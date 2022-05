Kada je Kolumbijac Rafael Santos Borre na stadionu Sevilje suvereno i samouvereno realizovao peti udarac s bele tačke za Ajntraht, Frankfurtom se prolomio neobuzdani urlik olakšanja i euforije. Jedan mladi navijač je u ekstazi u mikrofon novinara uzviknuo ono što su u tom trenutku osećali mnogi: „Pehar je lepši od seksa!“

Frankfurt, jedan od najvećih evropskih finansijskih centara, grad kojim dominiraju visoki neboderi najvećih nemačkih banaka, kao i Evropske centralne banke, postao je mesto neobuzdanog slavlja. Pedeset hiljada ljudi gledalo je zajedno utakmicu na rasprodatom na Ajntrahtovom stadionu, još 10.000 njih bilo je pred ulazom, a tu su i desetine hiljada onih na mnogim javnim gledanjima finalne utakmice Lige Evrope između Ajntrahta i Glazgov Rendžersa. Svi oni frenetično su slavili najveći uspeh kluba jošp od osvajanja tadašnjeg Kupa pobednika kupova 1980. Noć su tako pretvorili u dan.

Prepun stadion u Frankfurtu na kojem se na ekranima gledala utakmica u Sevilji

Veliko slavlje i malo nereda

Ajntraht, što na srpskom znači „sloga“ ili „jedinstvo“, zaista je nemačku metropolu na Majni u kojoj žive ljudi iz više od 50 nacija, ujedinio u zajedničkom slavlju. Lokalnoj televiziji HR jedan mladić verovatno arapskog ili turskog porekla, a obučen u beli dres s orlom na grudima, oduševljeno je uzviknuo u kameru: „Ja volim Ajntraht! Ja volim Frankfurt! Niko ne može da ga ne voli!“

Tragovi slavlja vide se i danas po čitavom gradu. „To je more srče“, rekao je portparol policije. Većina navijača je glasno, ali uglavnom mirno slavila trijumf. Pa ipak, u centru grada došlo je i do sukoba s policijom. Tako je demoliran jedan policijski auto iz prve policijske stanice, nakon što su se neobuzdani navijači popeli na krov. A neki su policajce koji su pokušali održati kakav-takav red, gađali flašama, objavila je frankfurtska policija na Tviteru.

I nije se slavilo samo u Frankfurtu. Pesma frankfurtskih navijača čula se do kasno u noć i na ulicama Sevilje. Mada je na stadion moglo da uđe samo 10.000 navijača u belim dresovima, u grad je, procenjuje se, doputovalo oko 50.000 Ajntrahtovih fanova.

Odlučujući trenutak: Kevin Trap brani penal

Iako je pivo teklo u potocima, ni na stadionu, a ni na ulicama nije bilo nasilja. Samo je dvestotinak nemačkih navijača izazvalo probleme kada su noću napali škotske navijače u blizini katedrale u centru grada i bacali baklje, stolove i boce na policiju koja se približavala. Uhapšeno je pet osoba.

Uspeh za istoriju

Za Ajntraht je osvajanje Lige Evrope fenomenalan uspeh, to pre što ove sezone u Bundesligi nije baš sve išlo kako treba – klub je završio na 11. mestu (od 18). Neposredna posledica ovog trijumfa: Ajntraht će sledeće sezone igrati u Ligi šampiona. Ali za ekipu koja, u poređenju s evropskim fudbalskim džinovima raspolaže sa skromnim budžetom i čiji igrački kadar ima ukupnu tržišnu vrednost od 199 miliona evra – što je tek nešto više od tržišne vrednosti jednog Mbapea ili Harlanda – to je mnogo više. Ajntrahtov kapitan Sebastijan Rode to je u svojoj izjavi nakon utakmice jasno formulisao: „Bio je san osvojiti ovu titulu s Ajntrahtom, a proći će još nekoliko godina pre nego što shvatimo pun značaj ovog uspeha.“

Ajntraht na vrhu Evrope

U Frankfurtu se žurka nastavlja. Danas (19.5.) posle podne fudbaleri Ajntrahta vraćaju se iz Španije. Na centralnom gradskom trgu Remeru očekuje se najmanje 100.000 navijača. Biće to najveća zabava godine u gradu.

Trener Oliver Glasner već je najavio: „Biću na žurci do subote, a onda u nedelju idem na odmor.“ Ipak, čini se da su planovi bar nekih njegovih igrača malo drugačiji. Tako jer junak utakmice u Sevilji, golman Kevin Trap koji je odbranio jedanaesterac, pre poletanja za Frankfurt izjavio: „Pehar je definitivno nešto lepo, ali i seks je lep!“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.