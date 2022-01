Nemačka sve bliža odluci o obaveznom vakcinisanju

Plenarna sala Bundestaga bila je puna, barem na početku rasprave koja je trajala četiri sata. Bili su tu i kancelar Olaf Scholz (SPD), ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Zeleni), kao i ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD). Raspoloženje je bilo prilično napeto, ispred Bundestaga se protestovalo, a zgradu su nadletali helikopteri.

Na samom početku, predsednica parlamenta Berbel Bas (SPD) pozvala je na objektivnu raspravu. Ljudi su iscrpljeni zbog korone, rekla je i upozorila: „Imajmo na umu da u ovim napetim vremenima ljudi od nas pre svega očekuju orijentaciju.“

Dugo je većina političara u Nemačkoj odbacivala ideju o obaveznom vakcinisanju, ali nova vlada pod kancelarom Šolcom sada je za to. Do sada se nije dovoljno građana dobrovoljno vakcinisalo, samo 73,6 odsto, bez buster-doze.

Plenarna sala tokom rasprave o obaveznoj vakcinaciji

Oslobođeni „partijske discipline“

Problem sa izglasavanjem obavezne vakcinacije u Bundestagu je sledeći: nisu svi poslanici vladajućih SPD, Zelenih i Liberala (FDP) za to. Nova vlada, koja je na vlasti tek od decembra, uopšte nije sigurna da po tom pitanju ima većinu u Parlamentu.

Zbog toga je kabinet predložio da se poslanici oslobode ograničenja tzv. „partijske discipline“ u okviru poslaničkih grupa, kako bi se okupile mešovite grupe na osnovu toga ko je za, a ko protiv obavezne vakcinacije. To znači da glasanja na osnovu pripadnosti nekoj poslaničkoj grupi neće biti.

Poslanik opozicione CDU Tino Zorge bio je međutim protiv toga: „Voleo bih da smo bar imali nacrt toga kako da vodimo ovu raspravu. Nažalost, to se nije dogodilo.“ Andrea Lindhoc iz takođe opozicione, bavarske CSU bila je još oštrija – rekla je da vlada po tom pitanju odbija da radi svoj posao.

Dok su poslanici raspravljali, u Berlinu se protestovalo protiv obavezne vakcinacije

Mešovite grupacije – kako to funkcioniše?

Partijska disciplina? Naravno, da je svaki poslanik slobodan da donese svoju odluku. No, prilikom najvećeg broja glasanja očekuje se će se oni pridržavati planova svoje poslaničke grupe, a to obično tako i bude.

Međutim, u nemačkom Bundestagu do sada je često i rasprava kada je taj neformalni pritisak uklonjen. Poslanici su zvanično ohrabrivani na otvorenu raspravu i na to da saveznike za svoj stav potraže u drugim poslaničkim grupama. To je bio slučaj, recimo, prilikom glasanja o eutanaziji ili o pobačaju – dakle o nekim pitanjima koja se tiču savesti. Tada se najpre formiraju grupacije, a one kasnije ispostavljaju svoje predloge.

Ko je protiv obaveznog vakcinisanja?

U Bundestagu se trenutno naziru tri takve grupe, pri čemu je, mora se reći, situacija nepregledna. Uz to poslanička grupa opozicione Alternative za Nemačku (AfD) kategorički je ne samo protiv obaveznog vakcinisanja, već i protiv svih ograničenja zbog korone.

Lider stranke Tino Krupala žestoko se obrušio na sve druge stranke: „Došli smo do tačke u kojoj vakcine gotovo da dobijaju religiozni status. One bi trebalo da budu element koji povezuje građane kako bi oni mogli da budu deo društva.“ Obavezno vakcinisanje kao instrument podele društva? Alis Vajdel, šefica poslaničke grupe AfD, provokativno je govorila „autoritarnom masovnom ubistvu“.

Alis Vajdel, šefica poslaničke grupe AfD

Protiv obaveznog vakcinisanja je i liberal Volfgang Kubicki (FDP), inače potpredsednik Bundestaga. Ali on je protiv iz sasvim drugih razloga od AfD. Kubicki naglašava da je i sam vakcinisan, zahvaljuje proizvođačima cepiva, ali podseća da su dugo gotovo svi bili protiv obaveznog vakcinisanja: „Suštinska ideja je bila sledeće: državna intervencija mora da se završi u trenutku kada svi budu dobili ponudu da se vakcinišu. I da svako snosi individualni rizik za svoj život.“

Obavezno vakcinisanje za sve od 18 godina?

Prostale dve grupe zalažu se za obavezno vakcinisanje i čini se da većina poslanika koji su bili za govornicom naginje nekoj od njih. Jedna predlaže da se vakcinišu svi stariji od 18 godina. To mišljenje dele i ministar zdravlja Karl Lauterbah, kao i kancelar Olaf Šolc.

Lauterbah upozorava da je potrebno brzo delati i kaže: „Nećemo napredovati tako što ćemo odgurnuti problem. Potrebno nam je najmanje pet do šest meseci da sprovedemo obavezu vakcinisanja. To znači sledeće: ako se sada odlučimo da to sprovedemo, onda ćemo na jesen biti naoružani.“ Dakle onda kada bi mogući novi talas korone ponovo mogao da dovede do porasta broja slučajeva infekcije.

Ministar zdravlja Karl Lauterbah je za obaveznu vakcinaciju svih starijih od 18 godina

Obavezno vakcinisanje samo za starije od 50 godina?

Treća grupa zalaže se za obavezno vakcinisanje osoba starijih od 50 godina. Paula Pjekota iz Zelenih, inače lekarska iz Lajpciga, jedna je od njih. Ona je postavila i pitanje da li će se, nakon eventualne uvođenje obaveze vakcinisanja ova duga i iscrpljujuća debata završiti? I sama na njega ovako odgovorila: „Niko ne može da kaže da će se zaista situacija u svim pokrajinama smiriti i da neće ponovo biti radikalizacije.“

Obavezno vakcinisanje za osobe starije od 50 godina je zato svojevrsni kompromis, smatra poslanica Pjekota. Cilj je, kaže, da se konačno stane na kraj pandemiji, a da se društvo pritom dodatno ne podeli.

Paula Pjekota, poslanica Zelenih

Kako dalje?

Ukoliko od svih tih ideja i predloga na kraju bude većine za obaveznu vakcinaciju, onda bi, prema navodima Vlade, do kraja marta mogao da bude donesen i odgovarajući zakon.

Pa ipak, mnogi detalji još uvek su nejasni: kolike bi bile kazne ako se ljudi ne budu vakcinisali, koliko će trajati ta obaveza i kako to možete da se formuliše na pravno ispravan način? Sigurno je jedno, biće to težak put.

