Radnički iz Niša: Veliko slavlje i mnogo problema

Izgubili su od Partizana, a ipak osigurali Evropu. Radnički iz Niša je treći put u poslednjih pet godina‚ i peti put za 99 godina postojanja ušao u kvalifikacije za evropska takmičenja, i to za Ligu konferencija.

„Ljudi sanjaju o ovome. Neki verni navijači nekad i ne dočekaju da im se mali klub plasira u ovako veliko takmičenje“, kaže Nišlija Nenad Stojanović, prepoznatljivi Meraklija u tom gradu.

„Imao sam sreću da to već doživim, na stadionu sam možda od 1995. godine i 25 godina sam čekao da se ode u tu Evropu“, priča on. „Mi se već spremamo, planiramo gde se ide na letovanje, a gde se štedi, jer ko zna da li će se igrati na Kipru, u Moldaviji ili ponovo na Malti“, kaže on.

Na Malti je Radnički već pobedio Gziru kada je 2018. prvi put ušao u Evropu nakon punih 36 godina. Upravo zato se kapiten tima Aleksandar Pejović nada ponovo Gziri.

Aleksandar Pejović, kapiten Radničkog

„Ima zemalja koje su fudbalski slabije rangirane od nas, Farska ostrva, Vels, Malta, neki protivnici iz tih zemalja koji bi mogli da nam prijaju“, kaže Pejović.

Problem sa gradskom upravom

Dušan Jocić, urednik sportske redakcije niških Narodnih novina, kaže da je uspeh Radničkog ogroman, posebno kada se zna kako stvari stoje sa sportom u Nišu. Naime, čak sedam klubova iz Niša u raznim sportovima ispalo je ove sezone iz svojih liga, često zbog loše saradnje sa gradskom upravom i problema sa finansijama.

„To je stvarno nezapamćena kataklizma“, kaže Jocić. „Pokazalo se da je fudbal kao profitabilan sport, na sreću Radničkog, najmanje zavistan od lokalne samouprave i mislim da je i zbog toga uspeo. Radnički će sledeće sezone biti jedini muški superligaš u sportovima sa loptom u Nišu, što je neverovatno!“

Sportski novinar Dušan Jocić

Ali i to malo – mnogo znači, kaže čelnik kluba Ivica Tončev navodeći da je lokalna samouprava smanjila budžete klubovima znatno, i da čak ni to smanjeno dugo nisu isplaćivali.

Tončev, funkcioner Socijalističke partije Srbije kojeg su pratile brojne afere, kaže da su klubovi iz Niša dobili novac tek kad je reagovao predsednik Aleksandar Vučić. To je, tvrdi Tončev, doprinelo uspehu Radničkog protekle sezone.

Pored problema sa lokalnom samoupravom, čelnik kluba ističe i probleme sa Fudbalskim Savezom Srbije. „Pitate me o odnosu sa savezom. Stavite slobodno da se oni služe teorijom ćutanja. Mi kao klub možemo da pišemo njima dopis, pisma, da sve lepo obrazložimo, nama niko ne odgovara ništa.“

„Čestitke za izlazak u Evropu su nam stigle sa svih strana, samo ne iz sopstvenog Saveza. Mislim da je to nedopustivo“, kaže Tončev. „Od 300 ljudi u Savezu, njih 295 su Beograđani. I sve se to onda preliva. Crvena Zvezda i Partizan bi bili još veći klubovi kada bi smeli i znali da gube.“

„Živim za dan kada će titula izaći iz Beograda, a ja se nadam da će njena prva destinacija u tom slučaju biti Niš“, dodaje Tončev.

Ivica Tončev se nada još boljim danima za Radnički

Od Vučića – stadion

U moru problema, stadion Čair je još jedan. Napravljen pre skoro 60 godina, danas Uefa ima 203 primedbe na njega. I tu je u igri predsednik Vučić koji je obećao da će Niš dobiti novi stadion.

Čair je u vlasništvu grada, pa Tončev poziva grad da uloži novac. „Mi smo do sada već puno uložili u stadion koji ne pripada nama, promenili travu i svašta. Jer, džaba ti Evropa, ako ne može da se igra na niškom stadionu“, kaže on.

Slavlje navijača u gradu

A navijači jedva čekaju i novu sezonu i novi stadion, ali isto tako nadaju se ozbiljnijoj proslavi 100. rođendana niškog ponosa. Nadaju ponovo legendarnim utakmicama, kao kada je 1982. pred 25.000 ljudi u Nišu poražen Hamburg.

Meraklija Nenad Stojanović kaže da je pravi trenutak da se Niš ujedini. „Lokal-patriotizam odlikuje prave navijače, i to mi ostavljamo deci u amanet.“

„Grad treba da se potrudi više. Velika je to stvar. Klub koji je pravljen u najteže vreme između dva svetska rata i koji je preživeo i politiku, i gašenja, i pritiske, i ti ljudi koji su stvarali klub – ne zaslužuju da stogodišnjica protekne samo sa proslavom ili koktelom“, dodaje on i zaključuje:

Nenad Stojanović (levo) sa drugovima na tribinama

„Ovaj grad bi cele naredne godine trebalo da živi u tom duhu, da svi sportisti pričaju o tome i o zlatnoj generaciji iz 1982, da pozovemo te klubove sa kojima je Radnički nekad igrao da dođu i da vide kude je taj Niš. To je ključna stvar, a bojim se da niko ne razmišlja o tome.“

