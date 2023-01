Princ Hari optužuje štampu

Intervju koji je princ Hari 8. januara dao britanskom televizijskom kanalu ITV, sada je osvanuo na naslovnima stranama britanske, ali i svetske štampe. On je u intervjuu govorio, između ostalog i o svojim memoarima pod naslovom „Spare“ koji se pojavljuju u prodaji ovog utorka 10. januara, a u kojima on navodi da je britanska štampa – posebno tabloidi – namerno stvarala sukob unutar kraljevske porodice.

Britanski mediji fokusirali su se, međutim, na druga dva pitanja u intervjuu. Prvo na to da, kako je rekao Hari, on nikada nije optužio kraljevsku porodicu za rasizam, već samo za neku vrstu nesvesne predrasude prema njegovoj supruzi Megan. I drugo, otkrio je svoja oprečna osećanja prema maćehi Kamili. On je u intervjuu ispričao da je zamolio svog oca, kralja Čarlsa, da se ne oženi Kamilom i da mu je savetovao da bude sa njom bez vezivanja. Ipak, naglasio je da se zbog njih veoma radovao na dan njihovog venčanja.

Biografija princa Harija u knjižarama od 10. januara

Popustljivi britanski mediji?

Mediji u Velikoj Britaniji izveštavaju o intervjuu s određenim poštovanjem, možda i zbog prinčeve prethodne optužbe, pre svega na račun tabloida. List „Gardijan“ ipak intervju osenjuje kao „besan“, iako princ Hari nije delovao ljutito tokom razgovora.

Kasnije u intervjuu, on je međutim, kraljevsku porodicu nazvao „krivcem“. „Ćutanje samo štiti počinioca“, rekao je on na pitanje o motivima za objavljivanje memoara.

Opširno je govorio o traumi koju je pretrpeo zbog prerane smrti svoje majke, princeze Dajane, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. dok su je progonili paparaci. Nesreća se dogodila godinu dana nakon što su se Dajana i Čarls zvanično razveli nakon godina nesrećnog braka.

Na pitanje da li će prisustvovati krunisanju svog oca 6. maja, Hari nije rekao ništa konkretno, samo je kratko napomenuo da bi pre toga još mnogo štošta moglo da se dogodi.

Prinčevi Vilijam i Hari ispred statue posvećene njihovoj majci, princezi Dajani

Monarhija pod znakom pitanja

Podrška monarhiji u Britaniji opada već čitavu deceniju, prvenstveno među mlađom populacijom. U svetlu toga, Hari je govorio da njegov problem nikada nije bila sama monarhija, već isključivo njen odnos sa štampom. Tvrdio je da je kraljevska porodica prosleđivala informacije britanskim tabloidima, i na taj način postala saučesnik u problematičnim odnosima između javnosti i krune. Hari je u intervjuu takođe ocenio i da „svet“ britansku kraljevsku porodicu smatra odgovornom za ono što su uradili njemu i njegovoj supruzi.

U zemljama Komonvelta, od Australije do Jamajke, manje se raspravlja o Hariju i Megan, a više o mogućoj smeni britanskog monarha sa mesta šefa države. U međuvremenu, istoričari u Britaniji, kao i političari u bivšim kolonijama, pozivaju kraljevsku porodicu da razmisli o sopstvenoj kolonijalnoj prošlosti i ulozi u transatlantskoj trgovini robljem.

Megan i Hari prilikom posete Diseldorfu

Kontroverzni dokumentarac

Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, već nedeljama su u centru medijske pažnje, još otkako je na striming-platformi „Nefliks“ u decembru prošle godine objavljen kontroverzni dokumentarac „Hari i Megan“. Njih dvoje napustili su kraljevsku porodicu 2020. i preselili se u Kaliforniju, otada moraju sami da zarađuju za život.

Prema anketama s kraja prošle godine, rejting popularnosti Harija i Megan je opao, dok su naslednik Vilijam i njegova supruga Ketrin Midlton, nakon smrti kraljice Elizabete II u septembru 2022, na vrhu liste popularnosti u britanskoj javnosti.

