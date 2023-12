Novi partijski program CDU: distanciranje od islama

Novi osnovni partijski program Hrišćansko-demokratske unije (CDU), velike nemačke konzervativne partije, ima 70 stranica. Nacrt je prihvaćen početkom ove nedelje, posle duge debate u partijskom prezidijumu. Programski dokument bi trebalo da bude konačno usvojen sredinom naredne godine na partijskom kongresu, ali već sada jedan odeljak izaziva veliku pažnju – reč je o islamu u Nemačkoj.

Tamo se navodi: „Muslimani koji dele naše vrednosti, spadaju u Nemačku.“ I još: „Svi koji žele ovde da žive, moraju bez oklevanja da priznaju našu vodeću kulturu.“ U nacrtu se zatim nabraja šta sve spada u vodeću kulturu: poštovanje dostojanstva svakog čoveka, osnovna prava čoveka i ljudska prava, pravna država, kao i pravo Izraela na postojanje. Naposletku se kaže: „Samo onaj koji priznaje našu vodeću kulturu, može da se integriše i postane nemački državljanin.“

-pročitajte još: Konferencija o islamu: frustrirani muslimani, borba protiv antisemitizma

Merkel: „Islam sada spada u Nemačku“

Ne tako davno, demohrišćani nisu smatrali da je takva lista ograničenja i uslova neophodna. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je tada bila na čelu konzervativne partije, 2015. lapidarno je rekla: „Islam spada ovamo, jer mi ovde imamo milione muslimana.“ Tri godine kasnije, Merkel je potvrdila: „I ti muslimani takođe spadaju u Nemačku. I njihova religija isto tako time spada u Nemačku, dakle i islam.“

Lider CDU Fridrih Merc želi da muslimani „bez oklevanja priznaju našu vodeću kulturu“ Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

To je zaista tako. Brojke to potvrđuju. Jedna studija Nemačke islamske konferencije pokazuje da u Nemačkoj živi 5,5 do 5,6 miliona muslimana. To je između 6,4 i 6,7 odsto od ukupno 83,1 miliona stanovnika.

Zapravo je već razjašnjeno da islam spada u Nemačku. Isto to je 2010. rekao bivši predsednik Nemačke Kristijan Vulf, takođe demohrišćanin, što je izazvalo žestoke debate. On je 3. oktobra, na Dan nemačkog jedinstva izjavio: „Hrišćanstvo bez sumnje spada u Nemačku. Judaizam bez sumnje spada u Nemačku. To je naša hrišćansko-jevrejska istorija. Ali, u međuvremenu i islam spada u Nemačku.“

Polarizacija u društvu sve veća

Nisu baš svi konzervativci bili oduševljeni time što je nemački predsednik izgovorio tako nešto i to na Dan nemačkog jedinstva. Ali, iza Vulfa je stajala Angela Merkel, kao i velika većina demohrišćana, zbog čega Vulf do danas uživa veliki ugled kod muslimanskih udruženja.

Svakodnevica u Nemačkoj: muslimani obeležavaju Ramazanski Bajram u bosanskoj džamiji u Kelnu Foto: Mehmed Smajic /DW

Situacija je danas drukčija. Demohrišćani su od decembra 2021. u opoziciji. Desničarski populisti iz Alternative za Nemačku (AfD) sve su jači, društvo se sve više polarizuje. A od napada terorističke organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra, sve su učestaliji i antisemitski napadi u Nemačkoj. Vinovnici su, između ostalih, i muslimani koji žive u zemlji, ali još uvek su glavni počinioci ekstremni desničari.

Stoga promena kursa demohrišćana u odnosu na islam ne izaziva preveliko čuđenje. Tako poslanik Zelenih Robin Vagener kaže: „Izjava da islam spada u Nemačku bila je tada hrabar potez Kristijana Vulfa kao predsednika Nemačke, pa me zato i ne čudi da CDU sa svojim sadašnjim kursom pravi otklon od toga.“

„Islam pripada Nemačkoj!“ Bivša kancelarka Angela Merkel (CDU)

„Lov na desnoj margini“

Nova orijentacija demohrišćana izazvala je oštru reakciju muslimanskih udruženja. Predsednik Centralnog saveta muslimana u Nemačkoj, Ajman Mazjek, u razgovoru za nedeljnik „Štern“ optužio je nemačke demohrišćane da love glasove u krajnje desnom spektru, rekavši da nije dobro da se demohrišćani ugledaju na Alternativu za Nemačku, jer će birači onda na kraju radije birati original nego kopiju. Centralni savet muslimana zastupa 20.000 muslimanskih domaćinstava u Nemačkoj.

I nemački Islamski savet koji okuplja 400 džamijskih zajednica u zemlji reaguje negodovanjem: „Takve diskusije izopštavaju i dovode do konfuzije“, izjavio je predsednik te organizacije Burhan Kesiđi, takođe u magazinu „Štern“. „O kakvim se vrednostima ovde radi“, upitao je on i dodao da tekst nacrta sugeriše da „muslimani odbijaju vrednosti u Nemačkoj“.

-pročitajte još: Zov mujezina u Kelnu i pet činjenica o džamijama u Nemačkoj

CDU tvrdi da udruženja jedva da zastupaju muslimane

Za muslimanska udruženja nacrt programa demohrišćana ima još jednu bodlju. Kaže se da su mnogi muslimani već decenijama u Nemačkoj pronašli novu domovinu. „Ali, najmanji broj njih je učlanjen u velika muslimanska udruženja. Podržavamo nemačke muslimane da se organizuju u Nemačkoj.“

Sredinom nedelje je generalni sekretar Hrišćansko-demokratske unije, Karsten Lineman, izjavio u televizijskom nastupu na RTL-u: „Ako mi ne stojimo iza naših vrednosti, onda ne treba da nas čudi ako nas oni koji dođu kod nas ne shvataju ozbiljno.“ Lineman je dodao da džamije ne bi trebalo da se finansiraju iz inostranstva, niti bi imami trebalo da dolaze iz drugih zemalja.

Ramazan kao most za međureligijski suživot To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.