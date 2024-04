Prvi obaveštajac Nemačke: „Rusi su spremni i na sabotaže“

Kinezi su aktivni u Nemačkoj na pribavljanju informacija o vojnoj tehnologiji, rekao je za DW Tomas Haldenvan, predsednik Saveznog zavoda za zaštitu Ustava, koji je nemačka obaveštajna služba koja deluje na unutrašnjem planu.

Haldenvang je govorio o hapšenju troje nemačkih državljana pod sumnjom da su Kinezima odavali podatke o novim tehnologijama koje se mogu upotrebiti u vojne svrhe.

„To je slučaj od posebnog značaja. Imamo posla sa slučajem proliferacije, radi se o znanju za proizvodnju oružja“, dodao je on.

Haldenvang je za DW govorio pre novog hapšenja u vezi s navodnim kineskim špijuniranjem. U noći na utorak u Drezdenu je zbog doturanja podataka Kinezima uhapšen asistent evropskog poslanika Alternative za Nemačku.

Rusija spremna i na sabotaže

To je bio tek nastavak špijunskih igara u poslednje vreme. Prethodno su u Bavarskoj uhapšena dvojica rusko-nemačkih državljana pod sumnjom da su snimali američke vojne baze u Nemačkoj i spremali napad.

„Već godinama beležimo da je Rusija razvila velike aktivnosti ovde u Nemačkoj“, kaže Haldenvang. „Još pre rata u Ukrajini sam govorio da je pretnja slična onoj iz doba Hladnog rata.“

„Sve se, naravno, još pojačalo napadom Rusije na Ukrajinu i moramo shvatiti da se Rusija bavi špijunažom, sajber-špijunažom, operacijama ostvarivanja uticaja, dezinformacijama“, nastavio je prvi čovek nemačke obaveštajne službe.

Prema njegovom sudu, Nemačka je posebno na meti kao „bitan igrač“ u vojnoj i političkoj podršci Ukrajini. Takođe, u Nemačkoj se i obučavaju ukrajinski vojnici.

Haldenvang je rekao da, „u ekstremnom slučaju“, u ruski repertoar spadaju i sabotaže. „Može se smatrati da je vitalni interes Moskve da spreči ili oteža isporuke oružja Ukrajini. A zemlja koja je spremna da vodi rat najbrutalnijim sredstvima, sigurno neće prezati ni od sabotaža. Dakle, mi u Nemačkoj moramo da se spremimo i na taj scenario.“

Kako je naveo, nemačke službe su na oprezu i već početkom rata u Ukrajini su proglasile nepoželjnim „veliki broj ruskih agenata“ čime su „oslabljene mogućnosti ruskih službi u Nemačkoj“.

Motri se i na islamiste

Kako je za DW dodao Tomas Haldenvang, na radaru službi su islamističke grupacije i pojedinci zbog mogućih terorističkih napada. Posebno jer ovog leta dolaze dva velika sportska događaja: Evropsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj, te Olimpijske igre u Parizu.

„I na tom polju je nivo pretnje visok. Trenutno, iako nisu poznati konkretni planovi za napad, apstraktna opasnost je vanredno visoka“, dodao je on.

On je naveo da posebno Islamska država Korasana, aktivna u Avganistanu i Pakistanu, zagovara veliki, spektakularni napad.

„Možemo da zamislimo razne scenarije. Jedan od vrlo opasnih je, na primer, da timovi napadača doputuju u Nemačku, možda su neki već doputovali, i onda izvrše napad kao grupa“, rekao je Haldenvang.

Drugi scenariji obuhvataju radikalizaciju pojedinaca, dodao je naš sagovornik. Kao jedan od novih uzroka radikalizacije naveo je situaciju u Pojasu Gaze i propagandu islamističkih grupa koje podstiču pojedince da izvrše napade.

Tri pravca antisemitizma u Nemačkoj jača

U vezi s ratom u Pojasu Gaze, Haldenvang je rekao da antisemitizam u Nemačkoj „ni posle Drugog svetskog rata nikada nije potpuno nestao“, te da je dolazio i još dolazi iz ekstremnih desničarskih krugova.

Nakon terorističkih udara Hamasa na Izrael od 7. oktobra „vidimo antisemitizam koji dolazi od sasvim drugih grupa, od islamističkih grupacija, ali i sekularnih grupacija koje vode antiizraelsku politiku“, rekao je Haldenvang.

„Kad se ukupno posmatraju desničarski antisemitizam, islamistički antisemitizam i sekularni antisemitizam, dolazimo do užasavajućeg nivoa pretnje. I to u zemlji poput Nemačke, gde zaštita Jevreja ima najviši prioritet“, dodao je on.

Kako je naveo, policija je sve prisutnija oko sinagoga i jevrejskih institucija te određene ličnosti imaju posebnu zaštitu. Služba za zaštitu Ustava, rekao je Haldenvang, veoma je aktivna i na tom polju je sprovela već mnoga hapšenja.

Na kraju razgovora za DW, Haldenvang je upitan o tome što njegova služba rangira desničarsku Alternativu za Nemačku kao „sumnjivu“ za ekstremističko delovanje. Ta partija je, inače, raspravu o toj odluci pokrenula pred sudom.

„Svakako smo kod AfD-a uočili jake struje koje šire mržnju i huškaju protiv manjina svih vrsta – muslimana, migranata, ljudi drukčije seksualne orijentacije. Vidimo da delimično dovode u pitanje i demokratske principe“, zaključio je Haldenveg.