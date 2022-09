Porše: Izlazak na berzu u punom gasu

Poršeov izlazak na berzu će, kako se očekuje, biti drugi najveći plasman deonica u ekonomskoj istoriji Nemačke – nakon Dojče Telekoma. Izlazak na berzu firme koja je deo koncerna Folksvagen biće, po svemu sudeći, veliki uspeh. Potencijalni kupci deonica mogli su da se „predbeleže“ do srede popodne. A još u ponedeljak su investicione banke objavile da će svi oni koji su pokazali interesovanje za kupovinom deonica, ali ispod maksimalne cene od 82,50 evra po vrednosnom papiru – ostati praznih ruku.

Folksvagen je deonice na tržištu ponudio u rasponu od 76,50 do 82,50. To znači da će sve dionice biti plasirane po maksimalnoj očekivanoj vrednosti. Folksvagen će tako na papirima zaraditi 9,4 milijardi evra. Do sada je u istoriji Nemačke veći obim emitovanih deonica ostvario samo Dojče Telekom. Bilo je to 1996. kada je ostvaren ukupan prihod od 9,65 milijardi evra.

Folksvagen će u stvari da zabeleži dvostruko veći prihod (oko 19,5 milijardi) od izlaska na berzu, zato što će tim potezom automatski 25 odsto osnovnog kapitala Poršea da pređe u posed Porše-Automobil Holdinga, u kojem dominantnu (vlasničku) ulogu imaju obitelji Porše i Pieh.

Velika potražnja za deonicama

Investicioni holding pak na drugoj strani kontroliše više od 53 odsto osnovnog kapitala koncerna Folksvagen. Zahvaljujući izlasku Poršea na berzu, vlasnici holdinga će opet doći u poziciju da direktno kontrolišu Porše. Kontrolu nad njim su izgubili pre desetak godina, nakon propalog pokušaja proizvođača sportskih automobila Poršea da preuzme kontrolu nad koncernom Folksvagen.

Predviđeno je da pola prihoda od emisije deonica ostane u koncernu Folksvagen, kako bi se njime finansirala transformacija u smeru elektromobilnosti, kao i digitalnog umrežavanja. Deoničarima Folksvagena, i to u obliku posebne dividende, trebalo bvi da bude isplaćeno 49 odsto prihoda od emisije papira.

Šef Poršea Oliver Blume od početka septembra je i na čelu matičnog koncerna Folksvagen

Porše je samo jedna od 12 marki koje posluju u okviru koncerna Folksvagen – i to ubedljivo najvrednija. Porše je na glasu kao „dragulj“ koji ostvaruje i najveće prihode Folskvagenu. Od ovog četvrtka Porše je i „teškaš“ na berzanskom parketu. Proizvođač automobila iz Štutgarta svoju karijeru u tom svetu započinje s berzanskom vrednošću od oko 75 milijardi evra. Poređenja radi, Folksvagen je na berzi „težak“ 85 milijardi evra, a BMW „samo“ 48 milijardi.

Deo kolača za privatne ulagače

Folksvagen je u okviru priprema za plasman Poršeovih deonica temeljni kapital svoje ćerke-firme „podelio“ na 50 odsto običnih deonica i 50 odsto povlašćenih. Ove prve povezane su s pravom glasa, tj. odlučivanja, a kod povlašćenih je dividenda obično nešto veća. Privatnim ulagačima na raspolaganju je 25 odsto Poršeovih povlašćenih deonica. Osim velikih igrača, poput katarskog državnog fonda QIA, holdinga iz Abu Dabija, te norveškog državnog fonda, Poršeove deonicu mogu dakle da kupe i privatni, „mali“ ulagači.

Od izlaska na berzu Porše priželjkuje veću dozu samostalnosti u budućnosti. A sama činjenica da je potražnja za deonicama tako velika, pogotovo u aktuelnim teškim ekonomskim uslovima, dokaz je atraktivnosti te firme. Već nedeljama su naime kursevi deonica na berzama u padu – zbog rasta stope inflacije i straha od recesije. Neki posmatrači su zato smatrali da je izlazak na berzu u sadašnjoj situaciji prilično odvažan potez.

I dalje je otvoreno pitanje dvostruke ulogu koju igra Oliver Blume. Šef Poršea je, naime, istovremeno promovisan i na dužnost šefa u koncernu Folskvagen. Posmatrači se pribojavaju da se te dve uloge teško mogu uskladiti. U Folksvagenu i Poršeu pak ne dele tu zabrinutost. Za one slučajeve u kojima bi moglo da dođe do eventualnog sukoba interesa, koncern je dobro pripremljen, poručeno je iz Folksvagena.

