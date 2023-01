Putin je izgubio gasni rat protiv Nemačke

Prerano je govoriti o vojnom porazu Rusije, ali gasni rat protiv Nemačke Vladimir Putin je izgubio. To se već sada sa sigurnošću može reći. Jer, Nemačka ima najveće kapacitete skladišta zemnog gasa u čitavoj Evropskoj uniji, a pošto su oni sredinom januara, na vrhuncu sezone grejanja, još uvek 90 odsto puni, to onda znači da prekid isporuke ruskog gasa više ne predstavlja opasnost.

U trenutku ruskog napada na Ukrajinu, pre gotovo 11 meseci, Nemačka je gasom iz Rusije pokrivala više od polovine svojih potreba. Zato je za Moskvu ucena Nemačke bila srž ekonomskog pritiska na EU, koji je stvoren s ciljem podrivanja podrške Evropljana ukrajinskom narodu i njegovoj vojsci.

-pročitajte još: Čudno jeftin gas

Nemačka već pet meseci bez Gasproma

Ali taj plan je propao. Nemci se ne smrzavaju u svojim stanovima, ne moraju da obustave rad fabrika, a i u zvaničnom Berlinu nestao je strah da bi Moskva iz osvete mogla da parališe zemlju. Ne, Nemačka je samu sebe, u okviru sankcija EU, učinila nezavisnom od uglja i nafte iz Rusije, a od kraja avgusta ne dobija više ni zemni gas od Gasproma.

Drugim rečima, Nemci već pet meseci žive bez navodno nasušno potrebnog ruskog gasa i čini se da se najveća evropsko privreda s tim dobro nosi. Doduše, još uvek se računa sa recesijom, koja ne bi ni bila iznenađenje s obzirom na prekid lanaca snabdevanja i eksploziju cena energenata. Ipak, indikatori i dalje pokazuju da će to verovatno biti blagi pad. A čak se i rekordna inflacija usporava.

Andrej Gurkov, DW

Za to vreme, Berlin povećava vojnu podršku Kijevu, što se može oceniti kao još jedan indirektni pokazatelj neuspeha Putinove „specijalne gasne operacije“. Početkom januara – a u Nemačkoj su se u tom trenutku već treću nedelju za redom punila skladišta gasa, što je netipično za to doba godine – savezna vlada promenila je mišljenje i odlučila se da pošalje oklopna vozila u Ukrajinu. Mogli bi da uslede i teški borbeni tenkovi, trenutno je u jeku diskusija o tome.

Potvrda smirivanja situacije

Dokazi da je Putin izgubio gasni rat su i jasne potvrde smirivanja situacije koje su nemačka privreda i stanovništvo dobili istovremeno iz dva izvora: od državne regulatorne ustanove i od jednog privrednog udruženja.

Najpre je Savezna mrežna agencija zvanično utvrdila: „Nestašica gasa ove zime sve je manje verovatna.“ U jednom intervjuu, šef te agencije Klaus Miler naglasio je da očekuje da će biti okončane oscilacije cene gasa i da će se one stabilizovati na sadašnjem nivou. Taj nivo je, doduše, još uvek znatno viši nego pre, ali je ipak mnogostruko niži od rekordnih vrednosti zabeleženih prošlog leta. S tim cenama nemački proizvođači koje troše mnogo energije mogu da rade na stabilizaciji situacije, ocenio je Miler.

Nešto kasnije, Savez operatera nemačkih skladišta gasa i vodonika INES, na svojoj redovnoj mesečnoj konferenciji za novinare, predstavio je scenarije za 2023. godinu: ako se održe normalni vremenski uslovi, popunjenost skladišta do kraja ove zime biće 65 odsto. To bi bila krajnje komforna polazna situacija za skladištenje tokom leta, pa bi stopostotna popunjenost bila dostignuta već u septembru.

Drugim rečima, profesionalci garantuju nemačkim preduzećima i domaćinstvima da ne treba očekivati probleme s rezervama gasa ni u ovoj, a ni iduće zime – pod pretpostavkom da će „aktuelna štednja potrošača ostati na sadašnjem nivou“, saopšteno je iz INES-a.

Gasprom je izgubio svoje veliko tržište

No, stručnjaci INES-a razradili su i scenario za najnepovoljniji slučaj: znatno zahlađenje, dostupnost tečnog zemnog gasa drastično se smanjuje zbog veoma velike potražnje u Aziji, Rusija odmah prekida sve isporuke gasa Evropi, što bi dovelo do solidarne podele nemačkih rezervi s drugim članicama EU. Međutim, čak i u tom slučaju u Nemačkoj ne bi došlo do nestašice gasa ni u ovoj, ni tokom iduće sezone grejanja.

Sve u svemu, sve to je uverljiva potvrda da je Putin zaista izgubio svoj gasni rat. Nemačka je u 2023. godinu ušla bez ruskog gasa, ali i bez straha zbog tog gubitka. Upravo u tome leži poraz Kremlja: ruski zemni gas više nije odgovarajuće oružje protiv Nemačke.

Posledice tog izgubljenog gasnog rata su još dalekosežnije: državni koncern Gasprom ostao je bez svog najvažnijeg stranog tržišta. Naime, do pre samo godinu dana četvrtina njegovog celokupnog izvoza otpadala je na Nemačku.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.