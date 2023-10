Nemački građani u haosu rata

Portparol izraelske vojske admiral Daniel Hagari rekao je danas da je Izrael do sada identifikovao 126 talaca koji su teroristi Hamasa oteli prvog dana napada na jug Izraela, u subotu 7. oktobra. Njihova sudbina je neizvesna. Kako je u subotu popodne saopštilo naoružano krilo Hamasa, devet talaca je ubijeno u izraelskim vazdušnim udarima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Brigade Al-Kasam saopštile su na Telegram mi da su među njima četvoro stranca.

Oteto osam Nemaca

Ministarka spoljnih poslova Analena Berbok potvrdila je da je među taocima u rukama radikalne islamske terorističke grupe Hamas - najmanje osam Nemaca. To su do sada poznati slučajevi, rekla ona na konferenciji za novinare u Kairu.

Analena Berbok Foto: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Nemačka ambasada je u stalnom kontaktu sa rođacima. Svi kanali se koriste „da se dobiju informacije o tome u čijim su rukama taoci i da se učini sve da se ovi nevini ljudi oslobode."

Berbok je ponovo pozvala Hamas da odmah oslobodi sve taoce. „To su nevini ljudi, nevina deca". Ona nije dala nikakve detalje o otetima - verovatno da bi zaštitila njihove porodice

Rođaci otetih Nemaca apeluju na vladu

Očajni rođaci otetih traže pomoć od svoje vlade, a neki se obraćaju i javnosti.

„Nemačka mora da iskoristi sve svoje resurse da pomogne u oslobađanju talaca", rekao je Joni Ašer novinskoj agenciji KNA. Njegova supruga Doron i njegove dve male ćerke, njegova svekrva Efrat i njen partner Gadi nestali su od 7. oktobra. Ašer je svoju porodicu prepoznao na video snimku koji je objavio Hamas.

Rikarda Luk pokazuej snimak svoje ćerke Šani Foto: X

Prethodno je i porodica 22-godišnje Šani Luk javno zatražila pomoć za tu mladu ženu. Navodi se da je teško povređena u bolnici u Pojasu Gaze. Njena porodica ju je takođe prepoznala na užasnom snimku koji je kružio društvenim mrežama odmah posle početka napada terorista Hamasa.

Bundesver evakuiše Nemce iz Izraela

Iz Nemačke su u Tel Aviv poslata dva vojna transportera A400M, natovarena humanitarnim zalihama, rekla je portparolka nemačkog vazduhoplovstva. Kako je novinska agencija dpa ​​saznala iz bezbednosnih krugova, prvi avion je je u subotu uveče sleteo u Izrael. Drugi je prvo sletio na Kipar.

„Na povratnom letu za Nemačku će biti i nemački državljani i njihove porodice koji hoće da napuste Izrael zbog trenutne situacije na Bliskom istoku. Dalji letovi su u pripremi", rekla je portparolka.

Prema informacijama ARD, do 50 ljudi - uključujući i osobe bez nemačkog državljanstva - biće ukrcano u prvi avion. Prema novinskoj agenciji dpa, u Tel Avivu će biti izgrađen i čvorište za eventualne dalje letove.

„Bundesver je u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom spoljhih poslova i podržava ga takozvanoj brzoj vazdušnoj evakuaciji. Takođe smo spremni i za vojnu evakuaciju ako to postane neophodno", rekao je ministar odbrane Boris Pistorijus.

Proteklih dana Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je već podržalo oko 2.800 nemačkih državljana i članova porodica da napuste Izrael. Rečeno je da su ljudi napustili zemlju kopnom, vazduhom i morem nakon terorističkog napada islamističkog Hamasa pre nedelju dana.

Lufthanza je prvo prekinula svoje redovne letove iz Izraela, a zatim koristila specijalne letove. Pored bezbednosnih pitanja, pozadina prekida su „takođe nerešena pitanja operativne stabilnosti u Tel Avivu", navodi nemačka aviokompanija.

Kopnom preko Jordana

Nova opcija izlaska preko Jordana do sada je korišćena u veoma ograničenoj meri. Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je htelo da pomogne ljudima koji su se na to odlučili autobuskim prevozom do Akabe.

Oni koji napuštaju zemlju mogli su brzo i lako da dobiju elektronsku vizu ili vizu po dolasku putem interneta.

Ministarstvo spoljnih poslova apelovalo je na Nemce koji žele da napuste zemlju da se upišu na listu za krizne situacije „Elefand”. U stalnom je kontaktu sa svim nemačkim državljanima koji se tamo nalaze. Osim toga, priprema se „za sve situacije, na primer u slučaju da se situacija pogorša", navodi se u Ministarstvu.

Palestinci masovno putuju ka jugu pojasa Gaze, uoči predstojeće velike ofanzive Foto: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Mogu li Nemci da napuste pojas Gaze?

Berbok je kao drugu važnu temu definisala bezbedan izlazak Nemaca iz Pojasa Gaze. Prema rečima ministra spoljnih poslova, ona takođe intenzivno pregovara o tome.

Većina tih ljudi ima dvojno državljanstvo i trebalo bi da se izvuku preko graničnog prelaza Rafa u Egipat. Međutim, taj granični prelaz je zatvoren - iz bezbednosih razloga i verovatno će biti otovoren samo na kratko i bez velike najave.

Hamas se krije iza naroda

Ljudima u Pojasu Gaze nedostaje sve, rekla je Berbok. Ona je naglasila da je Hamas odgovoran za „očajnu situaciju" naroda. „Hamas se krije iza civilnog stanovništva u Gazi."

S druge strane, nova velika stradanja među civilnim stanovništvom u Gazi „ne samo da će stvoriti plodno tlo za novi terorizam, već će i ugroziti sve korake ka zbližavanju Izraela sa arapskim susedima koji su postignuti poslednjih meseci", upozorila je Berbok.

Ministaka spoljnih poslova se u Kairu sastala sa egipatskim ministrom spoljnih poslova Samihom Šukrijem, turskim ministrom inostranih poslova Hakanom Fidanom i sa generalnim sekretarom Arapske lige Ahmedom Abul Geitom. Razgovarano je io tome kako da ljudima u Pojasu Gaze dopremi humanitarna pomoć.

