Obavezna vakcinacija - politika i nauka bez jasnog stava

Što duže traje rasprava o uvođenju obavezne vakcinacije u Nemačkoj, to je nesigurniji stav onih koji ovu obavezu zagovaraju. Još pred sam kraj prošle godine sve je ukazivalo na to da u društvu ali i među političarima vlada jedinstvo oko toga da je uvođenje obavezne vakcinacije jedini način za pobedu protiv pandemije koronavirusa.

S izuzetkom Alternative za Nemačku (AfD) sve političke stranke su zagovarale tu obavezu čime su zapravo prekršile svoja obećanja da toga u Nemačkoj nikada neće biti.

Nemački etički savet, čiji glas je uvek tražen kada su u pitanju ovako osetljiva pitanja, tražilo je proširenja obavezne vakcinacije koja sada važi za zaposlene u zdravstvenom sektoru - uz stvaranje okvira za ovaj proces poput široke i nekomplikovane ponude vakcina i uvođenje nacionalnog registra vakcinisanih.

S obzirom na munjevit porast broja novozaraženih, i javnost je snažno podržavala ideju o uvođenju obaveznog vakcinisanja.

Omikron menja političku raspravu

Međutim, upravo ovaj novi talas korone ponovo je podstakao raspravu i doveo do ponude novih rešenja. Jer, od početka godine omikron se masovno i brzo širi - i među onima koji su primili tri vakcine.

Razlog više za Vladu, to jest socijaldemokratsko-zeleni deo Vlade, da više toliko ne „gura" ideju o obaveznoj vakcinaciji, između ostalog i da ne bi pomutila slogu unutar koalicije. Jer Liberalno-demokratska stranka (FDP) pokazuje po tom pitanju visoku dozu skepse.

„Opšta obaveza vakcinacije je teško zadiranje u osnovna prava građana i stoga se ničim ne može opravdati", argumentuje grupa poslanika te stranke okupljena oko potpredsednika Bundestaga Volfganga Kubickog. Kao neku vrstu kompromisa, Kristijan Dir je predložio uvođenje te obaveze - na rok od jedne godine.

Odluka - u parlamentu

Kancelar Olaf Šolc i ministar zdravlja Karl Lauterbah, obojica socijaldemokrate, otvoreno se zalažu za obaveznu vakcinaciju - ali ne žele sami da predlože nacrt odgovarajućeg zakona nego bi hteli da to dođe od poslaničkih klubova.

Krajem januara bi poslanici trebalo otovoreno o tome diskutuju i tek tada bi se podnosili predlozi oko kojih bi se u Bundestagu javno glasalo - po savesti svakog poslanika i bez zbijanja stranačkih redova. Time praktički pada u vodu prvobitni plan da zakon o obavezoj vakcinaciji parlamentarnu proceduru prođe do marta.

Istorija pokazala da vakcine štite od raznih bolesti, a kod korone od teškog oblika Kovida

A šta kažu stručnjaci: medicinari, fizičari, statističari? Za sve njih je jedna stvar jasna: vakcinacija štiti, to nije u pitanju i to ne samo od epidemije Kovida 19. Boginje su istrebljene, dečija paraliza, tetanus, difterija se drže pod kontrolom.

Ali - nije bilo obavezne vakcinacije.

Vakcina protiv ospica

To je u Nemačkoj jedino slučaj s ospicama i odgovarajući zakon je na snazi od 1. marta 2020. i ne važi za celokupno stanovištvo, između ostalog ne za rođene pre 1971. koje ne rade u ydravtvenim ustanovama, školama, vrtićima ili domovima za azilante. Osobe, uključujući i roditelje čija deca nisu bila vakcinisana imali su 16 meseci vremena, do 31. jula 2021. da obave vakcinaciju - u suprotnom im preti kazna do 2500 evra.

Kad je u pitanju vakcinisanje protiv koronavirusa, virološkinja Melani Brinkman jasno ukazuje na prednost vakcinacije: kod starijih od 60 godina nevakcinisani duplo češće moraju u bolnicu nego oni koji su primili vakcinu. Ali, to nije dovoljan razlog da se uvede obavezna vakcinaciaj za celokupno stanovništvo.

Obavezna vakcinacija je nešto drugo

No kada se radi o obaveznoj vakcinaciji mišljenja se razilaze. Razloga za i protiv ima mnogo. Koji naučni razlozi govore u korist obavezne vakcinacije? Strogo gledano: ni jedan.

Šta govori u korist obavezne vakcinacije? Tu je pre svega medicinsko-epidemiološki argument - ako se celokupno stanovništvo vakciniše više ne bi bilo mnogo teško obolelih od koronavirusa na intenzivnoj nezi. Dakle obaveza vakcinacije je dobar argument ako želimo da izbegnemo teži oblik bolesti i rasteretimo bolničke kapacitete.

Protivargument iz sfere biheviorizma govori o tome da obim psiholoških propratnih pojava koju bi sa sobom donela obavezna vakcinacija, tj. Prisila - nije predvidiv. To se pre svega odnosi na porast otpora: oni koji su do sada bili samo skeptični prema vakcinama mogli da postanu žestoki protivnici. Skeptici bi pak obavezu mogli dočekati kao olakšanje jer im je time olakšana odluka.

Poznati nemački virolog Kristijan Drosten kaže: „Obavezna vakcinacija je jednostavno politički instrument". Ali samo jedan od mnogih: politika može punom snagom posegnuti za informativnom kampanjom, podsticati motivasnost stanovništva, smatra Drosten.

