Po čemu je Novavaksova vakcina drugačija?

Nova vakcina firme Novavaks nazvana je „Nuvaksovid“ (Nuvaxovid). Ona bi mogla da bude zanimljiva ljudima koji se do sada nisu vakcinisali i koji su sumnjičavi prema mRNA i vektorskim vakcinama, iako Institut Robert Koh tvrdi da su te vakcine efikasan i najsigurniji put za stvaranje zaštite od kovida 19.

O efektima Novavaksove vakcine sprovedena su dva istraživanja na više od 45.000 ljudi. Utvrđeno je da nakon dve doze ona smanjuje broj simptomatskih oboljenja od kovida za oko 90 odsto. Ali, za vreme istraživanja su među populacijom kružili uglavnom sojevi alfa i beta korona-virusa.

Novavaks ipak tvrdi da je vakcina efikasna i protiv drugih sojeva virusa. Navodno je zaštita bila jaka i protiv sojeva delta i omikron, naročito nakon treće, tzv. buster-doze, primljene nakon šest meseci. Institut Paul Erlih ipak upozorava da o efikasnosti protiv soja omikron postoje za sada samo oskudni podaci.

Kada će nova vakcina biti na raspolaganju?

Prema navodima nemačkog Ministarstva zdravlja, prve isporuke od oko 1,4 miliona doza vakcine Nuvaksovid očekuju se već tokom ove sedmice. Nemačka je navodno za 2022. godinu naručila oko 34 miliona doza Novavaksove vakcine. Poređenja radi, do decembra 2021. naručeno je 287 miliona doza vakcine Bajontek/Fajzer.

Takođe, a prema podacima nemačkog Bundestaga, od Moderne je naručeno 120 miliona, od AstraZeneke 56 miliona, od Džonson i Džonsona 55 miliona. Stalna komisija za vakcinaciju (STIKO) za sada Novavaksovu vakcinu preporučuje osobama starijim od 18 godina. Za osnovnu imunizaciju potrebno je primiti dve doze u razmaku od najmanje tri nedelje. Vakcina se ne preporučuje trudnicama i majkama koje doje.

Prednost će imati nevakcinisani koji rade u zdravstvu i staračkim domovima

Ko će imati prednost pri vakcinisanju?

Prema odluci nemačke Konferencije ministara zdravlja od 20. januara 2022, prednost bi prilikom vakcinisanja trebalo da imaju zaposleni u ustanovama za koje će od sredine marta da važi obaveza vakcinisanja, a koji do sada nisu vakcinisani. Izazov se sastoji u tome što je, kao i na početku vakcinisanja u decembru 2020, na raspolaganju mala količina, izjavio je ministar zdravlja Severne Rajne Vestfalije Karl-Jozef Lauman (CDU).

Da li je vakcina efikasna i kod dece i mladih?

Prema navodima Novavaksa, efikasnost vakcine je u istraživanju na mladima od 12 do 17 godina bilo uporediva s efikasnošću kod odraslih. Protiv soja delta vakcina je bila efikasna 82 odsto. Pritom je kod mladih imuna reakcija kod svih testiranih sojeva virusa bila dva do tri puta jača nego kod odraslih. Osim toga, testirane osobe dobro su podnosile vakcinu. S više podataka Novavaks planira do kraja marta da zatraži i globalnu dozvolu korišćenja vakcine za mlade od 12 do 17 godina.

Kako Nuvaksovid deluje u poređenju s mRNA i vektorskim vakcinama?

Vakcina Nuvaksovid je tzv. rekombinantna proteinska vakcina. Rekombinantna znači da se proteini koje ona sadrži proizvode u genetski promenjenim ćelijskim kulturama. U ovom slučaju, radi se o spajk-proteinu virusa SARS-CoV-2, koji virus koristi da bi dospeo u ćeliju. Telo, kao i kod drugih vakcina, reaguje na spajk-protein, ali za razliku od mRNA i vektorskih vakcina, u proteinskoj nije sadržan plan izgradnje uz pomoć kojeg bi telo trebalo samo da stvori spajk-protein, već ono sadrži gotov protein u obliku nano-čestica. Za jako i dugotrajno delovanje Novavaksovoj vakcini je potreban pojačivač delovanja, tzv. adjuvans. Kod Novavaksove vakcine taj pojačivač se zasniva na saponinima koji se, zajedno sa lipidima, dobijaju iz čileanskog drveta Quillaja saponaria. Saponini su materije koje se koriste za stvaranje pene, recimo kod piva ili šampona.

Nijedna od dosadašnjih vvakcina protiv kovida ne sadrži uzročnike bolesti koji mogu da se razmnožavaju

Da li je Nuvaksovid vakcina od umrtvljenih uzročnika bolesti?

Prema navodima Instituta Robert Koh, sve dosadašnje vakcine svrstavaju se u one koja u sebi ne sadrže žive uzročnike bolesti, odnosno takve koji bi mogli da se razmnožavaju.

Koliko Novavaksova vakcina štiti od omikrona?

Soj omikron je u Nemačkoj gotovo potpuno potisnuo druge sojeve korona-virusa. Institut Robert Koh navodi da u Nemačkoj od početka 2022. dominira taj soj. Prema navodima Novavaksa, imuna reakcija kod soja omikron bila je jaka kao i kod drugih uporedivih sojeva. Nakon dve doze reakcija je bila relativno slaba, ali s trećom, nakon šest meseci, imuna zaštita protiv omikrona se navodno „značajno povećava“, tvrdi Novavaks. Ta firma navodi da već razvija vakcinu specifičnu za soj omikron. S kliničkim studijama trebalo vi da se počne do kraja marta 2022.

Šta je do sada poznato o nuspojavama?

U dve kliničke studije je, nakon vakcinacijom Novavaksovidom bilo blagih do umerenih privremenih nuspojava, načelno češće nakon druge doze. Često je bilo reči o lokalnoj osetljivosti i bolovima na mestu uboda. Registrovani su i bolovi u glavi i mišićima, a često se javljao i generalni osećaj bolesti i umora. Prema navodima komisije STIKO, u studijama za dobijanje odobrenja nisu utvrđene teške i neželjene nuspojave. Ipak, STIKO naglašava da o novoj vakcini ima još uvek malo podataka.

