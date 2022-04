Nepoželjan u Kijevu – Nemačka iznenađena i uvređena

Zbrka na diplomatskom podijumu – kontradiktorne izjave o otkazanoj poseti nemačkog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera Kijevu. Savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog najpre je rekao da nijedna Štajnmajerova ponuda nije odbijena, a sam Zelenski je u sredu uveče (13.4.) izjavio da ni nemački predsednik, niti njegov kabinet, nisu poslali Ukrajini nikakav zvanični zahtev.

Nemačka strana te tvrdnje međutim demantuje. Bilo je komunikacije na više nivoa, kažu u nemačkim političkim krugovima. A i sam Štajnmajer je u nekoliko navrata bezuspešno pokušavao da na telefon dobije Zelenskog. I jasno je da Štajnmajer nije bio dobrodošao – nemačkom ambasadoru u Kijevu to je u pisanom obliku preneo kabinet ukrajinskog predsednika, javljaju nemački mediji.

Čini se da su najnovije izjave iz Ukrajine u stvari pokušaj da se ograniči diplomatska šteta. Jer, nemačke reakcije bile su jednoglasne i jasne: taj potez Zelenskog se manje-više unisono naziva nepromišljenim, pogrešnim i štetnim.

„Odbijanje Nemačke“

Tako je recimo nemački ministar privrede i vicekancelar Robert Habek rekao: „Savezni predsednik je Nemačka. I zato je odbijanje predsednika Zelenskog u stvari odbijanje Nemačke“, naglasio je taj političar iz stranke Zelenih. „Nažalost, moram to da kažem, ukrajinska strana napravila je diplomatsku grešku“, rekao je Habek.

Robert Habek: Ukrajinska strana napravila je diplomatsku grešku

Na novinarsko pitanje da li će on ili kancelar Olaf Šolc otputovati u Ukrajinu, Habek odgovara: „Sada bi svi trebalo da se potrudimo da rešimo problem, a ne da ga eskaliramo. Za to su i izmišljeni telefoni.“ Habek je još dodao da je kompletna nemačka vlada u stalnom kontaktu s ukrajinskom vladom.

Šolc je „iritiran“

Kancelar Šolc je takođe kritikovao ukrajinsko odbijanje da primi Štajnmajer kao „pomalo iritantno“. „Predsednik je hteo da ode u Ukrajinu“, rekao je Šolc uz ocenu da bi bilo bolje da je Štajnmajer primljen.

Kancelar je u jednom intervjuu na novinarsko pitanje odgovorio da ne planira da u skoro vreme otputuje u Kijev. Kaže da je u bliskom kontaktu s ukrajinskim predsednikom Zelenskim, a i, dodaje, bio je u Kijevu neposredno pre izbijanja rata. Šolc naglašava da gotovo ni sa jednim drugim stranim političarem ne komunicira toliko kao sa Zelenskim.

Prvobitno je na inicijativu poljskog predsednika Andžeja Dude bila planirana zajednička solidarna poseta Štajnmajera sa šefovima država Poljske, Litvanije, Letonije i Estonije. Nakon što je nemački predsednik od ukrajinske strane proglašen nepoželjnim, ostala četvorica predsednika otputovali su u Kijev bez Štajnmajera.

Lideri Poljske, Litvanije, Letonije i Estonije u Kijevu sa Zelenskim

Berbok: Puna solidarnost

Zelenski je u Kijevu, nakon tog susreta izjavio da se tu radi o poseti predstavnika „četiri države koje su prijatelji Ukrajine“ i da je susret „bio veoma koristan i plodonosan“. On je istakao da je reč o predsednicima zemalja koje „Ukrajini pomažu od prvog dana“, koje „nisu oklevale s isporukom oružja Ukrajini“ i koje „nisu sumnjale u potrebu uvođenja sankcija Rusiji“.

I nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok izrazila je žaljenje što Štajnmajer nije otputovao u Kijev. „Razgovarali smo o tom putovanju i ja mislim da bi bilo dobro da je do toga došlo“, rekla je političarka Zelenih. I naglasila: „Jedno je nesumnjivo – mi smo i dalje u potpunosti na strani Ukrajine. Podržavamo Ukrajinu u odbrani i u potpunosti smo solidarni.“

Opozicija kritikuje SPD

Od vodećih nemačkih političara jedino je lider opozicione Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Fridrih Merc izrazio izvesno razumevanje za Zelenskog. On smatra da je odbijanje da se Štajnmajer primi u posetu znaku nezadovoljstva Ukrajine. „Očigledno da su rezerve prema politici SPD (nemačkih socijaldemokrata) prema Rusiji u mnogim istočnoevropskim zemljama veoma duboke. I ja za to imam razumevanja“, rekao je Merc. On je ipak dodao da je odbijanje posete izabranog šefa države demokratske zemlje – i dalje uvreda.

Ukrajinski ambasador u Berlinu Andrij Meljnik u međuvremenu je ponovo pozvao kancelara Šolca da poseti Kijev, naglašavajući da je on svakako dobrodošao i da bi se Zelenski tome radovao. Ukrajinska želja je da prilikom te posete kancelar jasno obeća isporuku teškog naoružanja.

