Nepostojeće pravo na abortus

Mahama Rahinatu sedi ispred svoje kuće i hrani bebu. Ona ima 16 godina i drugačije je zamišljala svoj život. S 15 je neželjeno ostala u drugom stanju, a pokušaj da izvede abortus je propao. Ovde, na ruralnom severu Gane, gde većina ljudi živi s manje od dva dolara dnevno, retko ko ima novca za ilegalni abortus.

„U bolnici su me odbili, a ordinacija u kojoj su bili spremni da obave ilegalni abortus bila je suviše skupa. Zato sam zadržala bebu, ali moji životni snovi su se rasplinuli“, kaže Rahinatu.

Visoka stopa smrtnosti

U Gani je legalni abortus dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima, recimo zbog incesta, silovanja, deformacije ploda ili ako je život trudnice u opasnosti. No čak i kada uspeju da ga obave legalnim putem, žene zbog toga bivaju prokazane. Zato se one žene i devojke koje to mogu da plate, okreću ilegalnim klinikama. Ali u njima ni stručnost ni higijena često nisu na dovoljnom nivou i zato je stopa smrtnosti kod trudnica visoka.

Sani Aishatu ima 17 godina. I ona je postala majka zbog toga što nije imala novca za ilegalni abortus. „Htela sam abortus, ali lekari su stalno tražili sve više i više novca“, priča Sani. Nakon porođaja je prestala da ide u školu, boravi kod kuće i brine se o bebi.

Za nju, kao i za mnoge druge u tom delu zapadne Afrike, škola je jedini izlaz iz siromaštva. Mnoge mlade trudnice su toga svesne i zato pokušavaju po svaku cenu prekinu trudnoću, često pod nemogućim uslovima – uz pomoć opasnih hemikalija ili čak vešalica za odeću.

Ginekolog Kris Fofi iz Akre, glavnog grada gane, smatra da aktuelno zakonodavstvo tera devojke i žene na abortuse koji su opasni po život. „Zakoni o abortusu u Gani su prilično strogi. Nadamo se da će se to promeniti kako bi se smanjila smrtnost trudnica“, kaže dr Fofi.

Protivnici abortusa u Najrobiju

Moćne crkve i džamije

Prema nekim procenama, dva od deset smrtnih slučajeva trudnica posledica su ilegalnih abortusa. Situacija bi donekle mogla da se promeni i kroz edukativne programe. Za njih se, između ostalog, zalaže i opozicioni poslanik i advokat za ljudska prava Fransis Ksavije Sosu.

„Kriminalizacija abortusa ne vodi ničemu. Ne verujem da neko odustaje od abortusa samo zato što je ilegalan. Moramo da pronađemo ravnotežu između zdravlja trudnica i zaštite nerođenog deteta“, kaže Sosu.

Taj liberalno orijentisani političar oprezno bira reči. Abortus je tema koja deli društvo, a uticajni verski krugovi tu vode glavnu reč. Ženama i devojkama će zato i ubuduće bezbedan i pristupačan abortus biti nemoguća misija.

