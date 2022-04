Nove varijante Omikrona – šta se o njima zna?

Tokom pandemije stalno iskrsavaju nove varijante korona-virusa. I tokom ove nedelje Svetska zdravstvena organizacija (SZO) uvela je monitoring dva podtipa varijante Omikron. Naučnici su u Bocvani i Južnoj Africi otkrili varijante BA.4 i BA.5. Trenutno se ispituje njihova virulencija – invazivnost, infektivnost i patogeni potencijal.

-pročitajte još: Šta znamo o deltakronu?

Do sada su te podvarijante Omikrona otkrivene kod četiri osobe u Bocvani i 23 u Južnoj Africi. Ali nove varijante Omikrona registrovane su i u drugim zemljama kao što su Belgija, Danska, Nemačka, i Velika Britanija.

Do sada nisu pronađene značajne epidemiološke razlike između do sada poznatih varijanti Omikrona i podtipova: „Pojava novih podvarijanti nije razlog za brigu. Još nismo primetili značajniji rast slučajeva zaražavanja, zadržavanja u bolnici ili smrtnih slučajeva“, saopštio je dr Mačidiso Moeti, regionalni direktor za Afriku svetske zdravstvene organizacije.

Nova varijanta Omikrona i u Velikoj Britaniji

I u Velikoj Britaniji se trenutno širi nova varijanta – Omikron XE. Zabeleženo je preko 1.000 slučajeva, kako je nadležna služba britanskog Ministarstva zdravstva saopštila u svom izveštaju prošle nedelje.

Varijanta XE je kombinacija prvobitne varijante Omikron BA.1 i varijante BA.2, daleko zaraznijeg virusa. Varijante koje nastaju tim ukrštanjem sadrže genski materijal više varijanti i tako nastaje nova verzija koronavirusa.

Ponekad se dešavaju greške u razmnožavanju virusa. To dovodi do mutacija koje najčešće ne menjaju strukturu virusa. To se zove tiha mutacija. Mutacije u šiljastom (spajk) proteinu mogu, na primer, povećati zaraznost virusa u odnosu na prethodnu varijantu. Varijanta Omikron XE je, međutim, kombinacija dve različite varijante, nastala tako što su različite varijante zarazile iste ćelije neke osobe u isto vreme.

One tako mogu da kombinuju svoj genetički materijal i da zaraze druge osobe. Najveći deo svojih genetičkih informacija u Omikronu XE potiču od podtipa BA.2, koji ne dovodi do težih oblika bolesti u odnosu na podtip BA.1. Osim toga, poznato je da poznate podvarijante Omikrona dovode do manje teške kliničke slike. Ali su izuzetno zarazne.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.