Pojačane mere bezbednosti zbog utakmice Lajpcig-Zvezda

Bezbednosne mere u Lajpcigu biće proširene za utakmicu Lige šampiona protiv Crvene zvezde. Mere su „fundamentalno povećane“, potvrdila je portparolka policije agenciji dpa. Pritom će policiju Lajpciga, u cilju sprečavanja nereda, pojačati i snage iz dve susedne pokrajine, Saksonije-Anhalt i Meklenburg-Prednje Pomeranije. Pored konjičkog eskadrona, policija će koristiti i helikopter, a na glavnim pristupnim putevima biće postavljeni kontrolni punktovi.

Kako prenosi fudbalski klub RB Lajpcig, na utakmici u sredu (25. oktobar u 21 čas), očekuje se 2.500 navijača 13-strukog prvaka Srbije u fudbalu. Tabloid „Bild“ pritom precizira da policija očekuje 1.600 nasilnih navijača, od kojih je 600 svrstano u kategoriju C (oni koji traže nasilje), a 1.000 u kategoriju B (sklonost ka nasilju).

Jake snage nemačke policije obezbeđivale su red i na utakmici Crvena Zvezda - Keln u septembru 2017. Foto: picture-alliance/dpa/H. Kaiser

Rasprodat blok za gostujuće navijače

Trener Lajpciga Marko Roze ima iskustva sa Crvenom zvezdom iz vremena kada je bio Salcburgu. „U Salcburgu je to bila gotovo utakmica u gostima, a mislim da će i ovde biti dosta srpskih navijača koji će podržati svoj tim svime što mogu“, rekao je Rose. Pa i klupa kluba iz Beograda bila je, kako kaže, u „veoma aktivna“ tokom utakmice. „To je strast, ali – i mi to možemo“, poručio je trener Lajpciga.

„Blok za goste rasprodat je za samo nekoliko sati. Pretpostavljam da su karte kupili i neki naši navijači koji žive u Nemačkoj. U svakom slučaju, podrška u Lajpcigu nam neće nedostajati“, rekao je Marko Marin za list „Lajpciger folkscajtung“. Taj bivši nemački reprezentativac od aprila je tehnički direktor Crvene zvezde, kluba koji je 1991. osvojio evropski Kup šampiona.

Marko Marin, nekada reprezentativac Nemačke, danas tehnički direktor Crvene zvezde Foto: AP

Marko Marin: Lajpcig jeste favorit, ali i mi znamo da igramo fudbal

U sportskom smislu, Marin (34) očekuje drugačiju igru od one na koju su Beograđani navikli kod kuće. Zvezda tamo obično dominira i ima loptu u posedu i do 70 odsto vremena. „Naravno, potpuno je drugačije u Ligi šampiona protiv Mančester sitija ili u Lajpcigu. Znamo šta da očekujemo i moramo u svakoj situaciji da se nosimo s razlikom između domaćih i međunarodnih utakmica“, rekao je Marin. Realan cilj je, kaže, da Zvezda dođe do trećeg mesta u grupi i tako nastavi da igra u Ligi Evrope i na proleće.

Marin smatra da je ove srede Lajpcig jasan favorit. „Ali, i mi znamo da igramo fudbal i želimo da sa strašću i kvalitetom pokažemo šta možemo na velikoj sceni“, rekao je bivši profesionalac Bundeslige. Crvena Zvezda nije igrala u Ligi šampiona tri godine, ali sada su, kaže Marin, i u klubu, a u Beogradu veoma srećni što su se vratili.

