Nemački poslanik: Milanović nanosi veliku štetu Hrvatskoj

DW: Gospodine Brand, hrvatski predsednik Zoran Milanović je, kako ste nedavno rekli u intervjuu za jedan berlinski list, „ekstremistički ultranacionalista“. Na osnovu čega je, prema Vašem mišljenju, zaslužio da ga tako nazivate? Šta ga to konkretno čini ekstremističkim ultranacionalistom?

Mihael Brand: Hrvatska je prijateljska zemlja čiji je aktuelni predsednik ultranacionalista, zato što oko brojnih političkih pitanja regiona preuzeo stavove drugih ultranacionalista. Radi se o ljudima koji, kao i on, doprinose destabilizaciji i ugrožavanju mira na Balkanu. I sad je došlo vreme da mi to igranje s vatrom nazovemo pravim imenom.

Kao predstavnik Savezne Republike Nemačke, koja ima odlučujući udeo o tome da Hrvatska postoji kao država, ja više nisam više spreman da dozvolim tim opasnim protagonistima, koji ugrožavaju mir i na mom kontinentu, u Evropi, da se lakomisleno igraju vatrom bez ikakvog suprotstavljanja. Gospodin Milanović je još kao premijer negativno upao u oko, i tada je uspeo da postigne da su se nemačko-hrvatski odnosi, pa i odnosi Hrvatske prema Evropskoj uniji razvijali ekstremno negativno. Kao što je poznato, tadašnja savezna kancelarka Angela Merkel je zbog njegovog kršenja evropskog pravnog poretka morala energično da se zauzme za poštovanje evropskih načela, odnosno da se zauzme protiv Milanovićeve vlade.

Hrvatski predsednik je u poslednje vreme zaoštrio retoriku, pogotovo po pitanju reforme izbornog zakona u BiH. Spominju se čak i ultimatumi oko ulaska Finske u NATO. Ali Milanović nije u tome usamljen. I vlada Republike Hrvatske insistira na reformi izbornog zakona u BiH. Retorika premijera Andreja Plenkovića jeste doduše drugačija, baš kao i metode, ali one ipak ne nailaze uvek na odobravanje ni kod najvažnijih partnera u inostranstvu. Kako se na hrvatsku politiku prema BiH gleda u Berlinu?

Ako gospodin Milanović ne može da se ponaša civilizovano, ako se on često registruje pre svega zbog pretnji i radikalnih izjava, a ne zbog suverene hrvatske i evropske politike, onda to doduše govori protiv njega lično, ali ne i protiv Hrvatske kao jednog od važnijih partnera Nemačke u regionu.

No, treba reći i to da je u ovom trenutku politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini nažalost obeležena i činjenicom da se nanosi osetna štetu opravdanom zahtevu svih građana BiH po pitanju odgovarajućeg predstavljanja u demokratskom procesu, i to zbog prevelike spremnosti na kompromise, te jednim delom i zbog aktivne podrške radikalnim, nacionalističkim snagama u BiH.

U Nemačkoj i u drugim zemljama EU raste doza začuđenosti, pa i ljutnje, zbog toga što se aktuelna hrvatska vlada, koja je na glasu kao umerena i evropska, u BiH očigledno našla u savezu sa ultranacionalistima.

Srpski ultranacionalizam gurnuo je Balkan gurnuo u četiri delom i stravična rata, kao što se to u Hrvatskoj itekako zna na osnovu sopstvene patnje. U jednom od tih ratova je učestvovalo i tadašnje hrvatsko vodstvo pod predsednikom Franjom Tuđmanom, s ciljem podele susedne Bosne i Hercegovine. Takvi ultranacionalistički stavovi, koji u svojoj srži ugrožavaju mir i stabilnost na jugoistoku Evrope, još uvek su mogu naći u nekim delovima hrvatske politike, na primer kod državnog predsednika – ali ne samo tamo. Takvi stavovi, pogotovo sada nakon ruskog napada na Ukrajinu, nailaze na potpuno promenjenu situaciju, i to uz potpuno nerazumevanje u Nemačkoj i Evropi.

Političke snage u Hrvatskoj mogu se samo pozvati da potpuno jasno i nedvosmisleno stanu na stranu umerenih civilizovanih snaga u Bosni i Hercegovini i u Evropi, pa i u SAD. S takvim držanjem se opravdani zahtevi hrvatskih i drugih građana BiH mogu mnogo efikasnije i sigurnije jačati, nego da se jačanje položaja Hrvata u BiH traži u nesrećnom savezu sa srpskim ekstremistima – što će na kraju samo dovesti do slabljenja hrvatskog faktora i ugrožavanja mira.

Hrvatski predsednik Milanović je, po svemu sudeći, pažljivo pročitao Vaš nedavni intervju za berlinski list „Tagescajtung“ u kojem ste ga nazvali ultranacionalistom. On se, blago rečeno, ne slaže s tom kvalifikacijom i sve one koji ga smatraju nacionalistom ili ultranacionalistom nazvao je budalama, imbecilima, čak i plaćenicima. U tom kontekstu spomenuo je i Vaše ime…

Svako se predstavlja onako kakav je. Gospodin Milanović je u više navrata pokazao šta je i kako razmišlja. Spisak ljudi koje je on već izvređao toliko je dugačak da ga verovatno ni on sam više nema u glavi. Ali ja ni u kom slučaju ne želim da učestvujem u tom prljavom takmičenju.

No, što se tiče Hrvatske, jedan takav državni poglavar na međunarodnoj sceni ne znači nikakvu korist, već više nanosi veliku štetu. Mi u Nemačkoj i u Evropi možemo samo da se nadamo da je to sasvim jasno drugim liderima ponosne Republike Hrvatske, te da oni mogu da ograniče štetu.

