Pet činjenica o Bajdenovom govoru o stanju nacije

1. Svaka rečenica s uzvičnikom

Džo Bajden je od početka govora vršio pritisak. Svaku rečenicu je okončao s uzvičnikom. Slično kao oni koji vode aukcije i kojima se žuri da obave svoj posao i on se „probijao“ kroz teme – s odlučnim glasom i jasnim porukama: „Putine, nećemo otići!“, „Moramo zadržati pravo na veštačku oplodnju!“, „Nijedno dete ne sme da gladuje!“ ili „Pogrešno je spaljivati knjige!“

Tokom govora je ipak i mrmljao, često je morao da se nakašlje. Kompletna njegova motorika, uključujući i lice, sve je to delovalo kruto, nategnuto. Ipak, izdržao je taj svoj brzi tempo i dinamiku nastupa – od početka, do kraja govora. A da predsednik zna o čemu priča i da za to što radi „izgara“ – u to nije bilo nikakve sumnje.

2. Kao na koncertu Tejlor Svift

Da nismo znali gde se to dešava, moglo se pomisliti da senatori i kongresmeni iz redova Demokratske stranke ne prate Bajdenov govor, nego da su na koncertu Tejlor Svift. Aplaudirali su mu, dovikivali, navijali, podvriskivali, kao da im upravo puštaju omiljenu pesmu.

Kongresna sala tokom Bajdenovog govora Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

A to je tako nekako i bilo, jer je Bajden isporučio arsenal poruka koje su bile siguran „mamac“ za aplauz: podrška Ukrajini, zaštita prava na abortus, novi porezi za milijardere. Pritom su Demokrate pre svega želeli da pokažu svetu da je itekako moguće biti van sebe od radosti zbog tog neomiljenog predsednika. Doduše, sve je to nekako delovalo pomalo inscenirano.

3. Republikansko kolutanje očima

Majk Džonson, predsednik Predstavničkog doma, navodno je od Republikanaca zatražio da se ponašaju primereno – nakon što su oni prošle godine brojnim uzvicima ometali Bajdenov govor o stanju nacije. Ostala je nezaboravna scena s Merdžori Tejlor Grin kada je ona, u belom kaputu s krznenim okovratnikom, glasno i vidno zadovoljna samom sobom u smeru predsednika poručila da je Bajden „lažov“. Poslanica Tejlor Grin je i ovoga puta bila u fokusu, zahvaljujući crvenoj kapi na kojoj je pisalo „Make America Great Again“. A neki Republikanci su nosili majice s onom čuvenom Trampovom policijskom fotografijom.

Republikanci akustički nisu doduše mogli da pariraju entuzijastičnim Demokratima, ali su često uspevali da upetljaju Bajdena u male verbalne okršaje, nakon kojih je on ipak uspevao da pridobije simpatije većine publike.

Merdžori Tejlor Grin i ovoga puta u centru pažnje Foto: SHAWN THEWREUTERS

Neprocenjivi su bili i izrazi lice samog Džonsona koji je tokom Bajdenovog govora sve vreme bio u kadru. Često je kolutao očima odajući utisak da mu je dosadno, a ponekad je izgledalo kao da je (neželjeno?) čak i klimao glavom, na primer dok je Bajden govorio o školskom obrazovanju. Sve to bi moglo loše da se odrazi na njegovu dalju karijeru u republikanskom taboru.

4. Bajden kao brižan otac nacije

Kako se i očekivalo, Bajden se predstavio kao predsednik koji se brine za porodice i zaposleno stanovništvo, a Trampa je predstavio kao zaštitnika bogataša i neprijatelja demokratije. Njegovo ime Bajden doduše nije spomenuo, samo je govorio o „mom prethodniku“.

Jasnije nego inače, Bajden od izraelske vlade zatražio da ne koristi humanitarnu pomoć za Gazu kao sredstvo pritiska. Jedan od najvažnijih delova Bajdenovog govora bila je najava da će SAD ispred obale Pojasa Gaze da izgrade provizornu luku za dostavu humanitarne pomoći Palestincima – bio je to ujedno i pokušaj da pridobije simpatije mladih i progresivnih birača.

Bajden se samo kratko dotakao teme zaštite životne sredine, a opširnije se pozabavio zaštitom veštačke oplodnje i prava na abortus, zbog čega može da se nasluti da bi to mogle da budu važne predizborne teme.

5. Tramp o Bajdenu: „besan i lud“

A kako je Donald Tramp reagovao na Bajdenov govor? Bivši predsednik se boji bacila (on sam za sebe kaže da je „germafob“), a Bajdena ne može da smisli. Nakon Bajdenovog govora Tramp je, očigledno po utiskom te dve stvari, objavio sledeću misao: „Nemojte s njim da se rukujete, celu noć je kašljao!“ Tramp je očigledno govor pratio pred televizorom i očigledno se prilično uzbudio.

Tramp: „Nemojte s njim da se rukujete, celu noć je kašljao!“ Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Tramp je prethodno svojim simpatizerima obećao fakt-ček uživo, tokom Bajdenovog govora, i to na njegovoj platformi „Truth Social“. A ta „provera činjenica“ sastojala se od Trampovih izjava u stilu „On svima želi da oduzme oružje“. Bajdena je nazvao „Džo prevarant“, a nije nedostajalo ni tipičnih Trampovih komentara, recimo: „On je tako besan i lud“, ili „Kašalj, kašalj, stalno kašalj!“

Zaključak: polet, ali ne i preokret

Bajden je pokazao da može i želi da se bori. Da li će to biti dovoljno da uveri skeptike? Ronald Regan je u predizbornoj kampanji 1980. postavio jedno pitanje koje se ovih dana često citira: „Da li vam je danas bolje nego pre četiri godine?“ Mnoge Amerikanke i mnogi Amerikanci na to pitanje spontano odgovaraju: „Ne“. Bajden to mora da promeni ako želi da pobedi.

kb/sm (ard)