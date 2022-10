Nemačka - pravosuđe

Nemačka: sporno pooštravanje zakona koji se tiče negiranja ratnih zločina

Do tri godine zatvora za negiranje, odobravanje ili grublju bagatelizaciju genocida ili ratnih zločina. To je utvrđeno nedavnom izmenom nemačkog krivičnog zakona. Međutim, stručnjaci to kritikuju. Zašto?