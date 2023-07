Počinje „Vaken 2023“

Za mnoge fanove, „Vaken open-er" festival (Wacken Open Air, WOA) je već počeo. U malom selu Vaken u severnoj nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn sve više je ljudi obučenih u crno. Nose crne majice sa natpisom Vaken ili sa imenima omiljenih grupa, crne pantalone, crne šorceve i suknje i crnu obuću. Zapravo, mnogi od njih izgledaju veoma opasno sa dugim kosama, tetovažama i pirsingom. Ali izgled vara - metalci - tako se zovu ljudi koji slušaju hevi-metal muziku - kažu da su najmiroljubiviji ljudi na svetu.

Glasna, zastrašujuća muzika, brutalni gitarski rifovi i đavolsko pevanje, fanovi u transu i velike količine piva: i pored dominirajuće crne boje, festival WOA je više „Flower Power" od čuvenog koncerta na Vudstoku 1969. godine. Zato što ljudi ovde sebe vide kao jednu veliku porodicu koja ne želi ništa više nego da nekoliko dana, u miru, „izbaci sve iz sebe". U miru, među srodnim dušama.

Fascinacija Vaken

To je ono što Vaken čini tako jedinstvenim. U Evropi ima mnogo hevi-metal festivala, kao što su „Hellfest" u Francuskoj, „Download" u Engleskoj ili „Graspop" u Belgiji. Neki od njih su veći i dovode zvučnija imena. Ali, po mišljenju mnogih fanova, ni jedan od tih festivala nema taj duh koji ima WOA. Ni visoke cene, ni loše vreme ne sprečavaju ljubitelje hevi-metala da dođu sa svih kontinenata i zajedno slave na svom „svetom polju".

Već od ponedeljka u klubu „Landgasthof", skraćeno LGH, nastupaju brojni mladi bendovi, a veliki broj koncertata se održava i na festivalskom prostoru van sela, na manjoj bini pod nazivom „Dobrodošli u džunglu" (Welcome to the Jungle). Ovogodišnji moto festivala je „Glasnije od pakla" (louder than hell). U sredu nemačka kraljica hevi metala DORO proslavlja svoju 40. godišnjicu rada.

WomenPower u Vakenu

Pre DORO, na velikoj bini „Louder", u sredu, u ranim popodnevnim satima, nastupaju brojni ženski hevi-metal bendovi, kao što su nemački „Beyond the Black" sa pevačicom Dženi ili brazilski ženski sastav „Nervosa". WOA je hevi-metal festival sa najvećim brojem ženskih izvođača.

Takođe u sredu, prvi bendovi počinju da sviraju jedan protiv drugog u takozvanoj „metal bici" (Metal Battle). Nastupiće 30 bendova iz celog sveta. Muzičarke i muzičari dolaze sa Kariba, iz Australije, Japana, Južne Afrike i Ukrajine i iz mnogih drugih zemalja.

Osnivaču festivala Tomasu Jensenu je „Metal Battle" naročito važan: „Metal bitka pokazuje gde sve hevi-metal postoji: u kriznim područjima, ratnim zonama. Tamo se baviti muzikom je nešto sasvim drugačije nego ovde kod nas. Sjajno je što za to možemo da ponudimo binu", kazao je Jansen u intervjuu za DW 2019. godine.

U četvrtak će biti otvoren takozvani „Infield" - prostor ispred dve glavne bine „Faster" i „Harder". Tradicionalno će, uz glasni borbeni poklič „Vakeeeeen!", tamo pohrliti desetine hiljada fanova. Uveče nastupaju hevi-metal teškaši kao što su „Hammerfall", „Helloween", „Kreator" ili „Uriah Heep".

„Lord of the Lost" takođe nastupa

Superbendovi „Megadeth” i „Iron Maiden” sviraju u petak uveče. Na kraju festivalskog dana nastupa bend „Lord of the Lost” (LOTL) koji je ove godine predstavljao Nemačku na Evroviziji. Osvojili su poslednje mesto, ali to ih nije previše uzbudilo. Posle poraza su izjavili da je to bilo sjajno iskustvo i potom su otišli na turneju sa grupom „Iron Maiden”. „LOTL" je izgubio na Evroviziji, ali je dobio mnogo: hiljade novih fanova i rekordne prodajne brojke. Nakon finskog benda „Lordi" i mađarskog „AVS", „LOTL" takođe ima priliku da pokaža da Evrovizija i „Vaken open-er" ne isključuju jedno drugo.

U subotu, četvrtog dana festivala, nastupaju „Heaven Shall Burn", „Dropkick Murphys", kao i ukrajinski sastav „Jinjer". Pevačica Tatjana Šmailjuk poznata je i van ukrajinskih i evropskih granica po svom impresivnom pevačkom stilu.

Još uvek se ne zna šta će biti ovogodišnje muzičko iznenađenje. Fanovi se šale da će možda „Metallica" konačno doći u Vaken – tamo nije nikada nastupila.

Bogat prateći program

Onaj ko misli da će sve te koncerte uspeti da obiđe, još uvek nije pogledao prateći program. On je u znaku kulture Vikinga, što će se odraziti na celokupni izgled festivala.

Umetnička grupa „Wasteland Warriors” proslavlja svoj desetogodišnji jubilej u „Vastelandu”, sastavnom delu vakenskog sveta. Biće vatre, metala, glasnih motora i sve što možete da zamislite u postapokaliptičnom svetu.

Oni koji žele malo da se opuste, mogu da prisustvuju jednom od brojnih čitanja i panela koji se nude na marginama spektakla - ili da odu na metal-jogu, koja opušta vrat i ramena nakon energičnog mrdanja glavom.

A upravo to će metalci raditi u Vakenu: protresti kosu, zabaviti se, slušati muziku i popiti mnogo piva – bez obzira da li je sunčano ili oblačno. Ne kažu slučajno fanovi Vakena: „Vidimo se na Svetoj zemlji – bilo da je kiša ili sunce" (See you on the Holy Ground - rain or shine).

