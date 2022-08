Netfliks: 25. godišnjica u znaku promena

Ono što je 29. avgusta pre 25 godina počelo kao klasična onlajn-videoteka koja DVD-ove šalje poštom na adrese korisnika, pretvorilo se u međuvremenu u najveću onlajn video-platformu na svetu s više od 221 miliona korisnika. Ali svoj 25. rođendan, Netfliks slavi u senci mnogih briga.

Usporeni rast

U prvoj polovini ove godine, kompanija iz Los Gatosa južno od San Franciska izgubila je više od milion pretplatnika. Džo Flint, novinar „Vol strit džornala“ za to ima objašnjenje: „Dok su druge video-platforme još u fazi neprekidnog rasta, Netfliks je došao u fazu odrastanja i zrelosti u kojoj se rast više ne podrazumeva.“

I suosnivač i predsednik upravnog odbora Netfliksa Rid Hastings ima spremno objašnjenje za pad broja pretplatnika: „Mi smo već prilično prisutni na tržištu i u kombinaciji s jakom konkurencijom to je razlog za manje pretplatnika i slabiji rast“, smatra Hastings.

Nema više „bindžovanja“ – serija „Stranger Things“

Dugi niz godina kompanija iz Silicijumske doline svoje ulagače je uspevala da uveri u to da tačno zna kakve sadržaje njena publika želi. Ali, upravo taj poznati osećaj koji je publici širom sveta podario sadržaje poput serije „Kuća od karata“ ili filmova poput „Irca“ Marina Skorsezea, ne funkcioniše baš uvek.

Netfliks ulaže preko 20 milijardi dolara godišnje u proizvodnju serija, filmova i dokumentaraca – i to ne samo u Holivudu. Kako bi se prilagodio velikim tržištima, Netfliks ulaže i u sadržaje namenjene isključivo francuskom, nemačkom ili indijskom tržištu. No ti sadržaji ne mogu uvek da se prodaju i publici na drugim tržištima. Dodatni problem Netfliksa je isključivo oslanjanje na pretplatu. I to bi sada trebalo da se promeni.

Reklame više nisu tabu

„Reklame su kod Netfliksa od početka bile tabu-tema. Procenjivalo se da pretplatnici ne žele reklame usred filmova, kao što je to slučaj kod komercijalne televizije“, kaže Flint. No, upravo to bi sada trebalo da se promeni. Prema informacijama medija u SAD, Netfliks namerava da uvede znatno povoljniju pretplatu (ispod 10 evra) za kanale s reklamama.

Tu, međutim, postoji jedan problem: mnogi sadržaji koji se trenutno prikazuju na Netfliksu uopšte nemaju mogućnost ubacivanja reklama u programe. Ugovori s gigantima poput „Sony Universal“ ili „Warner Brothers“ trebalo bi iz temelja da se promene, a ta promena ugovora bi Netfliks mogla skupo da košta. Procenjuje se da će i pretplate potpuno lišene reklama biti osetno skuplje nego do sada.

Konkurencija je sve veća

Lov na sekundarne korisnike

Druga velika promena, koja pokazuje da „25-godišnjak“ počinje drugačije da razmišlja o svojoj poslovnoj filozofiji, jeste lov „polulegalnih“ korisnika, dakle onih koji nisu pretplaćeni, ali imaju pristup sadržajima zbog toga što im je neko dao lozinku. Procenjuje se da je takvih „sekundarnih“ korisnika preko 100 miliona.

Nosioci pretplate bi uskoro mogli da se suoče s višim računima ako se otkrije da su nekom trećem ustupili pristup. Sve to bi moglo sadašnje, ali i buduće korisnike da odvrati od Netfliksa i oterati ih konkurenciji koja je, posebno na domaćem tržištu, veoma jaka. „Netfliks mora da bude veoma oprezan kako ne bi oterao korisnike“, smatra Sajmon Bejker iz finansijskog instituta Sosijete ženeral.

Netfliks se polako oprašta i od jednog drugog svog zaštitnog znaka – objavljivanja kompletnih sezona serija odjednom, što je dovelo do popularnosti tzv. „bindžovanja“, odnosno gledanja svih epizoda odjednom. Tako su poslednje sezone popularnih serija poput „Stranger Things“ ili „Better Call Saul“ korisnicima već bile puštane epizodu po epizodnu – „na kapaljku“.

