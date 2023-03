Predsednički izbori u Crnoj Gori: Ko će u drugi krug?

Građani Crne Gore u nedelju glasaju u prvom krugu predsedničkih izbora na kojima učestvuje 7 kandidata. To su već drugi izbori u poslednjih pola godine, posle lokalnih u oktobru, a uskoro se očekuju i treći i to vanredni parlamentarni 11. juna, koje je raspisao predsednik države Milo Đukanović jer skupštinska većina ni nakon 3 meseca nije mogla da se dogovori o formiranju nove Vlade. Iz većine će pokušati da ospore ovaj Đukanovićev potez pred Ustavnim sudom.

,,Bez dileme, ovi izbori služe političkom pozicioniranju partija i opipavanju pulsa pred parlamentarne izbore”, kaže politički analitičar Predrag Zenović za DW.

I politička analitičarka i direktorka nevladine organizacije Centar za monitoring (CEMI) Ana Nenezić poručuje da će se rezultati predsedničkih kandidata u značajnom odraziti i na rezultate njihovih partija na predstojećim parlamentarnim izborima.

Ana Nenezić Foto: Privat

Đukanović, lider opozicione Demokratske partije socijalista (DPS), na izborima želi treći predsednički mandat. On je preko 30 godina na državnim funkcijama ali je znatno oslabljen porazom DPS-a na poslednjim parlamentarnim izborima 2020. a potom i serijom poraza na lokalnim izborima.

Vladajuća većina želi da nastavi taj niz ali na izbore ide sa čak 4 kandidata, što joj smanjuje šanse. To su jedan od lidera prosrpskog Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, Jakov Milatović iz novog pokreta ,,Evropa sad”, lideri Demokrata Aleksa Bečić i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. U trci su i Draginja Vuksanović – Stanković iz opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) i influenser Jovan Radulović.

Andrija Mandić Foto: Radomir Krackovic/DW

Kratka ali burna kampanja

Kampanja je trajala svega 20-ak dana. Tokom nje došlo je do napada na Milatovića na Cetinja od strane procrnogorskih demonstranata koji ga optužuju da je pre godinu i po, tokom burnog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve (SPC) Joanikija, navodno rekao da ga treba sprovesti silom, ,,pa i ako pogine 10 Crnogoraca”. Milatović je te tvrdnje ranije demantovao.

Đukanović i Vuksanović – Stanković dobili su preko Tvitera pretnje smrću i prebijanjem.

Istovremeno, Đukanović I Mandić izbegli su sučeljavanje za drugim kandidatima na crnogorskom Javnom servisu i organizovali TV duel samo njih dvojice, na dve sebi bliske privatne televizije, što su ostali kandidati osudili kao političku igru s ciljem da njih dvojica uđu u drugi krug.

Milo Đukanović Foto: Democratic Party of Socialists

Đukanović je u kampanji obećao da će kao predsednik u novom mandatu uvesti Crnu Goru u Evropsku Uniju (EU), Mandić je pozivao na pomirenje Srba i Crnogoraca, Milatović obećavao bolju i bogatiju Crnu Goru a u centru Bečićeve kampanje bila je tradicionalna crnogorska čast preko koje je nastojao da se predstavi kao najpošteniji izbor za građane.

Zenović kaže da je poruka Mandića bila najsvedenija - kao poruka pomirenja od kandidata koji se dugo prepoznavao kao političar desnice:

,,Đukanovićeva ključna poruka je da je smjena vlasti DPS-a 2020. bila politička i socio-ekonomska stranputica i da su država i tekovine referenduma u opasnosti. Milatović je kritikovao korupciju i tranzicionu nepravdu za koje krivi Đukanovića. Bečićeva poruka naglašava tradicionalizam političke kulture ovog prostora i čast, dostojanstvo i dosljednost”.

Aleksa Bečić Foto: Becic's party Democrats

Nenezić kaže da su kandidati obećali mnogo toga što nije nadležnost predsjednika ali je primamljivo za glasače:

,,Najveće iznenađenje, ipak, je kampanja Mandića, koji je napravio zaokret u odnosu na uobičajeni nacional-populistički narativ DF-a, koji se prevashodno oslanja na zaštitu prava Srba, kao i na isticanje bliskih veza sa Srbijom i Rusijom. Njegova kampanja, oblikovana u pomiriteljskom tonu, uz izvinjenje zbog prethodnih postupanja koja su nacionalno polarizovala Crnu Goru i obećanje ubrzavanja evropskih integracija - je zaista jedan marketinško - populistički iskorak”. Nenezić i dodaje da je takav pristup uticao i na kampanje ostalih kandidata, koji su se utrkivali ko će obećati veće plate i penzije i ko će Crnu Goru brže uvesti u EU.

Jakov Milatović Foto: Europe Now

,,Kampanja Đukanovića vidno je uobličena u odnosu na onu Mandića. Nije bilo izjednačavanja države Crne Gore sa Đukanovićem, što je ranije bio slučaj, kada smo imali agresivniju kampanju suprotne strane. Kampanje Milatovića i Bečića dominantno su se oslanjale na ekonomska i socijalna pitanja. Obraćali su se građanima kao zaštitnici od otuđene i korumpirane elitu, na isti način kako teorija definiše populizam”, kaže Nenezić.

Bitka za drugi krug

Po svim anketama, izvestan je drugi krug izbora u kojem bi se mogli naći Đukanović i Milatović ili Mandić, dok se manje šanse daju Bečiću. Njega je, inače, podržao odlazeći premijer Dritan Abazović i njegova partija URA.

,,Pobjeda Đukanovića značila bi novu eru kohabitacije u Crnoj Gori koja se pokazala kao destabilizujuća za spoljnu politiku, parlamentarizam ali i cijeli politički sistem. Ujedno to bi sa sobom donijelo i blago jačanje DPS-a na parlamentarnim izborima. Pobjeda ostalih kandidata značila bi konsolidovanje aktuelne većine. Trijumf Mandića bi vodio daljem pomijeranju njegovog političkog bloka ka centru, ali i budućoj Vladi, čiji bi mandatar i većina vjerovatno pripadali tom bloku. Milatovićeva pobjeda bi, kratkoročno, dovela do naglog skoka podrške pokretu ,,Evropa sad”, ali je u ovom trenutno teško reći kakve bi to reperkusije imalo na sastav buduće vlade”, smatra Zenović.

Draginja Vuksanović – Stanković Foto: SDP

,Ovi izbori mogu ili potvrditi dominantan položaj dvije najače parlamentarne partije DPS-a i DF-a, kroz njihove kandidate Đukanovica i Mandića, ili ukazati na prekompoziciju političke scene, u slučaju pobjede Milatovića”, kaže Nenezić.

Ankete pokazuju i da u drugom krugu Đukanović ima veće šanse za pobedu protiv Mandića a Milatović u eventualnom sudaru sa Đukanovićem. Nenezić kaže da sve projekcije ukazuju da je Đukanović siguran učesnik drugog kruga, dok je neizvesno ko će biti njegov protivkandidat.

,,Da su ,,Evropa sad”, Demokrate i URA izašle sa zajedničkim kandidatom, i taj drugi učesnik bi već sada bio siguran a imao bi i realne šanse za pobjedu u drugom krugu. Zbog toga što se nisu dogovorili a plaćajući i danak političkom neiskustvu, otvorili su prostor i za Mandića. Ipak, nezahvalno je prognozirati učesnike drugog kruga jer su istraživanja javnog mjenja u prethodnim izbornim ciklusima značajno odstupala od konačnih rezultata”, zaključuje Nenezić.

Zenović smatra da bi u drugom krugu, zbog političkog profila, kao novo lice na političkoj sceni i uz sigurnu podršku ostatka anti - DPS bloka, Milatović imao nešto veće šanse da pobedi Đukanovića. Ipak, ne otpisuje ni Mandića.

,,Iza njega stoji čvršća partijska infrastruktura, organizovanija kampanja i Srpska pravoslavna crkva ali i njegovo držanje između dva kruga može biti presudno za konačan rezultat”, veruje Zenović.

Ako do njega dođe, drugi krug izbora održaće se 2. aprila.

