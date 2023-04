Prvi put u istoriji: bivši predsednik SAD na sudu

U Njujorku već danima veliki broj policijskih helikoptera kruži oko dobro obezbeđene sudnice. Trampove pristalice se već spremaju za proteste, a na to ih poziva i republikanska poslanica Mardžori Tejlor.

S druge strane, gradonačelnik Njujorka Erik Adams upozorava: „Ponašajte se pristojno. Ovaj grad je naš dom, a ne nekakva bina za vaš neopravdani bes."

pročitajte još: Ko je čovek koji je podigao optužnicu protiv Trampa?

A na ulicama Njujorka neki veliki gnev nije vidljiv. Dion iz Broklina je dočekao Trampa uzvicima oduševljenja kad se on vratio u svoj neboder na Petoj aveniji. Novinaru ARD-a predstavlja se kao „ekstremni pristalica" MAGA – pokreta nazvanog po frazi Make America Great Again ("Učinimo Ameriku ponovo velikom"), koju je Tramp koristio u svojoj predizbornoj kampanji 2015./2016. Sve mu je to „kul“ jer je uveren da učestvuje u pisanju istorije. A Trampa će ovaj proces još više uzdići, smatra Dion i ističe: „To će nas jačati, povećati našu popularnost. Svi znaju da je ova optužnica prevara i da je prava podlost to što radi državni tužilac.“

Podrška u Floridi odakle je poleteo Tramp Foto: Wilfredo Lee/AP/picture alliance

Novac za ćutanje

Trampov predizborni tim je već objavio na Tviteru kako je od obelodanjivanja optužnice protiv bivšeg predsednika stiglo preko pet miliona dolara u znak podrške odbrani.

To brine i Trampove protivnike kao što je Dik Avern: "S jedne strane izgleda da je počinio kriminalne radnje. Ali krivično gonjenje moglo bi da mu donese veću podršku."

Kod ovog sudskog procesa se ne radi o prilično jasnoj utaji poreza i finansijskim mahinacijama bivšeg predsednika, a ni o njegovom uticaju na proteste na Kapitolu.

Stormi Danijels u Majmiju,2019. Foto: SMG/ZUMA Wire/picture alliance

Sada se radi isključivo o optužbi povezanoj sa porno-zvezdom Stormi Denijels (prvo ime je Stefani Kliford). Prema optužnici, uoči izbora na kojima je Tramp izabran za predsednika, njegov tim je platio pozamašnu sumu kako bi Denijels ćutala o seksualnim aktivnostima sa Trampom. Svi detalji optužnice još nisu poznati javnosti.

Takva isplata načelno nije protivzakonita, ali bi za Trampa bio problem ako je taj novac bio utefteren kao trošak predizborne kampanje – to je kažnjivo i u najgorem slučaju mu preti zatvorska kazna.

Slika sa poternice

Bivši američki predsednik je sinoć stigao iz Floride u svoj neboder u Njujorku gde se verovatno sastao sa svojim advokatima: Tramp sve poriče, čak i da je uopšte imao polni odnos sa tom ženom.

Rano popodne po lokalnom vremenu – ili večeras po srednjoevropskom vremenu – Tramp bi trebalo da se pojavi pred sudom kako bi mu bila pročitana optužnica.

Kako objašnjava njujorški advokat Ron Kabi, sve to se odvija kao što smo već videli u filmovima: „To ide brzo: fotografišu ga za policijsku evidenciju – to će sigurno biti omiljen motiv za majice, sa ili bez rešetaka montiranih pred njegovim licem. Mere mu visinu, beleže boju kose i ostale detalje policijske evidencije, a uzimaju mu i otiske prstiju."

Posle toga se Tramp vodi u sudnicu – najverovatnije bez lisica, jer je bivši američki predsednik još uvek pod zaštitom Secret Servica-a.

Secret Service, specijalna služba koja se bavi i obezbebeđenjem predsednika, aktuelnih i bivših, kao i njihovih porodica Trump Tower, 3.04.2023. Foto: Bryan Woolston/AP/picture alliance

„I u sudnici inače sve ide brzo: skida se pečat s teksta optužnice, Tramp i njegovi advokati slušaju tačke optužnice. Pitaju ga da li se oseća krivim – što će on negirati. Onda se rešavaju neke formalnosti, određuju termini suđenja i kada ga upozore na njegovu obavezu da sarađuje sa sudom, biće pušten na slobodu.“

Sudija ne želi spektakl

Sve to inače traje tri-četiri minuta, ali kod Trampa će možda potrajati malo duže. Prekaljeni advokat podseća da je sudija koji je dobio ovaj predmet veteran njujorškog pravosuđa, ozbiljan, dostojanstven i pošten sudija koji se već bavio slučajevima protiv Trampove firme. „A on ne voli spektakle. On ih nepravi, niti će ih toleristi.“

Ukratko, u samoj sudnici ovog utorka neće imati da se vidi nešto posebno, ali je veliko pitanje što će biti kad Tramp opet izađe na ulicu. Nadležni u gradu Njujorku podsećaju građane da je kažnjivo nositi oružje u određenim delovima grada, između ostalog i u blizini suda.

ard,aš

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.