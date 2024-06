Počinje Letnji Davos u Kini

Stanica metroa u Daljenu preuređena je u skladu s „Godišnjim susretom novih šampiona“. To je zvanični naziv kineskog ogranka Svetskog ekonomskog foruma (WEF): „Annual Meeting of the New Champions“. A hešteg: #AMNC24.

Ulice i trotoari u tom kineskom milionskom gradu blistavo su čisti, pristupne saobraćajnice su očišćene, šarene zastave vijore se na vetru.

Daljen, primorski grad na severoistoku Kine, ponosni je domaćin „Letnjeg Davosa“, kako ovde zovu taj susret koji se održava od 25. do 27. juna.

Poverljivi razgovori

Svetski ekonomski forum održava se u Kini po 15. put, ove godine ponovo u futurističkom konferencijskom centru u Daljenu. Direktno ispred je izložbeni salon s novim modelom BMW-a.

U Šenjangu, na 400 kilometara od Daljena, nemački proizvođač automobila proizvodi limuzine za kinesko tržište. Ti automobili su znatno duži nego u Evropi. Svako ko može da priušti BMW u Kini, obično ima vozača. Veliki monitori s internetom, video-igricama ili TV-om namenjeni su za to da putovanje bude prijatnije za one koji sede pozadi. Izloženi automobil je naravno – električni model.

Ulaz u konferencijski centar u Daljenu u kojem se održava Svetski ekonomski forumu Foto: M. Kasper-Claridge/DW

Konferencijski centar izgleda kao džinovska školjka, dizajnirale su ga bečke arhitekte. Zgrada može da primi 7.000 posetilaca, a na Letnjem Davosu očekuje se 1.500. Multifunkcionalnost zgrade omogućava da se sobe za sastanke brzo razgraniče. Poverljivi razgovori su mogući i verovatno neophodni.

Tenzije i sporovi

Jer, početne pozicije nisu lake. Političke i ekonomske tenzije između SAD i Kine rastu. Kina je možda na početku trgovinskog rata s Evropskom unijom.

„Peking ne želi trgovinski rat“, piše Čajna dejli, list na engleskom jeziku koji izdaje Komunistička partija Kine. Ali, samo nekoliko redova dalje, preti se protivmerama ako EU uvede posebne tarife na određene električne automobile iz Kine.

Uzdržanost i zabrinutost

U tom kontekstu, malo je optimizma u Daljenu. Naravno, globalna ekonomija raste, posebno u Aziji, ali stručnjaci WEF-a govore samo o opreznom oporavku. Geopolitički rizici su veliki.

U foajeu kongresnog centra u Daljenu Foto: M. Kasper-Claridge/DW

Ali, drugi vide mogućnosti za poslovanje s Kinom. Na primer Suhas Gopinat. On je izvršni direktor „Globalsa“. Ta kompanija radi s veštačkom inteligencijom i specijalizovana je za onlajn-bezbednost (cybersecurity). Gopinat je doputovao u Daljen iz Bangalora u Indiji. Njegov raspored za naredne dane je popunjen.

„Kina je sada nešto kao epicentar inovacija i veoma sam radoznao da vidim kakva je situacija posle pandemije. Letnji Davos je imao dugu pauzu. Mislim da je važno da globalne kompanije budu ovde, da ne propustite ono što se dešava u Kini.“

Kina sama razvija mnogo toga

Gradska uprava Daljena kontaktirala je Gopinata pre njegove posete i predložila ljude s kojima bi mogao da razgovara. Kao prevodilac je obezbeđen jedan kineski student koji dobro govori engleski.

Daljen pozdravlja posetioce Letnjeg Davosa Foto: M. Kasper-Claridge/DW

Kina želi da se predstavi kao i dalje važan ekonomski partner. Zelene industrije i tehnologije, veštačka inteligencija… Kina mnogo toga razvija sama. Ipak, određeni nivo saradnje sa stranim kompanijama se podstiče.

„Možemo da učimo od njih, a na samo da ih kopiramo. I u isto vreme, možemo da pronađemo sopstveni način da unapredimo tehnologije i druge stvari u Kini“, kaže 21-godišnji Ju Boji iz Šenjanga. On je izuzetan student, s najboljim ocenama, znanjem engleskog i verovatno je jedan od najmlađih učesnika Letnjeg Davosa.

Nove tehnologije i transfer znanja

Mnogi Kinezi u Daljenu deluju samouvereno kao i on. Osnovna poruka glasi: svako ko želi da radi s nama je dobrodošao ako prihvati naše uslove. I uvek se radi o transferu znanja i mogućnosti kroz brzi razvoj novih tehnologija. S druge strane, ljudi ne vole da pričaju o politici.

„Zemlje ne treba da se izoluju. Važno je da trgovci i kompanije ostave geopolitičke aspekte po strani i više se fokusiraju na ekonomiju i rast“, kaže indijski preduzetnik Gopinat. „Indija ne može da napreduje bez Kine, a isto važi i obrnuto.“

Daljen, primorski grad, dobro se pripremio za Letnji Davos. Volonteri su nedeljama obučavani da dočekuju goste na kosmopolitski način. Razgovara se na engleskom, iako neki od njih s tim i dalje imaju poteškoće. Ljubazni i nasmejani stoje u hotelima i pokazuju vam put. Čak i vreme sarađuje: 26 stepeni – nije ni previše vruće, ni previše hladno.

