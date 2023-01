Politika Srbije prema BiH: „svi Srbi u jednoj državi“?

Mnogi u Bosni i Hercegovini veruju da je politika Srbije prema toj zemlji dosledna u negiranju državnosti, suvereniteta i postojanja BiH kao samostalnog subjekta. Jedan od njih je istoričar iz Sarajeva Husnija Kamberović, koji podseća da je krajem prošlog veka, u vreme Slobodana Miloševića, ta politika vođena pod parolom „svi Srbi u jednoj državi“.

Kamberović smatra da se politička elita Srbije nikada nije pomirila s činjenicom da je BiH suverena i nezavisna država. „Srbija zato stalno proizvodi napetosti u regionu nastojeći preko bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske da kompenzuje ’gubitak’ Kosova“, kaže sagovornik DW podsećajući ujedno na kontinuirano učešće Srbije u neustavnom obeležavanju 9. januara kao „Dana RS“.

Jedan narod, jedna država...

Upravo je 9. januara Milorad Dodik u Banjaluci pozvao na ujedinjenje svih Srba u jednu državu. „Ovo vreme treba da iskoristimo da u svom programu objedinimo srpski narod i kažemo šta hoćemo u ovom veku koji dolazi. Zašto neki drugi narodi mogu da imaju jednu državu za jedan narod, a Srbi ne mogu“, rekao je Dodik.

Slične stavove ranije su iznosili i saradnici predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Godine 2021, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, a danas šef obaveštajne službe, rekao je da mu nije jasno „zašto su granice država na Balkanu nepromenljive i zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednoj državi“.

Jedinstvo crkve i politike

Mišljenja o regionalnim pitanjima iznosili su i crkveni zvaničnici. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije spominje promene granica. „Nismo sigurni da se granice u budućnosti neće menjati“, rekao je poglavar SPC. „Kičmena moždina ujedinjenih srpskih zemalja već se zna i ona se ponovo oblikuje, a to je Srbija i Crna Gora, zatim istočna Hercegovina, dobar deo Bosanske Krajine, Srpska Krajina“, govorio je bivši mitropolit crnogorsko-primorski SPC Amfilohije Radović.

Na kontinuitet politike Srbije pod parolom „svi Srbi u jednoj državi“ podseća i novinar Boris Dežulović u tekstu za „Novosti“, navodeći imena više srpskih političara koji su proteklih decenija iznosili istu ideju, od haških optuženika Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, do ratnog zločinca Radovana Karadžića.

Miodrag Živanović: „Milošević je živ, samo im još nije rečeno“

„Što se tiče srpskog naroda, on želi da živi u jednoj državi. Zato je svaka podela na više država, koja bi odvojila delove srpskog naroda koji žive u više suverenih država, po našem mišljenju neprihvatljiva. Odnosno, da budem precizniji, na to ne može ni da se pomišlja“, citirao je Dežulović bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

„No, problem je što je Milošević još uvek živ, samo što to još nije dojavljeno srbijanskim političarima“, kaže banjalučki profesor, psiholog Miodrag Živanović. „Sve se zapravo zasniva na tom konceptu, počevši još od ideje o ’srpskom svetu’. A prema BiH se to poistovećuje sa etnički čistim teritorijama. Dokle god je to tako, mi ovde ne možemo da pravimo nikakvu budućnost“, kaže Živanović za DW.

„Otvoreni Balkan“, „Srpski svet“, „Velika Srbija“

Govoreći za DW o politici Srbije prema BiH, bivši potpredsednik vlade Srbije Žarko Korać iznosi uverenje da se politika te zemlje prema BiH nije bitnije menjala od vremena Slobodana Miloševića. „I danas je reč o istoj politici relativizacije granica. Vučić to ne govori otvoreno, ali ’Otvoreni Balkan’ je drugi naziv za ’Srpski svet’, a ’Srpski svet’ je drugi naziv za politiku Slobodana Miloševića, odnosno politiku ’Velike Srbije’. Radi se o okušaju da se politički podeli BiH, da se Crna Gora politički podredi Srbiji, dok bi Kosovo ostalo stalno krizno žarište“, kaže Korać.

Sastanak lidera zemalja-članica Otvorenog Balkana u novembru 2023. u Beogradu Foto: Government of Montenegro

Činjenica je da Aleksandar Vučić poslednjih godina u javnim istupima nije osporavao teritorijalni integritet BiH. On je kao premijer 2014. godine za beogradski list „Danas“ izjavio: „Ono što sam govorio u vezi sa očuvanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH je jasna politika Vlade, a to je podrška i poštovanje teritorijalnog integriteta BiH, uz očuvanje entitetske posebnosti RS unutar BiH. To je politika Vlade Srbije i ona je potpuno jasna i precizna.“

Vučićev portparol u BiH

Slične stavove Vučić je u više navrata ponavljao i kao predsednik Srbije, ali ga u BiH najviše pamte i prozivaju zbog rečenice iz govora u Skupštini Srbije 1995. godine: „Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu Muslimana, pa da vidimo sme li međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom“, govorio je Vučić.

Žarko Korać tvrdi da Vučić i njegova Srpska napredna stranka ni danas ne prihvataju BiH kao celovitu, suverenu i međunarodno priznatu državu, te da to Vučić i poručuje preko svojih „portparola“. „Milorad Dodik je zapravo portparol Aleksandra Vučića. Vučić nikada ne osuđuje Dodikove izjave o tome da će RS postati nezavisna i pripojiti se Srbiji, dok sam ’licemerno’ tvrdi da poštuje Dejton i dejtonske granice“, kaže Korać.

Politika konfrontacije

Politikolog Jasmin Mujanović veruje da je inicijativa „Otvoreni Balkan“, kao deo regionalne politike Srbije, za mnoge sporna zbog nerešenih nacionalnih pitanja u regionu. On za DW kaže da suština regionalnih problema koja se ispoljava i prema BiH – velikodržavne ambicije na Balkanu – nikada nije bila javno u fokusu regionalnih procesa kakav je i „Otvoreni Balkan“.

„Autokratski režim u Beogradu vodi politiku konfrontacije s državama regiona, posebno sa BiH, a potom i sa Kosovom i Crnom Gorom. Zato se ’Otvoreni Balkan’ u Sarajevu, Podgorici i Prištini doživljava kao politička pretnja. Za većinu građana u BiH, Kosovu i Crnoj Gori ’Otvoreni Balkan’ samo je drugo ime za ono što radikalni krugovi u Srbiji nazivaju ’Srpskim svetom’“, kaže Mujanović.

Putinovi igrači na krilima Zapadne podrške

Osnivač i vlasnik portala „politicki.ba“, novinar Sead Numanović, smatra da politika Srbije prema državama regiona, a posebno prema BiH, ima rastuću podršku Zapada. „Sve je očiglednije nastojanje zvaničnika administracije Džoa Bajdena da se Srbija ’iščupa iz kandži Rusije’, pa joj se udovoljava gde god je to moguće. Ta politika duboko je pogrešna. I na tom talasu sve nemilosrdnije jaše Milorad Dodik govoreći da su se stekle povoljne međunarodne okolnosti da svi Srbi imaju jednu državu“, kaže Numanović za DW.

Sada imamo paradoksalnu situaciju, ističe sagovornik DW, da Vašington podilazi svojim neprijateljima, a gazi svoje saveznike na Balkanu, od Severne Makedonije, do BiH. „Veoma sam zabrinut što Evropska unija na sve ćuti i slepo sledi američku politiku. A region ne ide ka članstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, već ka EU“, podseća Numanović.

„Apsurdno je da najistureniji politički igrači Vladimira Putina u ovom delu Evrope – Dodik, Vučić i ostali protagonisti ’Srpskog sveta’ – danas jašu na krilima zapadne podrške“, zaključuje Sead Numanović.

