Počinju suđenja „regentu“ novog Rajha i drugim zaverenicima

Oni verovatno nisu želeli ništa manje od državnog udara u Nemačkoj. Grupa takozvanih Građana Rajha okupljena oko Hajnriha XIII Princa Rojsa je verovatno želela da upadne u nemački Bundestag i uhapsi članove parlamenta.

Na meti su posebno bili kancelar Olaf Šolc (SPD), ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Zeleni) i lider opozicionih demohrišćana Fridrih Merc.

Međutim, osumnjičena desničarska teroristička grupa „Patriotska unija“ sprečena je racijom širom zemlje 7. decembra 2022. godine. Tada je 25 ljudi uhapšeno, uključujući Rojsa. Većina je od tada u pritvoru.

Zaplenjeno je 382 komada vatrenog oružja i skoro 150.000 komada municije. Prvo od tri suđenja ovoj grupi, koju prema procenama čini oko dvesta osoba, počinje ovog ponedeljka (29. april) pred Višim zemaljskim sudom u Štutgartu.

Kasnije slede postupci pred sudovima u Frankfurtu na Majni i Minhenu.

Čekanje na signal od zaverenika

Stvar do danas mnogima izgleda blesavo. Hajnrih XIII Princ Rojs (72), trgovac nekretninama iz Frankfurta, smatra se prvim čovekom grupe koji je trebalo da postane „regent“ novog rajha.

Prema optužnici, grupa je očekivala neku vrstu signala od zaverenika da preuzmu vlast već u septembru 2022. Zaverenici su uključivali i tajne grupe koje su formirali članovi stranih vlada, vojski i tajnih službi.

Nakon hapšenja Rojsove grupe, usledile su dalje racije. Tako je bilo i u novembru prošle godine.

Nakon toga, ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SPD) je izjavila da prisustvo „antidržavne desnice“ zahteva da „svakog dana iznova branimo našu demokratiju“.

Nađeni i samostreli i mačevi Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West/dpa7picture alliance

Nasilno preuzimanje fabrike oružja?

Spremna na nasilje, grupa oko princa Rojsa je navodno maštala o korišćenju helikoptera Bundesvera, kojima bi upravljale pristalice u nemačkoj vojsci.

Čak je navodno planirano i nasilno preuzimanje nemačke kompanije za proizvodnju oružja Hekler&Koh, sa sedištem u Oberndorfu.

Optuženi se terete za članstvo u terorističkoj organizaciji i veleizdaju. Sva tri suđenja zajedno će verovatno biti mamutski postupci u kojima će ideologija grupe Građani Rajha takođe biti centralno pitanje.

Prema optužnici, ideologija sadrži i ovo: princ Rojs smatra da Nemačkom vlada neka vrsta „duboke države“ koja ima cilj da organizuje ubistva dece i mladih ljudi u velikom obimu.

Prema njihovom mišljenju, poplava u dolini reke Ar na zapadu Nemačke u leto 2021. bila je samo pokušaj da se prikrije ubistvo dece plavljenjem starih vladinih bunkera. Navodno je u krugu Rojsovih pristalica bilo reči o šest stotina mrtve dece.

Bivša poslanica AfD-a

U Državnom tužilaštvu su uvereni da se grupa tome htela suprotstaviti nasilnim preuzimanjem vlasti. Zaverenici su tada hteli da pregovaraju o novom mirovnom ugovoru sa bivšim ratnim pobednicima iz SAD, Francuske i Velike Britanije, ali posebno sa Rusijom.

Da bi se pripremila za čitavu stvar, grupa je očigledno održavala vežbe gađanja i špijunirala prostorije Bundestaga kako bi bila spremna za dan kada budu preuzeli vlast.

Optužena je i bivša poslanica desničarske Alternative za Nemačku (AfD), Birgit Malzak-Vinkeman, bivša sudija. Njoj će se suditi u Frankfurtu zajedno sa princom Rojsom. U novoj državi građana Rajha, Malzak-Vinkeman je navodno trebalo da bude ministarka pravde.

Opasno okruženje od skoro 20.000 ljudi

Bezbednosni organi procenjuju ukupan broj „građana Rajha“ u Nemačkoj na 20.000, od kojih je oko 2.300 spremno na nasilje. Zajedničko im je odbacivanje demokratije, monarhističke tendencije, ksenofobija i antisemitizam.

Građani Rajha ne priznaju posleratni poredak i Saveznu Republiku Nemačku kao legitimnu naslednicu Nemačkog Rajha. U nekim slučajevima, Građani Rajha otvoreno prete ili vrše nasilje, takođe prete otmicom, na primer saveznog ministra zdravlja Karla Lauterbaha (SPD).

Zastave kraljevine Pruske na jednom okupljanju desniöara u Drezdenu Foto: Daniel Schäfer/dpa/picture alliance

Autor Tobijas Ginzburg je osam meseci tajno istraživao milje, a tokom pandemije takođe se umešao među radikalne aktiviste protiv vakcinacije i teoretičare zavere.

On je u martu prošle godine na pitanje da li pokret zaista predstavlja opasnost za DW rekao: „Na to nije tako lako odgovoriti kao što se u početku čini. Zato što Građani Rajha nisu ujedinjeni pokret, nemaju istovetni tip ekstremizma. To je više teorija zavere koja je duboko ukorenjena u nemačkoj istoriji i nacionalsocijalizmu.“

Ali grupa deli fantaziju svih desničarskih ekstremističkih aktivista: „To je ideja homogenog društva, bez drugih, bez stranaca.“

Presude u sva tri suđenja očekuju se tek sledeće godine.