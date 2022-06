Renata Alt: Odmah zamrznuti pregovore sa Srbijom

„Vučić pokazuje da ne pridaje značaj dugoročnoj normalizaciji odnosa sa susedom, a oštri tonovi iz Beograda dodatno su opteretili ionako napetu situaciju između dve zemlje“, ocenjuje u pisanoj izjavi koju je dostavila medijima Renata Alt, poslanica nemačkih Liberala (FDP) i predsednica Odbora Bundestaga za ljudska prava i humanitarnu pomoć.

„Činjenica da Vučić istovremeno pojačava saradnju sa Kremljom i opire se sankcijama Rusiji, dijametralno je suprotna spoljnoj politici EU“, ukazuje ona i zaključuje: „Pregovori sa Srbijom o pristupanju EU sada moraju biti odmah zamrznuti“.

Govoreći u utorak (31.5.) pred Skupštinom Srbije nakon polaganja zakletve za drugi predsednički mandat, Aleksandar Vučić je, između ostalog, rekao:

„Šta god vam govorili sa Zapada, Kosovo i Metohija biće veća i važnija tema. Oni će vam reći da to nije tako i da Kosovo nije slično kao drugi primeri u svetu. Što više to ponavljaju, to ih više to muči“, rekao je Vučić i zaključio: „Znam da ovo niko ne želi da sluša u Srbiji, ali mi moramo da budemo spremni na kompromise.“

