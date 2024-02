Odisej u svemiru: uspešno sletanje na Mesec

Tajac u svemiru. Minuti su se otegli nakon očekivanog vremena sletanja. Da li je to bio samo problem u komunikaciji? Ili se „Odi“ srušio? A onda je prvi signal stigao do Zemlje. „Slabo je, ali je tu, držite se, momci“, kaže Tim Krejn, vođa misije u direktnom prenosu NASA.

I posle petnaestak minuta sve je i dalje bilo pomalo nejasno. Ali, „bez sumnje možemo da potvrdimo da je naša oprema na površini Meseca i da emituje signal“, potvrđuje Krejn, a kolege aplaudiraju. Ipak, u početku nije bilo jasno u kakvom je stanju lunarna sonda.

„Kakav trijumf“

Po prvi put posle 50 godina američka sonda sletela je na Mjesec. „Kakav trijumf“, kaže u video-poruci Bil Nelson, šef američke svemirske agencije. Pa onda šalje onu dobro poznatu, a malo preformulisanu 55 godina staru poruku: Ovo dostignuće je gigantski skok unapred za čitavo čovečanstvo.“ Skok, ali pre svega za NASA, koja se udružila sa privatnim partnerima za naredne lunarne misije. Jer, kako kaže Nelson, po prvi put u istoriji čovečanstva jedna komercijalna američka kompanija krenula je na put na Mesec i to je i sprovela.

Teksaška kompanija Intuitive Machines napravila je lunarnu letlicu pod nazivom „Odisej“. Ili skraćeno: „Odi“. U svemir ju je prenela raketa svemirske kompanije SpaceX američkog preduzetnika Ilona Maska, šefa Tesle.

Uspešno lansiranje 15. februara Foto: Gregg Newton/AFP/Getty Images

NASA, između ostalog, želi da smanji troškove i rizike, kaže Kejt Kauing, koji vodi blog NASA Watch. Možete ili da potrošite mnogo novca na letelicu koju finansira vlada, ili da preuzmete veći rizik i nadate se da će, ako se jedna letelica pokvari, druga uspeti. Prošlog meseca, na primer, kompanija iz Pitsburga nije uspela zbog problema sa pogonom.

„Odi“ je sleteo na Južni pol

Letelica „Odisej“ teška je oko 700 kilograma. Ona na aluminijumskim nogama i puna je tehnologije: jedan deo pripada NASA, a drugi privatnim kompanijama. Meta je bio južni pol Meseca, područje gde se pretpostavlja da ima vode. „Ako imate vodu, imate vodonik i kiseonik, a onda imate i raketno gorivo“, kaže šef NASA Nelson.

I to je važno. Jer, lunarna sonda zapravo je namenjena za pripremu sledećeg velikog koraka: izgradnju spoljne stanice na Mesecu. To se razlikuje od misija Apolo, kaže novinar Majls O’Brajen. Tada je to bila trka: „Zabijte zastavu, ostavite tragove i pobedite Sovjete“, podseća on. Ovoga puta radi se o tome da se na Mesecu ostane. I da se odatle ode – na Mars.

kb/ss (ard)