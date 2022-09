Poljska od Nemačke traži 1,3 biliona evra ratne odštete

Poljska od Nemačke traži isplatu 1,3 biliona evra, za štetu učinjenu tokom Drugog svetskog rata. Kako je najavio potpredsednik poljske vlade Jaroslav Kačinjski, Varšava sa Berlinom želi da pregovora o isplati reparacija u tom procenjenom obimu. Radi se o sumi sa kojom, kako smatraju u Varšavi, nemačka privreda može „savršeno da se nosi“.

Desetine zemalja širom sveta od Nemačke su dobile odštetu – „nema razloga zašto bi Poljska bila izuzeta iz tog pravila“, istakao je Kačinjski, koji je i predsednik desničarsko populističke vladajuće stranke „Pravo i Pravda“ (PiS).

-pročitajte još: Da li će Nemačka ipak morati da plati ratnu odštetu?

Kačinjski je dodao da predstoji „dug i težak“ proces dok njegova zemlja ne dobije odštetu. Na konferenciji za novinare u Varšavi on je predstavio izveštaj o šteti koju je njegova zemlja pretrpela zbog nemačke invazije i okupacije.

Kačinjski: Nema razloga da Poljska ne dobije odštetu od Nemačke

Nemački napad na Poljsku počeo je 1. septembra 1939. godine. To je ujedno bio i početak Drugog svetskog rata u kojem je život izgubilo najmanje 55 miliona ljudi – prema nekim procenama čak i do 80 miliona. Tačnih brojeva nema. Samo u Poljskoj je život izgubilo šest miliona ljudi, uključujući tri miliona Jevreja. Nemački okupatori skoro u potpunosti su uništili Varšavu i mnoge druge gradove u zemlji.

Zvanično zahtev još nije podnesen

Na nivou vlade, Varšava još nije zatražila nikakvu reparaciju od Berlina. Stranka PiS se uvek iznova zalagala za nemačku ratnu odštetu, ali nemačka savezna vlada više ne vidi pravnu osnovu za reparacione zahteve iz Poljske, i to je više puta isticala. Njen argument je taj da je poljsko komunističko vođstvo 1953. godine odustalo od nemačke odštete.

Osim toga, za Berlin je sa ugovorom „Dva plus četiri“ o spoljnopolitičkim aspektima nemačkog jedinstva to pitanje zatvoreno. Taj ugovor su 1990. godine sa jedne strane potpisale tadašnja Savezna Republika Nemačka i Istočna Nemačka (DDR), a s druge strane sile pobednice u Drugom svetskom ratu. To je bila osnova za ponovno ujedinjenje Nemačke.

uh/qu (dpa, afp)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.