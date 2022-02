Promašena misija: Šolc posetio Bajdena i ništa nije doneo

„Obećavam Vam da ćemo biti u stanju to da uradimo“, rekao je američki predsednik Džozef Bajden na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom – misleći pritom na zatvaranje gasovoda Severni tok 2, ako Rusija ponovo pređe ukrajinsku granicu. Tako govori svetska velesila koja je sigurna u svog partnera. Jer, zatvaranje gasovoda morala bi da obavi Nemačka. On, naime, vodi od Rusije do Nemačke.

Kancelar barem nije protivrečio Bajdenu. A to bi onda moralo da bude dovoljno. Jer, Šolc nije smogao snage da direktno progovori o Severnom toku 2. Umesto toga, on se služio formulacijama koje brojni posmatrači već suviše dobro znaju iz protekla 62 dana njegove vladavine: da će u slučaju ruske invazije na Ukrajinu„sve biti na stolu“. I da bi to imalo „veoma veliku cenu za Rusiju“. Tu malo pomaže i difuzno proširenje njegove pretnje da bi „moglo da se dogodi još mnogo više“ nego što to Rusija možda očekuje. Takve stvari ovde u SAD niko ne razume.

Nije to bio dobar nastup

U Nemačkoj trenutno kruži slogan #woistScholz (gde je Šolc), koji je kancelar na svom putu u Vašington hteo da ostavi iza sebe. Nedeljama se gotovo uopšte nije javljao za reč. Ali, umesto sjajnog nastupa kao „lider Evrope“, kojem čovek može da se obrati ako želi da razgovara sa Evropom, za vreme konferencije za novinare ta potraga se nastavila.

Mihaela Kifner, DW-studio Vašington

Pre njegovog dolaska važno pitanje u Vašingtonu je bilo: „Može li čovek da se osloni na Šolca?“ Zato je predsednik Bajden svom gostu često ponavljao tvrdnju da on „uopšte ne sumnja“ da su Nemačka i Šolc „apsolutno pouzdani“. Ali, to teško da će pomoći u zaustavljanju američke kritike prema kancelaru.

Jer, Šolc se na to nije ni osvrnuo, nije pripremio nikakav citat, čak ni kada je govorio na engleskom. Nije bilo nikakvog pozivanja na zajedničke vrednosti, kao recimo: „Germany will guarantee the values we share with America in Europe“. Dobro, patetika nije njegova stvar, ali ključna stvar je to da ni tu nije bilo nikakvog poklona domaćinu.

A to bi bilo tako važno. Trustovi mozgova već nedeljama trube u jutarnjim, podnevnim i večernjim emisijama kako se Berlin ponovo izvlači kad se radi o teškim temama i umesto oružja u Ukrajinu šalje kacige i poljske bolnice.

Stopama Gerharda Šredera, a ne Angele Merkel

Da Šolc – kao i većina Nemaca – mir u Evropi želi da obezbedi diplomatskim sredstvima, to je već odavno poznato. Ali, Amerika nema poteškoća ni sa uspostavljanjem mira i vojnim sredstvima. Tu malo pomaže najava Nemačke da će još 350 vojnika da prebaci u Litvaniju u sklopu jedinica NATO.

Ukratko rečeno: Šolc govori diplomatskim jezikom koji se teško može prevesti na američki, a pogotovo ne na jezik američkih političara moći u Kongresu. I Bajden oseća pritisak koji dolazi odande, dok kancelar Šolc mora da se suoči s kritikom da sledi politiku svoga davnog prethodnika i stranačkog druga Gerharda Šredera koji je upravo prihvatio imenovanje u Nadzorni odbor ruskog državnog gasnog koncerna Gasprom i koji je pokrenuo izgradnju gasovoda Severni tok.

Uz to, još dok su Šolc i Bajden razgovarali u Vašingtonu, u Moskvi su pred kamere izašli francuski predsednik Emanuel Makron i njegov ruski kolega Vladimir Putin. Ruski predsednik je najavio da će s francuskim kolegom ponovo telefonirati za nekoliko dana. Tako bi konci najopasnije konfrontacije s Rusijom od kraja Hladnog rata mogli da se sastave u Parizu. Stope Angele Merkel upravo se ponovo premeravaju.

