Pune bolnice, opet obavezne maske?

Poznati berlinski Kurfirstendam prepun je ljudi. Šetaju od prodavnice do prodavnice, razgledaju izloge, kupuju odeću, parfeme, poklone. Dućan do dućana. „Kudam“, kako ga Berlinci od milja zovu, živi od prolaznika, od kupaca. To je mesto na kojem se čini da je pandemija korone daleko. Veoma daleko. Niko se ne pridržava fizičke distance, samo retki mušterije nose maske. Nema više ni znakova koji kupce podsećaju na obavezno korišćenje zaštitnih maski.

Ali, to bi uskoro moglo da se promeni. Bolnice upozoravaju da je situacija alarmantna. Sve više lekara i medicinskog osoblja zahteva brzo uvođenje obaveznog korišćenja maski u zatvorenim prostorima. S obzirom na povećani broj infekcija, bolnice su, kako može čuti, u teškoj situaciji. U mnogim normalan rad više nije moguć.

-pročitajte još: Svaki deseti odlazi na posao iako je pozitivan na koronu

Prema navodima Instituta Robert Koh, centralne ustanove javnog zdravstva u Nemačkoj koja savetuje i saveznu vladu po pitanju odnosa prema korona-virusu, u toj zemlji u ovom trenutku ima korona-pacijenata kao u najgorim danima ove godine. I tvrde da taj broj raste.

Krivulja hospitalizacije u Nemačkoj

Maske loše za promet

Berlin i Brandenburg su prve dve nemačke pokrajine koje će doneti odluku o (mogućem) uvođenju obaveze korišćenja maski u javnim, a zatvorenim prostorima. Bar kad je reč o maloprodaji.

Nije to dobro, kaže Đina Tarik. Ona radi u jednoj prodavnici odeće na Kurfirstendamu. „Imamo mnogo mušterija iz inostranstva, oni ne vole maske“, kaže nam 24-godišnjakinja. „A to znači da bi opet mogli da imamo manje kupaca.“

Đina Tarik strahuje za promet ukoliko bude uvedena obaveza nošenja maski

Ministar upozorava

Savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) smatra da je Nemačka, zahvaljujući prilagođenoj vakcini i lekovima, dobro pripremljena za jesen i zimu. I svejedno upozorava: „Smer u kojem se krećemo nije dobar“, kaže on, misleći pritom na situaciju u bolnicama. I dodaje da raste broj smrtnih slučajeva uprkos omikronu, varijanti koja izaziva nešto blaži tok bolesti.

-pročitajte još: I korona i grip?

Na odeljenjima intenzivne nege trenutno su uglavnom stariji ljudi i osobe s komorbiditetima. Kod njih je zdravstveni rizik visok – i kod omikrona. Većina kovid-pacijenata leži na „normalnim“ odelima, a sudeći po podacima Nemačkog udruženja bolnica, oni dolaze s infekcijom, a ne zbog težih simptoma. No, zaraženi moraju da se izoluju, treba im više mesta, a potrebno je i više osoblja za negu o njima.

Upravo to je problem. U bolnicama vlada hronični nedostatak stručne radne snage, a osim toga i osoblje koje se inficira ne sme da radi. Posledica je da se kompletna odeljenja „zatvaraju“, da se opet odlažu planirani tretmani ili operacije, a bolnice ne mogu da prihvataju hitne slučajeve ili pacijente s oboljenjima koja ugrožavaju njihove živote.

Krivulja sa stopom smrtnosti od korone u Nemačkoj

Za i protiv maski

„Mogu da prihvatim ako ponovo buve uvedena obaveza nošenja maski, ali mi to u stvari ne želimo“, kaže u Berlinu prodavačica Žanet Zajdel rezigniranim glasom. Naporno je, kaže, po čitav dan nositi masku na poslu. I dodaje da u prodavnici ionako radi prečišćivač vazduha. Ali, ako tako mora da bude, onda neka bude, kaže Zajdel. Njene mušterije su, dodaje, ranije pokazivale razumevanje za maske i prilagodili su se pravilima.

Ali to nije uvek i svuda tako. Oko maski se u Nemačkoj mišljenja odavno razilaze. One ljude koji ih dobrovoljno nose u prodavnici ili u bioskopu, ponekad gledaju popreko, a ima i verbalnih napada. Nezgodnih situacija ima i tamo gde je nošenje maske i dalje obavezno, na primer u javnom prevozu. Vozači često pričaju da putnici znaju verbalno da ih napadnu kada ih upozore da moraju da nose masku.

Diskusija ima i u lekarskim ordinacijama, s onim pacijentima koji ulaze bez maske iako na ulaznim vratima stoji znak da je njihovo korišćenje maske obavezno. Nezadovoljstvo ključa i na društvenim mrežama. Pod heštegom #MaskenpflichtJetzt i #MaskensindkeinmildesMittel uvredama se međusobno „časte“ pobornici i protivnici maski. Među ovim drugima je i bavarski premijer Markus Zeder. „Svako može da se zaštiti dobrovoljnim korišćenjem maske ili vakcinacijom“, rekao je šef CSU listu „Bild“.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.