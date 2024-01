Olaf Šolc – kancelar koji ćuti

„Vidi, to je Olaf Šolc, savezni kancelar“, kaže neka žena gurajući napred dva dečaka pored fotografa. „Onaj mali, ćelavi čovek?“, pita jedan od ta dva dečaka, upinjući se da bolje vidi dva muškarca i jednu ženu koji nekoliko metara dalje stoje kod jedne poljoprivredne mašine i razgovaraju o automatizovanoj berbi jagoda. „Da, taj“, odgovara žena uz smeh i podiže svoj pametni telefon kako bi fotografisala. „Kancelar u poseti Zelenoj nedelji, kakvo iznenađenje.“

Mesiti hleb sa kancelarom

Šolc je proveo sat i po na berlinskom Sajmu poljoprivrede i hrane „Zelena nedelja“. Sa šumarima simbolično kopa rupu da posadi stablo, zaviruje u lonce i šerpe i mesi sa pekarom hleb. Tako blizu kao kod proizvođača jagoda normalni posetioci sajma inače ne mogu da priđu. Svi putevi koji bi mogli da dovedu do kancelara uvek su blokirani.

Pečenje hleba sa Olafom Šolcom: kancelar na sajmu „Zelena nedelja“ u Berlinu Foto: Sabine Kinkartz/DW

Stiče se utisak da Šolc nije tu

Prostorna distanca ima nešto simbolično u sebi. Građani Nemačke nedeljama, pa i mesecima, imaju utisak da kancelar zapravo nije tu, ne pokazuje da je prisutan. Socijaldemokratski političar Šolc je od decembra 2021. na čelu vlade sačinjene od Socijaldemokrata (SPD), Zelenih i Liberala (FDP).

Posao mu nije lak

Nijedna vlada do sada nije bila suočena s tolikim problemima. Ruski napad na Ukrajinu poskupeo je energente i izazvao inflaciju. Država je obezbedila finansijsku pomoć, ali u međuvremenu para više nema. To su najpre osetili seljaci, kojima bi trebalo da se smanje subvencije za gorivo.

Veliki protesti u Nemačkoj u poslednje vreme: poljoprivrednici su tako prošle nedelje u Berlinu ponovo zaustavili saobraćaj Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Zemlja s puno gradilišta

Seljaci su izašli na ulice, a njihovim protestima su se priključili mnogi drugi – majstorske radnje žale se na previše birokratije, mašinovođe štrajkuju na železnici, tražeći veće plate i manje radnih sati.

Putevi, mostovi i šine su u lošem stanju, Nemačka zaostaje u digitalizaciji za drugim zemljama. Program za međunarodno ocenjivanje učenika (PISA) konstatuje da su nemačke učenice i učenici po obrazovnom nivou plasirani lošije nego ikad.

Ljudi vide previše svađe u vladi

A Olaf Šolc i njegova vlada? Šta rade protiv svega toga? Ljudi smatraju da čine malo. Pri tome su koalicioni partneri odradili dosta toga što su zacrtali u koalicionom ugovoru. Ali, često se svađaju. Pre svega Liberali i Zeleni. Šolc se najčešće drži po strani. To mu se zamera.

U nasumičnoj anketi koju je DW sredinom januara sproveo na ulicama Berlina, jedan čovek kaže: „Kada vidim neki bračni par koji se stalno svađa, a inače tvrdi da imaju srećan brak, to ne funkcioniše“. Jedna žena o Šolcu kaže: „Postoji osećaj da vas niko ne sluša. I da troškovi samo rastu. Tu je osećaj da se život u Nemačkoj više baš i ne isplati.“

Tek svaki peti zadovoljan Šolcovim radom

Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Infratest-dimap navodi da je samo još 19 odsto birača zadovoljno Olafom Šolcom. Od početka sprovođenja takve ankete 1997. nijedan kancelar nije bio tako neomiljen. Tada je kancelar bio demohrišćanin Helmut Kol – godinu dana kasnije je izgubio izbore.

„Mora se objasniti ljudima da će biti suočeni s mnogo toga. I da ne može da ostane kako je bilo“, kaže jedna žena u anketi koju je sproveo DW.

Šolc se trezveno drži činjenica i umiruje

Ali, upravo to ne radi Olaf Šolc. Kancelar se obraća ljudima samo ako je to zaista neophodno. A kada nešto kaže, onda je to lakonski, trezveno, poziva se na činjenice. Šolc umiruje i obećava građanima da će sve biti u redu. To u njihovim očima nije verodostojno.

Predsednik Nemačkog instituta za proučavanje privrede (DIW) Marsel Fračer kaže da zaista postoje veliki problemi: „On mora iskreno i otvoreno da kaže šta vlada može da uradi, a šta ne. On mora i da pokaže poniznost. Pre svega se radi o obraćanju. On mora da osvoji poverenje građana, ali i preduzetnika.“

Šolcov kabinet tvrdi da on mnogo razgovara s ljudima

Dakle, više je reč o potrebi da se nađe bolji odnos prema očekivanjima. Šolc nije neaktivan. Ne može se reći da kancelar sedi u svojoj kancelariji i samo posmatra šta se sve zbiva u Nemačkoj. Iz njegovog okruženja navode da on, mnogo više nego njegova prethodnica Angela Merkel, traži kontakt s građanima, ma gde bio.

Izviždan tokom posete poplavljenim podrućjima: Olaf Šolc krajem decembra u Verdenu u Donjoj Saksoniji Foto: Alexander Koerner/Getty Images

Međutim, to su uglavnom izabrani i kontrolisani kontakti. Svejedno da li je kancelar u poseti poljoprivrednog sajma „Zelena nedelja“ ili prima delegaciju vodećih preduzetnika, da li je u poseti bolnici ili nekom nemačkom preduzeću.

Negodovanje i psovke

Kancelar ne prolazi dobro u spontanom, direktnom susretu sa građanima, recimo, kada poseti poplavljena područja ili rukometnu utakmicu nemačke reprezentacije na Evropskom prvenstvu. Olaf Šolc je na utakmici dočekan psovkama, zviždanjem i negodovanjem.

Kancelar jednostavno više ne dopire do ljudi sa svojom politikom. Direktorka Akademije za političko obrazovanje u Tucingu Ursula Minh za DW kaže: „Često prisustvo ne znači i veliko dejstvo. To naročito važi za kancelara za koga su zabrinuti da ne može da sprovede svoju volju i da nije prisutan onoliko koliko je na početku obećavao.“

I međunarodni posmatrači iritirani

Minh time aludira na rečenicu koju je izgovorio Šolc: „Ko kod mene prizove liderstvo, on ga i dobije.“ Građani zaista i očekuju od kancelara da bude vodeća figura. Međutim u „semaforskoj koaliciji“ Šolc više deluje kao moderator, nego kao šef.

Priča se da bi ministar odbrane Boris Pistorijus (SPD) trebalo da bude nešto kao „rezervni kancelar“ Foto: Political Moments/IMAGO

Njegova liderska sposobnost je u očima njegovih kritičara upitna i na međunarodnom planu. Nemačka ima najveću ekonomiju Evrope, a od zemalja koje podržavaju Ukrajinu, Nemačka je po obimu finansijske pomoći na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.

Tajni sastanci očajnih Socijaldemokrata?

Nedeljama se u Nemačkoj prepiru stručnjaci da li i kada Berlin mora da isporuči Ukrajini krstareće rakete Taurus. Šolc o tome nije rekao ni reči. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nije bilo nemačkog kancelara. Bez objašnjenja. Ali, tamo je bio francuski predsednik Emanuel Makron.

Stoga ne treba da čudi da nezadovoljstvo raste i u kancelarovoj Socijaldemokratskoj partiji. Nedeljnik „Špigel“ već izveštava o tajnim sastancima vodećih Socijaldemokrata koji razmatraju mogućnost da kandidat za kancelara na sledećim izborima u jesen 2025. ne bude Šolc, već popularni ministar odbrane Boris Pistorijus. A Šolc i o tim glasinama – ćuti.

Ovaj članak je originalno objavljen na nemačkom jeziku .