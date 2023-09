Olaf Šolc i njegov pakt za Nemačku: samo marketinški trik?

8. 9. 2023. 8. septembar 2023.

Nemački kancelar Olaf Šolc želi da angažuje čitavu naciju kako bi se izašlo iz ekonomske krize. On je to nazvao „paktom za Nemačku“. Može li to da uspe?