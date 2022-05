Putin optužuje Zapad za eskalaciju u Ukrajini

„Zapad se pripremao za još jednu krvničku invaziju, zbog toga smo napravili preventivni udar“, objasnio je ruski predsednik Vladimir Putin u svom dugo očekivanom govoru na Crvenom trgu u Moskvi na proslavi Dana pobede. Tim povodom se tradicionalno svake godine održava vojna parada u znak sećanja na 9. maj 1945, kada je okončan Drugi svetski rat.

Putin je u svom govoru optužio Zapad da godinama nije reagovao na ruske bezbednosne interese. NATO stvara pretnju na granicama Rusije, rekao je on i dodao da je Moskva predlagala Zapadu novo bezbednosno rešenje koje je bilo odbijeno. NATO je u Ukrajinu poslao svoje vojne savetnike i naoružao ju je, a u Ukrajini se već razmišljalo o nabavci atomske bombe, izjavio je Putin i dodao da bi to bila „neprihvatljiva pretnja“ direktno na ruskim granicama.

Vojna parada u Moskvi ove godine je održana bez zvaničnika iz inostranstva

Putin: „Opasnost od izbijanja novog svetskog rata“

Neprijatelji Rusije koristili su teroriste kako bi naštetili Rusiji, naglasio je Putin i optužio SAD i njihove saveznike da su oni ti koji su doveli do eskalacije situacije. Takođe je ponovo rusku invaziju na Ukrajinu, koju i dalje naziva „specijalna vojna operacija“, direktno povezao s borbom protiv nacizma.

Putin je takođe upozorio i na opasnost od izbijanja novog svetskog rata, te naglasio da se mora učiniti sve kako bi se sprečilo „ponavljanje užasa globalnog rata“.

Ruski predsednik je iznenađujuće mnogo govorio o vojnicima koji su poginuli u Ukrajini – to je tema o kojoj do sada nije bilo puno reči u Rusiji. On je takođe obećao podršku države njihovim porodicama.

Suprotno mnogim predviđanjima, Putin nije proglasio opštu mobilizaciju ili upotrebu novih sistema naoružanja.

Nukelarno oružje na paradi u Moskvi

Bez stranih državnika

Ruski predsednik svoj govor je održao na početku velike vojne parade koja se tradicionalno održava u Moskvi povodom Dana pobede. Na paradi je učestvovalo oko 11.000 vojnika i prikazana je najnovija vojna tehnika, između ostalog i rakete opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Bilo je najavljeno i da će osam borbenih aviona na nebu oblikovati slovo „Z“, simbol ruske vojne operacije u Ukrajini, ali to je otkazano zbog loših vremenskih prilika.

Za razliku od prošlih godina, ovoga puta na proslavu nisu došli šefovi stranih država i vlada. Na počasnoj tribini Putinu su društvo pravili ratni veterani, rusko političko rukovodstvo i patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve.

Vojne parade povodom Dana pobede održavaju se i u drugim ruskim gradovima.

