može da se nada većina nas ostale deca migranata, a kamoli deca koja odrastaju u četvrtima sa socijalnim stanovima, mestima za koja su Torijevci uvek slepi.

Opasan posao

Možda bi čovek i poželeo da čestita Sunaku na tome, ali baš kao što bi mnoge žene više volele da ih ne zovu „premijerka/astronautkinja/sportistkinja/glavna šefica“, već jednostavno „premijer/astronaut/sportista/glavni šef“, tip kao što je Sunak radije bi bio poznat kao šef vlade koji je proveo Veliku Britaniju kroz pandemiju, a zatim koji premijer koji... koji... izvinite. Niko još nije sasvim siguran šta to Sunak mora da uradi.

Ali šta god to bilo, neće mu biti lako. Kao što sam to već negde rekao kada je Liz Tras dala ostavku: voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, dolazeći iz političke partije i establišmenta koji je razbijen kao Torijevci, sada je opasno i biće opasno.

Vratimo se onda onim podrugljivim licima u Dauning Stritu. Oni znaju, kao što bi i Sunak trebalo da zna – ako je makar malo iskreniji prema sebi nego što je to Tras ikada bila, bar su me izveštaji naveli da to pomislim – da svi znamo da je izabran po šemi, zahvaljujući osećaju umora u njegovoj partiji i tome što se zna da, „ako sada ne podržimo Sunaka, zaista ćemo ponovo imati Borisa Džonsona, Čerčila siromašnih Britanaca. A i ko je uopšte ta Peni Mordant?“

Ne, niko to nije stvarno rekao. Samo zamišljam razgovore koji su se vodili tokom vikenda, kada je postalo jasno da su dva kandidata u trci za sledećeg premijera bili Sunak i Mordant, liderka Donjeg doma.

Sunak je u stvari prevaren

Sunak je izgubio od Liz Tras ovog leta i pošto se ona pokazala tako sjajano, Torijevci su taj posao prepustili drugoplasiranom. A ti ljudi bi trebalo da budu jedni od najpametnijih, najsposobnijih ljudi u zemlji.

Postoji još jedna osoba koja sve to zna: Džeremi Hant, sadašnji ministar finansija. Mora da se smejao do suza. Zato što on zna, baš kao što to zna Sunak i ostatak Konzervativne stranke, da bi Sunak sada morao da ima veoma, veoma, veoma dobar razlog da poništi Hantovo poništavanje ekonomskih planova bivšeg ministra – odnosno Kvazija Kvartenga, koga je Hant zamenio pre nedelju dana, nakon što su njegovi planovi izazvali krah tržišta u Velikoj Britaniji.

Dakle, Sunak je na broju 10, dok će u susedstvu u Dauning Stritu broj 11, Hant voditi biznis. Baš kao što je Sunak to radio kada je premijer bio Džonson.

Gledajući tako, Sunak je prevaren. I on bi to morao da zna. Samo ne znam zašto bi se mučio, osim iz čiste ambicije.

To je tužna situacija. Mogu da se šalim o tome da su torijevci napravili toliko zaokreta da još uvek mogu i da povuku odluku o Bregzitu. Ali ne, sada toga neće biti. Neće više biti preokreta ili ostavki. Bar ne, ako znaju šta je dobro za državu.

Čarls III i Riši Sunak

Sunak će ispred sebe imati samo jednu opciju, a to je da pusti Hanta da nastavi sa svojim poslom, dok on, Sunak, radi svoj. A to je da se smeje, govori u frazama i pokušava da preživi dovoljno dugo da stigne do sledeći opštih izbora u maju 2024. ili najkasnije u januaru 2025.

Dakle, nadajmo se da su pred nama dosadna vremena ili će jedini preostali lek biti da kralj Čarls III izbaci sve te papagaje u Dauning Stritu i sam upravlja državom.

