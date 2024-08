Nemačka ponovo deportuje osuđenike u Avganistan

Sa aerodroma Lajpcig/Hale poleteo je avion za deportaciju u Avganistan. Radi se o 28 počinilaca krivičnih dela koji nisu imali pravo boravka u Nemačkoj. To je prva deportacija u Avganistan od povratka talibana na vlast.

Nemačka je, po prvi put nakon što su radikalno-islamistički talibani pre tri godine preuzeli vlast, ponovo deportovala počinioce krivičnih dela u Avganistan, potvrdili su portparol nemačke vlade Štefen Hebeštrajt i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Saksonije. „Radilo se o avganistanskim državljanima koji su svi bili osuđeni počinioci krivičnih dela koji nisu imali pravo boravka u Nemačkoj i za koje su postojale odluke o proterivanju.“

Prethodno je o tome izvestio list „Špigel“ koji je saznao da je u petak ujutro (30. avgust) čarter-let Katar ervejza poleteo sa aerodroma Lajpcig/Hale u smeru Kabula. U avionu je bilo 28 muškaraca koji su dovedeni u Lajpcig iz različitih nemačkih pokrajina.

Nemačka nema diplomatske odnose s talibanskim vlastima u Kabulu. Nakon smrtonosnog napada nožem u Manhajmu krajem maja, kancelar Olaf Šolc (SPD) najavio je ponovno omogućavanje deportacije teških kriminalaca i terorista u Avganistan i Siriju. Ova deportacija obavljena je samo nekoliko dana nakon navodno islamistički motivisanog smrtonosnog napada nožem u Zolingenu, ali, kako piše „Špigel“, pripremana je oko dva meseca.

Pravo predviđa razloge za isključenje zaštite u Nemačkoj

Među deportovanima bi mogle da budu i opasne osobe, odnosno one za koje bezbednosne vlasti veruju da bi mogle da počine teška politički motivisana krivična dela. Moguće je da se neki od deportovanih počinilaca krivičnih dela istovremeno smatraju i opasnim.

Posebno su Zeleni i njihova ministarka spoljnih poslova Analena Berbok do sada bili skeptični prema deportacijama u Avganistan i upozoravali na indirektno priznavanje islamističke talibanske vlade. Ali, Berbok je u utorak na radiju javnog servisa RBB izjavila da su deportacije u Siriju i Avganistan već sada moguće u pojedinim slučajevima.

Pravo azila predviđa razloge za isključenje zaštite u Nemačkoj, na primer za počinioce ratnih zločina. Vladajuća koalicija sastavljena od SPD-a, Zelenih i FDP-a namerava u svom „bezbednosnom paketu“ da proširi taj spisak, između ostalog, i na antisemitska krivična dela.

Malo prava za žene u Avganistanu

Od avgusta 2021. u Avganistanu su ponovo na vlasti islamistički talibani, koje širom sveta kritikuju prvenstveno zbog velikih ograničenja prava žena.

Od ponovnog dolaska talibana na vlast, značajno je smanjen broj oružanih sukoba u toj zemlji, iako još uvek dolazi do pojedinačnih napada. Odgovornost za većinu tih napada preuzima teroristička organizacija Islamska država (IS), koja je, uprkos sličnoj ideologiji, u neprijateljstvu s talibanima. Pripadnici šiitske manjine u zemlji često su na meti IS. Teroristička grupa smatra šiite otpadnicima od islama.

Kritičari zameraju talibanskoj vlasti drastično postupanje prema aktivistima za ljudska prava, demonstrantima ili novinarima, kojima, prema organizacijama za ljudska prava, u Avganistanu preti hapšenje, ali i mučenje.

ajg (dpa)