Olaf Šolc: Semafor stoji!

Pregovarači tempo nije bio rekordno brz, ali Socijaldemokrate (SPD), Zeleni i Liberali (FDP) su po svemu sudeći uspeli u svom cilju: da Nemačka pre Božića dobije novu vladu, prvu tzv. „semafor-koaliciju“ na saveznom nivou. Dva meseca nakon parlamentarnih izbora, koalicioni pregovori su okončani, potvrdio je kandidat za kancelara Olaf Šolc (SPD):

„Semafor stoji! SPD, Zeleni i FDP su postigli dogovor oko zajedničkog koalicionog ugovora, a time i oko formiranja nove vladajuće koalicije.“ Pritom se, kaže, ne radi se o politici najmanjeg mogućeg zajedničkog imenitelja, već o „politici velikog učinka“. „Želimo više napretka“, rekao je Šolc.

Lider Zelenih Robert Habek koalicioni ugovor nazvao je „dokumentom hrabrosti i optimizma“, a šef Liberala Kristijan Lindner kaže: „Ovo je vlada centra koja će zemlju da povede napred.“ Za Šolca kaže da će biti „jak savezni kancelar“.

Glavni projekti

U koalicionom ugovoru između ostalog je precizirano da bi trebalo produžiti „kočnicu za stanarine“, instrument kojim politika ograničava cene najma stambenog prostora. U regionima u kojima je situacija na tržištu nekretnina takva da je potražnja često veća od ponude, stanarina bi u roku od tri godine trebalo da poraste za maksimalno 11 odsto, a ne 15 kao do sada. Predviđeno je i formiranje novog resora u vladi za stanovanje i gradnju.

Planira se i rasterećenje građana po pitanju cene struje – koja je u Nemačkoj viša nego u drugim zemljama EU. Koalicioni partneri žele takođe da povećaju „minimalac“ na 12 evra po satu. Resor privrede ubuduće bi trebalo da se brine i oko zaštite klime.

„Semafor-koalicija“ želi da olakša mogućnost sticanja nemačkog državljanstva, a ubuduće bi bilo moguće i dvojno državljanstvo za one ljude za koje to sada nije bilo moguće – na primer za državljane Srbije.

Uskoro dvojno državljanstvo i za one za koje to do sada nije bilo moguće