Nova šansa za nemački energetski koncern u Argentini

Dugi niz godina je „Vinteršel Dea“ (Wintershall Dea) bio na glasu kao najvažniji partner ruskog energetskog koncerna „Gasprom“ u Nemačkoj, a time i najvažniji partner ruske vlade, odnosno Vladimira Putina. Ta BASF-ova ćerka-firma kod Rusa je kupovala jeftin gas za nemačku industriju, a zauzvrat radila na promociji dobrih rusko-nemačkih odnosa.

Nemačka kompanija je sve dok kraja održavala kontakt s Putinovim režimom, godinama je ulagala mnogo novca u Pi-Ar naklonjen Rusiji, što je na kraju krajeva delimično i rezultiralo naivnom nemačkom zavisnošću od Gasproma.

No, s ruskom agresijom na Ukrajinu „pala“ je odluka i o toj vrsti poslovnih odnosa. Nemačka više ne zavisi od ruskih energenata, a „Vinteršel Dea“ mora da redefiniše svoje poslovanje. Biznis sa Rusijom je stvar prošlosti. „Nastavak našeg poslovanja u Rusiji je neodrživ“, objavio je u januaru šef Uprave firme Mario Meren.

Unosno partnerstvo trajalo je godinama: „Ahimgas“, ekspozitura firme „Vinteršel Dea“, proizvodi gas u Sibiru Foto: Justin Jin/dpa/picture alliance

Argentina kao ključna zemlja

Jedan od ključnih regiona u kojima „Vinteršel“ pokušava da se poslovno preorijentiše je Argentina. „’Vinteršel Dea’ jedan je od najvažnijih proizvođača gasa u toj zemlji“, potvrdio je na upit DW portparol kompanije Frank Mejer. Primarni cilj Argentine je, dodaje je, u prvoj fazi da postane nezavisna od uvoza energenata, a onda da se kasnije i etablira kao izvoznik energije na svetskom tržištu. U ovom trenutku, Argentina se pozicionirala kao važan regionalni snabdevač energijom. Cilj je globalno širenje poslovanja.

„U iduće četiri godine planiramo da uložimo i do 450 miliona evra u naše projekte na Ognjenoj zemlji i u Neukenu“, najavljuje Mejer. Područje oko Neukena, u kojem bi trebalo pojačano da se eksploatišu energenti, naziva se „Vaca Muerte“ (Mrtva krava). Drugim rečima, to područje bi trebalo da pomogne Argentini da postane energetski autonomna zemlja – a onda nakon toga može i da izvozi gas, kaže Mejer. Možda i u Evropu. A ako to ne uspe, argentinska ponuda bar može da pomogne u tome da se na srednji rok relaksira situacija na svetskom tržištu, napominje portparol nemačke kompanije.

„Feniks“ iz Ognjene zemlje

Jedan od trenutno najvažnijih projekata za budućnost je, prema navodima nemačke firme, razvoj gasnog ofšor-polja „Feniks“ pred obalama Ognjene zemlje. „Feniks“ je deo najjužnije svetske koncesije za eksploataciju gasa CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1), čija ukupna proizvodnja trenutno pokriva oko 15 odsto argentinskih potreba za zemnim gasom. „Vinteršel Dea“ u tom projektu ima suvlasnički udeo od 37,5 odsto. S planiranom proizvodnjom od deset miliona kubika gasa dnevno, „Feniks“ bi od početka 2025. trebalo da isporučuje značajne količine gasa, i to na rok od više od 15 godina.

„Vinteršel Dea“ pritom profitira od dugogodišnjeg iskustva poslovanja u toj južnoameričkoj državi. „Argentina je za nas jedna od ključnih zemalja“, kaže Mejer. Argentina bi srednjoročno trebalo da doprinese umerenom rastu poslovanja, a već sada se, prema navodima iz kompanije, ispituje da li, uz postojeće projekte, postoje i druge mogućnosti za rast.

Šansa za obe strane

Intenzivnija saradnja za obe strane nudi dobre perspektive, mišljenja je nemački ekonomski konsultant Karl Mozes. On živi i radi u Buenos Ajresu i u razgovoru za DW kaže: „Loši ekonomsko-politički okviri već godinama koče investicije, čak u toj meri da Argentina ne može sama da se u dovoljnoj meri snabdeva energijom, već mora da uvozi skup tečni gas (LNG) i to naveliko.“

Gasno polje „Vaca Muerte“ (Mrtva krava): da li je tu budućnost firme „Vinteršel Dea“? Foto: EMILIANO LASALVIA/AFP/Getty Images

Vlada, dodaje, strogo reguliše tržište energenata – država, između ostalog, definiše i cene. Ali, vlada je u poslednje vreme ipak izašla u susret proizvođačima energije kada je reč o delimičnoj relaksaciji deviznih ograničenja, odnosno kod definisanja cena, objašnjava Mozes.

„Što se tiče kvaliteta i količine gasa iz škriljaca, Argentina bi bez sumnje mogla da bude tehnički u stanju da na svetskom LNG-tržištu postane podjednako značajan igrač kao na primer SAD“, uveren je sagovornik DW.

Potrebne reforme

Emilio Apud iz fondacije „Sloboda i napredak“ (Libertad y Progresso) iz Buenos Ajresa ima određeno iskustvo što se tiče politike i preduzeća. Na osnovu toga, on se zalaže da se, nakon izbora u ovoj godini, pokrenu nove inicijative u Argentini:

„Buduća vlada će dobiti priliku da sprovede duboke strukturne reforme, uključujući i monetarnu, kako bi trajno i uverljivo liberalizovala devizne kurseve i tok kapitala, a s ciljem sticanja poverenja u pravnu sigurnost u zemlju. To bi omogućilo privlačenje investicija.“

