Pet važnih stvari o Evropskom prvenstvu u fudbalu

1. Ko su najveći favoriti?

Na kladionicama se najbolje kotira Engleska, aktuelni vicešampion Europe. Zatim slede Francuska i domaćin Nemačka. Italija je, kao branilac titule, tek na šestom mestu što se tiče kvota na kladionicama. A sudeći po njima, najveći autsajderi za osvajanje titule prvaka Evrope su Albanija, Slovačka i Gruzija, zemlja koja inače po prvi put nastupa na smotri najboljih evropskih reprezentacija. Hrvatska je deveta na listi favorita, a Srbiju kladioničari vide na poziciji broj 14.

Ako bi se gledalo po aktuelnoj rang-listi FIFA najboljih reprezentacija sveta, titulu bi zapravo trebalo da osvoji Francuska, koja je na toj listi na drugoj poziciji, odmah iza svetskih prvaka iz Argentine. Na toj listi treće mesto zauzima Belgija, Engleska je na četvrtoj poziciji, a Portugalija je broj 6. Nemačka je na 16. mestu najboljih reprezentacija sveta, odnosno tek deveta najbolja ekipa iz Evrope. Na svetskoj rang-listi svih zemalja učesnica EURO 2024, najgori plasman imaju debitanti iz Gruzije – ta zemlja je na 75. poziciji.

Ekipa Engleske, favorit po kladionicama Foto: Action Foto Sport/NurPhoto/picture alliance

2. Po kakvom se modalitetu igra turnir?

Isti je modalitet kao i na prošlom prvenstvu Evrope koje je održano 2021. godine, i to u jedanaest zemalja. Tada su na turniru učestvovale 24 reprezentacije. Najpre se igra grupna faza takmičenja, u šest grupa – a u svakoj grupi su po četiri ekipe. Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa, kao i četiri najbolja trećeplasirana tima, izboriće pravo nastupa u osmini finala.

Od osmine finala počinje „nokaut-sistem“ – preko četvrtfinala, polufinala, pa sve do finalnog meča. Pobednik ostaje na turniru, poraženi ide kući. Ako nakon regularnih 90 minuta rezultat u toj fazi takmičenja bude nerešen, igraju se produžeci (dva puta po minuta). A ako ni nakon produžetaka nema pobednika, odluka pada s bele tačke – izvode se jedanaesterci.

Finale Evropskog prvenstva je na rasporedu 14. jula u Berlinu. Igra se na Olimpijskom stadionu.

Olimpijski stadion u Berlinu, tu će se 14. jula igrati finale Evropskog prvenstva u fudbalu Foto: Arno Burgi/picture alliance / dpa

3. Gde se igraju utakmice?

Utakmice (51 tokom čitavog turnira) igraju se na deset stadiona u Nemačkoj. Igrači će najčešće istrčati na travnjak Olimpijskog stadiona (kapacitet 71.000 mesta) u Berlinu, u minhenskoj Areni (66.000) i stadionu u Dortmundu (62.000) – tamo se igra po šest mečeva na EURO 2024.

U Berlinu, gde se nalazi i stadion s najvećim kapacitetom od svih deset stadiona, igra se finale, jedno četvrtfinale, jedan meč osmine finala, kao i tri utakmice grupne faze takmičenja. EURO 2024 će biti otvoren 14. jula u Minhenu, kada će snage odmeriti domaćin Nemačka i reprezentacija Škotske.

Po pet utakmica se igra na stadionima u Štutgartu (51.000), Hamburgu (49.000), Diseldorfu (47.000), Frankfurtu (47.000) i Kelnu (43.000), a po četiri u Lajpcigu (40.000) i Gelzenkirhenu (50.000).

4. Gde se mogu gledati utakmice (van stadiona)?

Pod motom „EURO 2024 Festival“ u svim gradovima u kojima se igraju utakmice biće organizovane i takozvane fan-zone, dakle mesta na kojima će se na velikim ekranima prikazivati susreti koji se igraju na EURO 2024. Ulaz na ta mesta, odnosno na sve druge lokacije na kojima se organizuje javnog gledanje je besplatan, ali je kapacitet ograničen.

Baš kao i za vreme Svetskog prvenstva 2006. godine, na lokacijama kao što su Brandenburška kapija u Berlinu, Olimpijski park u Minhenu ili na obalama Majne u Frankfurtu, očekuju se na desetine hiljada ljubitelja fudbala koji će zajedno gledati utakmice, uživati i zabavljati se s prijateljima i kolegama sa posla.

5. Kakva je bezbednosna situacija?

„Bezbednost Evropskog prvenstva u fudbalu kod nas u Nemačkoj ima vrhovni prioritet“, kaže savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer. „U svim gradovima u kojima se igraju mečevi, odnosno svuda tamo gde će biti mnogo ljudi, policija će znatno pojačati prisustvo. Tokom turnira planirano je uvođenje privremenih graničnih kontrola. Bezbednosni organi SR Nemačke pre svega žele da spreče da teroristi i huligani uđu u zemlju. Britanska vlada je za vreme održavanja turnira u Nemačkoj zabranila većem broju navijača, njih oko 1.600 spremnih i na nasilje, da napuštaju tu zemlju.

Bezbednosna situacija u Nemačkoj je trenutno napeta: policija stoga želi da pokaže pojačano prisustvo tokom turnira u fudbalu Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Savezna nemačka policija, koja je nadležna za sprovođenje graničnih kontrola, već je najavila da tokom Evropskog prvenstva policijski službenici neće moći da uzimaju godišnji odmor. Oko 22.000 policajki i policajaca će svakodnevno biti na terenu širom zemlje. U tome će im podršku pružiti i nekoliko stotina koleginica i kolega iz inostranstva. Posebno je bliska saradnja s francuskim bezbednosnim aparatom – i to zbog činjenice da se nakon Evropskog prvenstva u fudbalu održavaju dva velika sportska događaja u Parizu: najpre Olimpijske igre (od 26.7. do 11.8), a onda i Paraolimpijske igre (od 28.8. do 8.9).

Bezbednosna situacija, odnosno potencijalne pretnje javnoj bezbednosti se svakodnevno analiziraju i (stalno) procenjuju, saopštilo je nemačko Savezno ministarstvo policije. Ipak, bez obzira na sve planirane mere bezbednosti, niko ne može u potpunosti da isključi mogućnost terorističkih napada ili nekih drugih nasilnih akcija na velikim sportskim događajima poput prvenstva Evrope u fudbalu. A to se moglo videti i u jesen 2023. – kada je jedan islamistički terorista u Briselu ubio dva švedska fudbaska navijača. Te večeri se u glavnom gradu Belgije igrala kvalifikaciona utakmica između Belgije i Švedske za plasman na EURO 2024.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku