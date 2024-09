Povratak u kancelarije: Da li je odzvonilo radu od kuće?

Zaposlene u Amazonu čeka velika promena – oni se od iduće godine vraćaju ili, bolje reći, moraju da se vrate u kancelarije svakog radnog dana.

Zajednički rad je efikasnijii bolje povezuje timove, piše u mejlu koji je radnicima poslao šef kompanije Endi Džesi.

„Kada pogledamo proteklih pet godina, i dalje verujemo da su prednosti zajedničkog boravka u kancelariji značajne.“

Prema važećim pravilima, radnici Amazona mogu dva dana nedeljno da rade od kuće.

Povratak u kancelarije

Nova pravila bi trebalo da važe od početka januara, kako bi zaposleni mogli da se prilagode novim okolnostima, napisao je Džesi.

Ipak, ostavio je mogućnost da će i ubuduće, baš kao za vreme pandemije koronavirusa, biti moguće povremeno raditi od kuće, na primer kada su deca bolesna ili ukoliko radnici žele da se posebno koncentrišu na neki radni zadatak.

U obe centrale najvećeg onlajn trgovca na svetu, Sijetlu i Arlingtonu kod Vašingtona, trebalo bi da se uvedu stalna radna mesta, svako bi trebalo da dobije svoj radni sto, a više neće biti „rezervisanja“ radnih mesta kao do sada.

Nakon što su na vrhuncu pandemije kancelarije mesecima bile prazne, brojne firme su počele polako da vraćaju zaposlene u kancelarije.

Od februara prošle godine u Amazonu važi pravilo kojim je propisano fizičko prisustvo u kancelariji tri dana nedeljno. Za zaposlene koji rade u distributivnim centrima kao vozači, što je zapravo većina Amazonovih radnika, rad od kuće nikada nije ni bio opcija.

U Sijetlu, gde Amazon poseduje i nekoliko nebodera u centru grada, rad od kuće njegovih zaposlenih je doveo do pada prometa u okolnim prodavnicama i restoranima.

Neki drugi američki tehnološki giganti, poput Apple, odlučili su se za rešenje prema kojem zaposleni moraju tri puta nedeljno da dolaze u kancelarije.

Kako je u Nemačkoj?

U nekim firmama u Nemačkoj, poput softverskog giganta SAP-a ili Dojče Banke, proteklih meseci se takođe zahuktala rasprava o povratku na rad samo iz kancelarije.

Ipak, Ekonomski institut ifo te rasprave smatra preteranim, napominjući da one nemaju uporište u podacima, nedavno je istakao stručnjak ovog minhenskog instituta Žan Viktor Alipur.

Naime, zaposleni u Nemačkoj u proseku kod kuće provode 17 odsto svog radnog vremena, što je rezultat ankete u okviru koje je Institut ifo prošle nedelje ispitao nemačke firme. To su nepromenjeni rezultati u odnosu na prošlu godinu.

Neki drugi podaci pokazuju da „rad od kuće ni u kojem slučaju nije u povlačenju“, kaže Alipur, dodajući da trenutno barem 23,4 posto zaposlenih u Nemačkoj delimično radi od kuće, što je minimalno smanjenje u odnosu na februar.

Osim toga, jedna analiza oglasa za radna mesta pokazala je da se znatno češće nudi opcija rada od kuće, pojašnjava naš sagovornik.

Zaposleni koji žele da iskoriste prednosti fizičkog dolaska u kancelariju to mogu činiti zahvaljujući boljoj koordinaciji sa kolegama, smatra Alipur, ističući da je odlučujuće da su ljudi zajedno na licu mesta.

Koliko će vremena zaposleni provoditi kod kuće zavisi od industrije do industrije. U IT sektoru to je 58 posto, a u konsultantskim krugovima 50.

Kvote rada od kuće su u hotelijerstvu samo jedan posto, a u ugostiteljstvu i građevinarstvu oko dva posto, dok je prosek za industriju deset posto.

Uspostavljanje rada od kuće

Ekonomski institut ZEW je u avgustu sproveo anketu koja je pokazala da 82 posto zaposlenih u IT sektoru barem jedan dan nedeljno radi od kuće. U prerađivačkoj industriji, gde je prisustvo na licu mesta važnije, to je ipak slučaj kod 48 posto zaposlenih.

Broj firmi koje svojim radnicima omogućavaju barem jedan dan rada od kuće je konstantno visok od početka pandemije koronavirusa, kazao je vođa tog ZEW-ovog istraživanja Daniel Erdsiek.

U prošloj godini to je u IT sektoru bio slučaj kod 80 posto firmi, a u prerađivačkom sektoru 45.

Poređenje sa situacijom pre pandemije pokazuje u kojoj meri se proteklih godina uspostavio mobilni način rada.

Pre pandemije, udeo firmi u IT sektoru koje su nudile opciju rada od kuće iznosio je samo 48 posto, dok je u prerađivačkoj industriji to bio slučaj u 24 posto preduzeća.

Apsolutno celokupno radno vreme u kućnim uslovima trenutno je izuzetak, a ne pravilo – samo 22 posto preduzeća iz IT sektora svojim zaposlenima nudi opciju da svih pet radnih dana provedu kod kuće.

Gde je rad od kuće najrasprostranjeniji?

Rad od kuće je posebno popularan u Velikoj Britaniji. Tamo zaposleni kod kuće provode 20 posto svog radnog vremena. U malim i srednje velikim preduzećima zaposleni kod kuće provode samo 15 posto radnog vremena, objavio je ifo.

U vreme manjka kvalifikovane radne snage, ponuda rada od kuće je sve češće odlučujući faktor u borbi za angažovanje najboljih talenata.

Udeo oglasa za posao u kojima se nudi opcija rada od kuće u proteklih pet godina se upetostručio i popeo na 18 posto, objavila je Fondacija Bertelsman.

sm (ard)