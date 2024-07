Odluka Vrhovnog suda SAD: „Potkopane osnove demokratije“

Američki Vrhovni sud zagarantovao je delimični imunitet bivšem američkom predsedniku Donaldu Trampu. Dok on i njegove pristalice slave, predsednik Džo Bajden i demokrate oštro kritikuju tu odluku.

Američki predsednik Džo Bajden oštro je kritikovao odluku američkog Vrhovnog suda u vezi s imunitetom bivšeg predsednika Donalda Trampa. Ta odluka s priličnom sigurnošću znači „da nema ograničenja za ono što jedan predsednik sme da uradi“, rekao je Bajden u govoru u Beloj kući. „To je potpuno novi princip i to je jedan opasan presedan“, naglasio je.

Niko ne stoji iznad zakona, pa ni predsednik Sjedinjenih Država, rekao je Bajden, obećavši da će on i dalje poštovati granice moći američkog predsednika, kao što je to, kaže, činio i do sada. „Ali, svaki predsednik, uključujući i Donalda Trampa, sada će imati slobodu da ignoriše zakon“, dodao je Bajden.

Presudu Vrhovnog suda, kojom je predsedniku zagarantovana sigurnost od krivičnog progona kad deluje kao predsednik, bivši američki predsednik Donald Tramp doživeo je kao kolosalan trijumf. To je pobeda ustava i demokratije, objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Pa i pre toga, 78-godišnji Tramp je u jednom podkastu najavio da će presuda imati veći uticaj na njegovog demokratskog suparnika, 81-godišnjeg Bajdena, nego na njega.

Vrhovni sud, u kojem konzervativci imaju većinu, presudio je da su američki predsednici zaštićeni od krivičnog progona barem kod obavljanja službenih zadataka. Ali, ne uživaju imunitet kad nezvanično deluju tokom predsedničkog mandata. Da li je Trampov pokušaj uticanja na ishod izbora bio zvanično ili nezvanično nezvanično delovanje? To će morati da odluči niži sud. Time sve manje postaje verovatno da će Tramp pre predsedničkih izbora 5. novembra ove godine biti izveden pred sud.

Bajden je oštro kritikovao odluku Vrhovnog suda Foto: Kyle Mazza/NurPhoto/IMAGO IMAGES

Trampove pristalice slave presudu

I Trampove pristalice, kao na primer republikanski senator Džej. Di. Vans, pozdravili su presudu Vrhovnog suda. Ona može da uništi tužbu specijalnog istražioca Džeka Smita protiv predsednika, napisao je Vans na svom profilu na platformi Iks. Smit vodi istragu protiv Trampa zbog pokušaja uticanja na ishod izbora i njegove uloge u jurišu na Kapitol 6. januara 2021. godine.

Adam Kinzinger, republikanac i oštar protivnik Trampa, kritikovao je na CNN-u presudu Vrhovnog suda ocenivši da je to potpuno oslobađanje optužbi za događaje od 6. januara.

Oštre kritike iz demokratskog tabora

Demokrate su sa zgražavanjem reagovale na odluku Vrhovnog suda. Vođa većine u Senatu, Čak Šumer, na svom profilu na Iksu ocenio je da je to „sramotna odluka“ koja bivšem predsedniku dozvoljava da kršenjem zakona slabi demokratiju.

Bivša predsednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi napisala je u izjavi da Vrhovni sud tom presudom odstupa od standarda i krši čvrsto američko načelo da niko nije iznad zakona. Javila se i bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton. Ona je na Iksu napisala da će američki narod Donalda Trampa pozvati na odgovornost u novembru.

Juriš Trampovih pristalica na Kapitol Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

„Tramp je najveća pretnja demokratiji“

Heris Dan je kao policajac bio na dužnosti prilikom juriša na Kapitol 6. januara 2021. godine. Kaže da ne može da veruje da sudije Trampu daju delimični imunitet. Donald Tramp je još uvek najveća pretnja demokratiji, izjavio je taj bivši policajac pred novinarima. To je tako bilo juče, a danas, nakon presude, tako je još više, rekao je Dan – koji se za demokrate kandiduje na izborima za Kongres u saveznoj državi Merilend. Uveren je da je Tramp podstakao svoje pristalice na juriš na Kapitol. Dan je naglasio da je lično bio tamo u vreme juriša i smatra da su ljudi koji su ga napali delovali u ime i po nalogu Trampa.

Bivši policajac Akvilino Gonel lično je došao u Vašington, a nakon izricanja presude je izjavio: „Vrhovni sud je upravo dodatno potkopao osnove demokratije. To se apsurdno i opasno.“

Presuda za pravnike nije iznenađenje

Pravnici kažu da ih ne iznenađuje presuda o delimičnom imunitetu američkih predsednika. Bivši američki ministar pravosuđa Alberto Gonzales izjavio je na CNBC-u da predsednik mora da donosi najteže odluke. Za to mu je potrebna fleksibilnost, moć i autoritet. I sve dok deluje u službenoj funkciji on bi trebalo da bude zaštićen od krivičnog progona, smatra Gonzales.

Istoričarka Lea Rajt sa univerziteta Džons Hopkins kaže da se već više od 50 godina uočava sve jače proširivanje ovlašćenja američkih predsednika. Ali, činjenica da su sudije Vrhovnog suda prepustile nižem sudu da odlučuje o svakom pojedinačnom slučaju, pokazuje da neki članovi Vrhovnog suda vode računa o neutralnosti i objektivnosti, kaže ona.

Tramp bi u slučaju pobede mogao sam sebe da pomiluje

Mogu da prođu i meseci dok niži sud ne odluči kako presudu Vrhovnog suda treba primenjivati na Trampa. Tako će se početak suđenja verovatno otegnuti do iza predsedničkih izbora u novembru. Time je gotovo isključena mogućnost osude Trampa pre izbora. A nakon izbora, ako Tramp pobedi, on bi mogao sam sebe da pomiluje.

Trampovi advokati se trude i oko suspenzije presude suda u Njujorku u kojoj je Tramp već osuđen za falsifikovanje poslovnih dokumenata uoči predsedničkih izbora 2016. godine, objavili su CNN i Njujork tajms. Stručnjaci sumnjaju u uspeh tog zahteva, ali misle da je moguće odlaganje izricanja kazne koje je planirano za 11. jul ove godine.