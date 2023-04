Nestašica lekova protiv alergije – usred sezone polena

Usred sezone groznice na polen u Nemačkoj vlada nestašica lekova. Iz Saveznog instituta za lekove i medicinske proizvode nedavno su upozorili da postoje uska grla u nabavci čak deset medikamenata kojima se tretiraju alergije.

Zbog toga nema recimo spreja Mometazona i antihistaminika Feksofenadina. Kako navode iz Instituta, sve do kraja septembra moglo bi da nedostaje aktivnih materija kao što je natrijum-kromoglikat/reproterol, koji se, između ostalog, koristi i za lečenje astme.

I Udruženje apotekara Severne Rajne Vestfalije upozorava na posledice. „Lekova za polensku groznicu koji se izdaju bez recepta ima dovoljno, ali Feksofenadin, medikament koji se izdaje na recept i efikasan je u tretiranju alergija, više nije dostupan“, kaže predsednik udruženja Tomas Prajs.

Farmaceuti kao zamenu mogu da ponude antihistaminik Ebastin, ali pacijenti u tom slučaju moraju ponovo da odu kod lekara po novi recept.

Raste broj ljudi alergičnih na polen

Istraživanja pokazuju da se broj osoba koje pate od polenske groznice u Nemačkoj značajno povećao od 2011. do 2021, i to za 11,5 odsto. Pri tom su žene češće pogođene od muškaraca.

Kako pokazuju podaci zdravstvenog osiguranja iz Hanovera KKH, jednog od najvećih u Nemačkoj, u 2021. godini zabeleženo je ukupno 95.233 osiguranih pacijenata s dijagnozom polenske groznice. Pri tom ih je među osiguranicima KKH 2011. bilo pet odsto, pet godina kasnije 5,2 procenta, a 2021. već 5,6 odsto.

Klimatske promene dovode do toga da sezona polena traje duže. U poslednjih deset godina se alergija na polen sve češće dijagnostifikuje kod osoba srednjih godina. U starosnoj grupi od 50 do 59 godina više ih je za oko trećinu, a među onima od 70 do 74 godine taj broj se gotovo udvostručio.

Kako se naglašava u studiji KKH, alergije su dodatno opterećenje za imunološki sistem, posebno kod starijih osoba.

Crna jova i mečja leska cvetaju ranije

Prema nalazima Nemačke službe za informacije o polenu (PID), periodi pojave nekih vrsta polena menjaju se kao posledica klimatskih promena.

Na primer, kod crne jove, listopadnog drveta iz familije breza, period cvetanja se u periodu od 2011. do 2016. pomerio za devet dana, a kod ostalih vrsta breza za dva dana. U poređenju s podacima sa početka ovog veka, taj period se pomerio za šest dana. Drveće tako reaguje na povišene temperature.

Iz Zdravstvenog zavoda u Nirnbergu pre par dana je poručeno da su maske tipa FFP2, ali čak i one šivene, dobre za zadržavanje čestica koje izazivaju alergiju. Nošenjem takve zaštite na otvorenom, kako savetuju iz te zdravstvene ustanove, može se sprečiti udisanje polena.

Maske, međutim nisu stopostotna zaštita, jer su oči i dalje izložene uticaju polena.

fš (ard)

