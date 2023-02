Ponovo vojni rok u Nemačkoj – „fantomska diskusija“

Šef nemačkih liberala (FDP) Kristijan Lindner protivi se diskusiji o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka: „Za FDP vojni rok uopšte nije predmet debate. To je fantomska diskusija“.

Lindner, koji je u Šolcovom kabinetu ministar finansija, dodao je da svi napori moraju biti usredsređeni na „jačanje Bundesvera kao visoko profesionalne armije“. Osim toga, kaže, uklanjanje jedne kompletne generacije iz procesa sticanja stručnog obrazovanja nanelo bi „veliku štetu“ u svim ekonomskim područjima. Lindner smatra da je generacija mladih „veoma mnogo izgubila u pandemiji“ i da „sada ne bi trebalo da se spekuliše o novoj obavezi“.

-pročitajte još: Srbija: Za i protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka

„Teške posledice za privredu i društvo“

Lindnerova partijska koleginica Mari-Agnes Štrak-Cimerman, koja je predsedavajuća Odboru za odbranu Bundestaga, pre toga je bila manje jednoznačna. Za dnevni list „Zidojče cajtung“ rekla je da bi ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka imalo teške posledice za privredu i društvo, i ukazala na nedostatak stručne radne snage. Ipak, ona je svoje protivljenje ograničila:

„Principijelno ukidanje vojnog roka važi samo u vreme mira. U slučaju napetosti ili odbrambenom slučaju, može opet da se aktivira.“ Osim toga, Štrak-Cimerman naglašava da su jednostavni odgovori „da“ i „ne“ – nedovoljno dalekovidi.

Diskusiju je pokrenula izjava nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa Foto: Michael Probst/AP/picture alliance

Savez nemačkih rezervista izjasnio se za ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka. Predsednik Saveza Patrik Zensburg je za televiziju „Velt“ izjavio da se Nemačka ne može odbraniti bez obaveznog služenja vojnog roka, jer 200.000 vojnika i 100.000 rezervista nisu dovoljni u slučaju ratne opasnosti.

Obavezni vojni rok i moderni Bundesver – može li to zajedno?

Zamenik šefa liberala Johanes Fogel na Tviteru je napisao da bi ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka bilo u suprotnosti s modernizacijom Bundesvera. Dodao je da vojni stručnjaci stalno ukazuju na to da su današnji sistemi naoružanja složeniji nego ranije i da su im zato potrebni specijalisti, što ne može da obezbedi redovno služenje vojnog roka.

Diskusiju kritikuje i opoziciona Levica. „Ne prođe ni dan, a da neki predstavnik socijaldemokrata, liberala i Zelenih ne istupi s novim predlogom za eskalaciju: isporuka tenkova, borbenih aviona, sada ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka“, kaže Jan Korte iz poslaničke grupe Levice u Bundestagu. On ocenjuje da ukidanje obaveze služenja vojnog roka nije bilo pogrešno, već je to bio „civilizacijski napredak“.

Izjava ministra pokrenula javnu debatu

Diskusiju o vojnom roku pokrenuo je novi nemački ministar odbrane Boris Pistjorius svojom prošlonedeljnom izjavom: „Ako me pitate kao civila, kao građanina, kao političara, rekao bih: ukidanje obaveznog služenja vojnog roka bila je greška“. On je dodao da to ne misli zbog rata u Ukrajini, već principijelno:

„Našoj parlamentarnoj armiji je mesto u centru društva. Ranije su za svakim drugim kuhinjskim stolom sedeli vojni obveznici. I na taj način je postojala povezanost sa civilnim društvom.“

Pistorijus je ipak objasnio da trenutno ne planira ponovno uvođenje služenja vojnog roka.

dd (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.