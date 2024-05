Ramštajn rasprodaje koncerte

Večeras će verovatno na sceni u Drezdenu opet biti ogroman top u obliku penisa, a pevač Ramštajna Til Lindeman skočiće na njega i penom poprskati publiku. Hiljade ljudi će mu klicati uživajući u vatrenom, vizuelnom spektaklu – skoro kao da se ništa nije dogodilo.

Ali, ni protesti protiv nastupa benda ne prestaju. Aktivisti su najavili demonstracije.

Istražni postupak obustavljen

Početkom juna 2023. nemački mediji objavili su optužbe koje je nekoliko žena izreklo na račun frontmena benda Lindemana. On ih je navodno seksualno uznemiravao zloupotrebljavajući svoju moć. Tužilaštvo u Berlinu pokrenulo je istražni postupak zbog seksualnog delikta, ali je postupak obustavljen već u avgustu.

Za mnoge je javna diskusija o njegovom ponašanju time bila okončana. Drugima, pre svega nekolicini žena, nije bio cilj sudski proces. One su htele da ukažu na zloupotrebu slave i moći koju su opisale.

„Ako nije osuđen, onda se ništa nije desilo. To sam smatrala krajnje čudnim“, kaže Sintija A. (imena žena su promenjena). Ona je opisala seks iza bine koji je imala s Lindemanom uoči jednog koncerta. Naknadno je ona taj čin označava kao seksualni napad. Kaže da se radilo o zloupotrebi statusa muzičke zvezde, a to je mnogo komplikovanije za diskusiju nego krivično dokaziva dela.

Protesti uoči koncerta Ramštajna u julu 2023. u Berlinu Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Razlika u moći između muzičara i mladih fanova

I Džasmin Stivens govori o susretu s pevačem Ramštajna u svojoj mladosti, koji je, s njenog stanovišta, bio seksualni napad. I njoj je važno da se povede diskusija o odnosu moći i nemoći slavnih muzičara i mladih fanova.

„Kada danas pogledam neku sedamnaestogodišnjakinju, to je za mene dete. Neshvatljivo mi je kako odrasli muškarci mogu da u potpunosti ignorišu to da je pred njima dete“.

Stivens kaže da je to potresa. Dodaje da je vreme da se dekonstruiše mit „sex, drugs, rock’n’roll“ i da se zapita: „Kakvu smo to stvarnost stvorili? U čemu to učestvujemo? I da li to želimo?“

Dobri poznavaoci muzičke industrije se danas kritički osvrću na to što su doživeli u branši. Bivši moderator televizije VIVA Markus Kavka poznaje muzički biznis i članove benda Ramštajn još od sredine devedesetih.

„Ne mogu da pođem od pretpostavke, da će devojka od 18, 19 ili 20 godina, koja možda samo voli tu muziku, da ode na takav koncert i da će se sa njega vratiti fizički netaknuta“. To su ljudi koji u hijerarhiji moći stoje na sasvim istaknutom mestu, oni su za to odgovorni.“

Kritika muzičke industrije

Kavka kritikuje celu muzičku industriju. Kaže da je mnogo toga u muzičkoj branši još uvek kao iz „kamenog doba“. On ne želi da se u branši toleriše ponašanje koje na drugim mestima više ne bi prošlo, ali i konstatuje da u tom biznisu postoje snage koje žele da sve ostane po starom.

„Nisu to pojedinci koji su se pobrinuli za to da cela stvar ostane iza zatvorenih vrata, to je celi sistem, koji nikako ne želi da dopusti da se dođe do ljudi koji snose neku krivicu“, kaže Kavka. „Previše je novca u igri, previše radnih mesta zavisi od toga.“

Pun stadion u Minhenu na koncertu Ramštajna u junu 2023. Foto: Martin Hangen/ATP photo agency/picture alliance

Nova turneja Ramštajna će bend odvesti duž cele Evrope. Tri koncerta su zakazana u Frankfurtu, a čak pet u gelzekirhenskoj Veltins-areni. U Beogradu nastupaju čak dva puta, 24. i 25. maja na Ušću.

Dobar broj koncerata je već rasprodat. Delom izuzetno oštra debata o ponašanju pevača benda očito Ramštajnu nije nanela štetu.

„Pitanja morala se više ne diskutuju“

Često takva javna debata brzo utihne ako ne postoji osnova za krivično gonjenje, kaže Simone Kempfer, koja je dugo bila na funkciji tužiteljke, a sada radi za jednu advokatsku kancelariju u Londonu. „Verujem da to nije uvek na nivou onoga što je postigao pokret MeToo“.

„Kada se obustavi istražni postupak, onda mnogi pomisle da je to dokaz da su optuženi sve uradili ispravno. Pitanja morala se više ne diskutuju“.

Prema Lindemanu je seks sa fanovima uoči koncerta uvek bio dobrovoljan. Krivično relevantno ponašanje on osporava i podnosi tužbe protiv izveštavanja nekih medija. Njegovi advokati su tužili i medijske kuće NDR i Zidojče cajtung. U nekim tužbama Lindeman je delimično bio uspešan. Većina tih presuda nisu pravosnažne.

dd/ek/nm/sb/dd (ndr)