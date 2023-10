Pivo nije zdravo – pogotovo ne za creva

Prema jednoj novoj studiji, pivo pozitivno da utiče na crevnu floru. To nije istina - alkohol uništava potencijalno dobar uticaj drugih sastojaka - kaže Helmut Zajc, koji istražuje dejstvo alkohola na ljudski organizam.

„Pivo, takođe poznato kao „tečni hleb", najstarije je alkoholno piće u ljudskoj istoriji. Arheološka istraživanja pronašla su dokaze o konzumiranju piva u Kini od čak pre 9.000 godina a pominju ga i Vavilonci 6.000 godina pre nove ere na svojim glinenim pločama. Istovremeno, pivo je piće koje se danas, kao ni jedno drugo, proizvodi širom sveta. Po ukupnoj potrošnji pivo je odmah posle vode i čaja" - pišu autori u uvodu jedne studije iz Kine .

Zatim sledi: „Kao fermentisani napitak, pivo je bogato mnogim esencijalnim aminokiselinama, vitaminima, mikroelementima i bioaktivnim supstancama koje su uključene u regulaciju mnogih ljudskih fizioloških funkcija. Ova studija sumira mehanizme pomoću kojih se polifenoli, vlakna i druge korisne komponente piva fermentativno razgrađuju od strane crevnog mikrobioma i tako doprinose u regulaciji imuniteta.

Proizvodi razgradnje piva imaju antiinflamatorni, antikoagulantni, antioksidativni i potencijal za modulaciju metabolizma glukolipida. Pozitivni efekti bioaktivnih supstanci u pivu u prevenciji raka, smanjenju kardiovaskularnih bolesti i modulaciji metaboličkog sindroma čine ga jednim od kandidata za mikroekološke modulatore"…

Sve to zvuči odlično!

Sporna studija

Međutim, pomniji pogled na studiju vrlo brzo kvari raspoloženje. Jer, nju je finansirao State Key Laboratory of Biological Fermentation Engineering of Beer. A on je deo Tsingtao Brewery – jednog od dva najveća proizvođača piva u Kini.

Tsingtao pivo Foto: picture-alliance/dpa

Osim toga, dva od pet autora studije dolaze iz laboratorija Tsingtao – dakle, moguće se radi o sukobu interesa.

Helmut Zajc, naučnik koji već decenijama istražuje uticaj alkohola na ljudsko telo, zbog toga sumnja u nezavisnost tog istraživanja. Njega je pre svega zanimao sadržaj te studije, koji je kako je rekao, „u odnosu na alkohol groteskan".

„Naravno da u pivu ima određenih sastojaka koji povoljno deluju na zdravlje, recimo ekstrakt hmelja", objašnjava Zajc.

Više štete nego koristi

Oksidativno dejstvo alkohola je puno veće nego potencijalno pozitivno dejstvo svih drugih sastojaka, ističe ovaj naučnik - i pojašnjava da to oksidativno dejstvo dovodi do upala i povećava rizik od bolesti – od dijabetesa pa sve do raka.

Ne zna se zašto je vino zdravije od piva... Foto: Robert Kneschke/Zoonar/picture alliance

„Alkohol upravo u debelom crevu izaziva rak", upozorava Zajc. „Alkohol se u telu pretvara u acetaldehid i deluje toksično."

I ne samo to: kako kaže ovaj naučnik, pivo je čak štetnije za creva nego vino. No, kako napominje, još uvek nije otkriveno zašto je to tako.

