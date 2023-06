Poljska: masovne demonstracije protiv vlade

Ove nedelje (4. 6. 2023.) su stotine hiljada Poljaka demonstrirali protiv vlade - širom zemlje i u inostranstvu. Najveći protesti su održani u Varšavi.

Gradonačelnik Varšave Rafal Trzaskovski izjavio je da se radi o pola miliona demonstranata u prestonici. Internetportal Onet piše o „najmanje 300.000" ljudi.

Varšava 4.06.2023. Foto: Jakub Porzycki/AA/picture alliance

Tusk: „Dolazimo kako bismo pobedili"

Na završnom skupu u Varšavi vođa najveće opozicone stranke Građanske platforme (PO) i bivši poljski premijer Donald Tusk je rekao: „S vama ću se boriti se za slobodnu Poljsku. Dolazimo kako bismo pobedili. Sve je u vašim rukama!"

Istovremeno je uputio upozorenje stranci Pravo i pravda (PiS) koja je u Poljskoj na vlasti od 2015: „Poljskom već godinama vladaju ljudi koji nam oduzimaju slobodu. Demokratija u Poljskoj neće umreti jer mi se tome glasno protivimo."

Pred masom koje mu je klicala Tusk je obećao: „Idemo na izbore kako bismo pobedili, kako bismo ljudsku nepravdu ponovo ispravili i na kraju pomirili Poljake. Kunem se." Njegovo govor je često prekidan povicima „Ovo je Poljska, ovo je Poljska!".

Varšava,04.06.2023. Foto: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Liberalni političar se demonstrativno predstavljao kao veliki rodoljub. „Poljska je u našim srcima", ponavljao je više puta. Propaganda vladajuće stranke kao i neki desni političari već godinama pokušavaju da diskredituju Tuska kao „nemačkog kolaboratera" ili ga optužuju za sumnjive kontakte s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Tusk s Trzaskovskim i Valesom

Marš opozicije je prolazio kroz najluksuznije ulice Varšave. Tusk i Trzaskovski su išli u prvom redu zajedno s legendarnim radničkim vođom Lehom Valesom. On je 1980. vodio štrajk u brodogradilištu u Gdanjsku, a nakon pada komunizma je od 1990. do 1995. bio poljski predsednik. PiS optužuje Valesu da je 1970-ih godina sarađivao s komunističkom tajnom službom.

Tusk je demonstracije protiv vlade najavio već prije više sedmica. U Poljskoj je 4. juna simboličan datum. Toga datuma su 1989. održani prvi delimično slobodni parlamentarni izbori koji su označili početak pada komunističkog sistema u Poljskoj.

Vlada zaoštrava kurs

Poslednje mjere desno-populističkoga vladinog tabora uznemirile su brojne Poljake i podstakle proteste. Krajem maja je vladajuća većina u parlamentu donela odluku o uspostavi „Državnog odbora za istragu ruskog uticaja na unutarnju sigurnost Republike Poljske od 2007. do 2022. Sporni zakon velika većina javnosti smatra protivustavnim i usmerenim protiv Tuska. PiS prebacuje Tusku da je u vreme dok je bio premijer (2007. do 2014.) Poljsku učinio zavisnom od uvoza energenata iz Rusije.

Varšava,04.06.2023. Foto: Jaap Arriens/NurPhoto/IMAGO

Posebni odbor je u prvobitnom nacrtu zakona imao ovlašćenje da one za koje se utvrdi da su krivi isključi iz svih državnih službi povezanih s dodelom javnog novca - na period i do deset godina. Opozicija je protestujući to nazvala „Lex Tusk". Zabrinutost su izrazili i vlada SAD i Evropska komisija.

Potom je poljski predsednik Andržej Duda ublažio zakon. On je prošlog petka (2. 6. 2023.) u parlament uputio izmenu zakona koja predviđa da ne bude nikakvih administrativnih sankcija i da optuženi imaju mogućnost pravne borbe protiv optužbi. Ali, predlog je stigao prekasno da bi umanjio zanimanje za proteste. Otvorena ostaje i reakcija PiS-a na predsednikov predlog izmene zakona.

Opozicija zbija redove

Povećavanje pritiska od strane PiS-ove vlade pokazuje neočekivan učinak. Deo opozicije, među njima i stranke desnog centra Poljska 2050 i Seljačka stranka PSL kratkoročno su odlučile da se pridruže maršu. Obe stranke su u početku bile sumnjičave jer su se pribojavale prevelike Tuskove dominacije.

Vladin portparol Piotr Miler je oštro osudio marš: „Predsednik građanske platforme i jedan bivši predsednik pokušavaju da sruše vladu, koja je prekinula politiku otvaranja prema Rusiji".

