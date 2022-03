Nemačka

Rekordne cene goriva – kako će država pomoći?

Nemačka Vlada razmatra uvođenje „dodatka za mobilnost“ kako bi se kontriralo rekordno visokim cenama goriva, piše tabloid Bild. On bi se kretao od 20 do 50 evra mesečno, ali samo za one sa nižim i srednjim zaradama.

Rekordne cene benzina i dizela na pumpama i dalje šokiraju vozače u Nemačkoj, iako je cena barela sirove nafte na svetskom tržištu u međuvremenu pala. Zbog toga se danima raspravlja u uvođenju „popusta na točenje" koji bi za građane finansirala država. Tu opciju su podržavali i Liberali, najmanji partner u nemačkoj Vladi, ali očito nisu mogli da pridobiju Socijaldemokrate i Zelene. Ovim partijama je važno da država, ako već mora da priskoči u pomoć, pomogne i onima koji ne koriste privatne automobile i tako doprinose i zaštiti klime. Tabloid Bild navodi da Socijaldemokrate iza zatvorenih vrata predlog liberalnog ministra finansija Kristijana Lindnera nazivaju „novcem za vlasnike poršea", dok se Zeleni žale da bi Lindnerov predlog povlastio pre svega vozače gabaritnijih automobila koji su veliki potrošači i zagađivači. Lindner je ranije tražio da svaki vozač na pumpi naprosto dobija popust od 30 do 40 centi po litru, što bi onda nadomestila država. Linderova ideja bila je da se tako cene goriva vrate na ispod dva evra po litru. Bez pomoći za višu klasu Prema pisanju Bilda, ministar rada Hubertus Hajl iz redova Socijaldemokrata sada predlaže „dodatak za mobilnost" za one sa nižim i srednjim primanjima. Tu premiju bi država isplaćivala najduže tri meseca, i to svima – u zavisnosti od primanja. Bild navodi da postoji i konkretan predlog. Tako bi oni koji zarađuju manje od 2.000 evra bruto dobijali pedeset evra mesečno. Oni sa platom do 3.000 evra bi dobijali 35 evra, a oni sa zaradom do 4.000 evra bi imali 20 evra mesečno. To bi navodno stajalo državu milijardu evra mesečno. I stranački šef Socijaldemokrata Lars Klingbajl podržava predlog. Jer, kaže, tako bi država pomogla onome kome pomoć treba. „Neko poput mene može da toči gorivo za 2,30 evra po litru, njemu ne treba državna pomoć. Ali podrška treba mojoj komšinici koja svakog dana vozi do Hamburga gde radi kao negovateljica", rekao je Klingbajl. Lider opozicionih Demohrišćana Fridrih Merc pak zahteva da se umesto svega toga sniže porezi. „Sniziti porez na energente i porez na promet za dizel i benzin sa devetnaest na sedam odsto. To bi bila nebirokratska, brza i dobra pomoć za sve", rekao je Merc za Tagesšpigel. nr (dlf, bild, tagesspiegel)

