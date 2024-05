Od kraja 19. veka, međunarodni radnički pokret obeležava 1. maj kao Praznik rada. U to vreme ljudi su i u Nemačkoj izlazili na ulice, iako to nije bio državni praznik. S početkom nacističke diktature 1933. godine to se drastično promenilo. Hitler je 1. maj proglasio za „Praznik nacionalnog rada“. Organizovane su velike parade na čijem čelu su bili članovi njegove stranke NSDAP.