Pele – odlazak legende fudbala

„Ti si bio genije koji je očarao svet. Čarobnjak s loptom na nozi. Prava legenda.“ To su bile reči koje je Pele sročio u pismu kojim se oprostio od Maradone, nakon što je Argentinac preminuo u novembru 2020. Slične reči bi za oproštaj od Pelea, svog nekadašnjeg prijatelja i rivala, verovatno izabrao i Maradona.

Njih dvojica su svojim stilom igre ostavili dubok pečat u svetu nogometa. Argentinac Maradona kao graditelj igre. Brazilac Pele kao napadač. Njih dvojica su ostavili dubok trag u fudbalu 20. veka. U svojim domovinama su bili narodni heroji, oduševljavali su fudbalske navijače širom sveta svojom tehnikom, svojim golovima.

Pele, koji je bio 20 godina stariji od Maradone, bio je prva superzvezda fudbala. Brazilac je još uvek jedini fudbaler koji je tri puta osvajao titulu prvaka sveta. On ne samo da je bio izabran za najboljeg fudbalera sveta – Pele je bio proglašen za sportistu 20. veka.

„Pele je besmrtan, Edson se ne boji starenja, ne boji se ni umiranja“, rekao je Pele u jednom intervjuu. Pritom je dobro znao razliku između fudbalske ikone koja se zvala Pele i čoveka koji je nosio ime Edson Arantes do Nasimento.

To ime dobio je 23. oktobra 1940. u čast američkog pronalazača Tomasa Alve Edisona. Nejasno je kako je dobio nadimak. Najčešća verzija koje se mogla čuti bila je priča da je on kao dečak obožavao golmana ekipe u kojoj je igrao njegov otac. Golman se zvao „Bile“. Mali Edson navodno je rekao da i on želi da igra kao „Pile“. I tako je valjda vremenom dobio nadimak „Pele“, zbog kojeg je na početku znao i da se naljuti.

Pele na prijateljskoj utakmici Fortuna Diseldorf - FC Santos 1959.

Međunarodni proboj

I nije prošlo mnogo vremena pre nego što je, najpre Brazil, a onda i ostatak sveta, uočio talentovanog mladića. Sa samo 15 godina Pele je 1956. potpisao ugovor sa FC Santosom, a u susretu u kojem je debitovao u prvoj ligi postigao je i svoj prvi gol. Usledio je poziv u selekciju Brazila. Sa samo 16 godina i 257 dana debitovao je za reprezentaciju u susretu protiv Argentine (1:2). Jedini gol za Brazil postigao je – pogađate – upravo on.

Pele je bio član brazilske ekipe koja je godinu dana kasnije otputovala na Svetsko prvenstvo u Švedskoj, ali je na početku turnira sedeo samo na klupi za rezervne igrače. A kad je konačno zaigrao, samo 171 centimetara visoki Pele u četiri nastupa šest puta je zatresao protivničku mrežu i tako dao značajan doprinos osvajanju titule prvaka sveta – prve titule za Brazil, zemlju čiji žitelji doslovno luduju za fudbalom. Pogotovo u finalu protiv domaćina, Pele je svojim akrobacijama oduševljavao publiku – bio je to njegov međunarodni proboj.

U njegovoj domovini Pelea su već tada obožavali kao verovatno nikog drugog. Brazilska vlada proglasila ga je za „nacionalnu svetinju“. I zabranila je klubu da mu dozvoli odlazak u inostranstvo. Tada je imao samo 20 godina. Na putovanjima kroz druge zemlje mladi Pele priman je kao da je predsednik države.

Na Svetskom prvenstvu u Čileu 1962. usledio je veliki udarac. Brazil je doduše odbranio titulu prvaka sveta, ali Pele gotovo i da nije zaigrao. Povredio se, naime, već u prvoj fazi takmičenja. Četiri godine kasnije u Engleskoj, branilac titule iznenađujuće je ispao već u grupnoj fazi. Ali je zato Pele 1970. u Meksiku svoj tim odveo na sami vrh – a on je bio mozak ekipa .

Pele nakon pobede Brazila nad Italijom u finalu Svetskog prvenstva u Meksiku 1970.

Godinu dana kasnije Pele je upisao 92, a time i poslednji nastup za Brazil. Pred 180.000 gledalaca oprostio se od reprezentacije na stadionu Marakana. U dresu Brazila postigao je ukupno 77 golova. Mnogima se činilo da se prerano oprašta od nacionalnog tima – Pele je tada imao samo 30 godina.

Zašto se povukao?

O razlogu povlačenja iz reprezentacije spekuliše se sve do danas – da li se radilo o žestokom sukobu s tadašnjim predsednikom Brazilskog fudbalskog saveza, Žoaom Havelangeom? Pele je kasnije ispričao da se radilo o politici: on, kako je rekao, nije hteo da podrži tadašnju vojnu diktaturu. Da li je o zaista bio protivnik diktature? Ili je negovao prilično dobre kontakte s tadašnjim ministrima? To je još jedna zagonetka iz Peleove biografije.

U brazilskoj ligi Pele je nastavio da igra. Koliko je utakmica zaista odigrao i koliko je golova postigao za Santos, to danas ne može sa sigurnošću da se rekonstruiše. Zvanični podaci govore o 1.088 pogodaka u 1.114 nastupa. Kao njegov hiljaditi gol u statistike je bio upisan pogodak koji je s bele tačke postigao u susretu protiv Vasko de Game. Čitav Brazil je proslavio taj dan (19.11.1969), navodno su zvonila i crkvena zvona. No, kasnija istraživanja pokazala su da je njegov gol Vasko de Gami bio vverovatno Peleov 1.002. pogodak.

Finansijski problemi

Fudbalsku karijeru okončao je 1974. – ali, kako se pokazalo, ne definitivno. Naime, samo godinu dana kasnije iznenađujuće je potpisao ugovor sa Kosmosom iz Njujorka, koji je nastupao u tada slabo poznatoj Severnoameričkoj fudbalskoj ligi. Razlog? Jedan prijatelj proneverio je kompletnu Peleovu imovinu. I on je u tri godine u SAD zaradio 4,5 miliona dolara – to je bio rekordan ugovor u tadašnjem fudbalu.

Franc Bekenbauer i Pele u ekipi njujorškog Kosmosa

„Pele je najbolji igrač svih vremena“, rekao je kasnije njegov tadašnji klupski kolega iz Kosmosa, Nemac Franc Bekenbauer: „On je dominirao fudbalom više od 20 godina. Svi drugi igrači, poput Maradone, Krojfa ili Platinija dolaze nakon njega. Nema nikog ko se može uporediti s Peleom.“ Godine 1977. Pele se konačno oprostio od fudbalskih terena.

Prvi tamnoputi ministar

Još tokom godina provedenih u Njujorku, Pele je postavio temelje uspešne karijere poslovnog čoveka. Uspostavio je važne kontakte, osnovao firmu za sportski marketing. Pele, koji je bio na glasu kao skroman i religiozan čovek, kupio je jednu radio-stanicu (Radio Club de Santos) i jednu firmu za filmsku produkciju. Očijukao je s preuzimanjem neke političke funkcije, a jednom je čak i najavio da će osnovati levo orijentisanu stranku.

Politička karijera konkretizovana je tek 1994. – kada je postao prvi tamnoputi ministar u vladi. Pele je imenovana na dužnost vanrednog ministra zaduženog za sport. Pokušao je da iskoreni korupciju u brazilskom fudbalu, ali je ipak mnogo uspešniji bio u promovisanju masovnog sporta, odnosno dečijih i omladinskih sportskih projekata. Nakon četiri godine povukao se iz politike.

Dva puta se venčavao, ima sedmoro dece. Obavljao je dužnost sportskog ambasadora svoje zemlje za UN i UNICEF. „Svako dete sveta u fudbalu želi da bude poput Pelea – zato ja imam odgovornost da im pokažem kako se postaje dobar fudbaler, ali i kako se postaje dobar čovek“, rekao je jednom prilikom.

Pele, fotografija iz 2017.

Zdravstveni problemi

U svojim poznim godinama Pele je imao mnogo zdravstvenih problema. Nakon operacije kuka (2012) došlo je do komplikacija. Uklonjen mu je bubrežni kamenac, a 2021. i tumor na debelom crevu. Pele se gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti. „Pomislite samo, on je bio kralj i oduvek impresivna osoba, a sad više ne može normalno da hoda.“ To je javnosti u februaru 2020. otkrio njegov sin Edson. „I zato se povukao, sramota ga je zbog toga.“ Osim toga, otkrio je da njegov otac pati od depresije, što je Pele neposredno nakon toga odlučno demantovao.

„Jednog dana ćemo, nadam se, zajedno da igramo fudbal na nebu“, poručio je Pele preko Tvitera na dan kada je preminuo Maradona. I sad njih dvojica, dva velemajstora driblinga, zajedno igraju u nekim sasvim drugim sferama. A to je u stvari oduvek i bilo tako…

